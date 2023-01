Babiš zmrazil novináře. Hlavně z ČT. Tu později dorazil

Hádka s Danielou Drtinovou, zpochybnění jeho iniciativy na mír pro Ukrajinu, znechucení redaktorky Respektu z přirovnání Petra Pavla k Vladimiru Putinovi. To vše odrážel Andrej Babiš na tiskové konferenci po svém projevu po uzavření prvního kola výsledků prezidentské volby. Vládní koalice potřebuje na Hradě Pavla, protože nerozumí ekonomice, dodal. Do debaty na ČT jít nechce, protože není nestranná. Poté, co odpověděl na dotazy, Babiš vystoupil na CNN Prima NEWS, které řekl, že zváží účast v její debatě. „CNN je fajn televize, lepší než ČT,“ dodal.

reklama

„Byl bych určitě dobrý prezident, všichni mě znáte,“ skončil Andrej Babiš své vystoupení na tiskové konferenci, než dostali prostor novináři s dotazy.

Anketa Chcete, aby Danuše Nerudová zůstala v politice? Ano 2% Ne 95% Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2951 lidí

Daniel Takáč z ČT chtěl reakci na podporu Petru Pavlovi od premiéra Fialy.

„Pan Fiala podpořil svého kandidáta, oni jich měli několik. On potřebuje takového prezidenta, co nerozumí ekonomice a nechápe jednotlivé resorty. Takže je podle Babiše jasné, že by Pavel šel na ruku Fialovi.“

Druhý Takáčův dotaz byl, zda je kandidát připraven ve čtvrtek přijít do debaty na ČT1. „Bylo by dobré, kdyby si vaši moderátoři přečetli ten etický kodex,“ reagoval. Má prý s Českou televizí špatné zkušenosti. „Jak pan Moravec, tak paní Witowská, toho času v týmu generála Pavla. Pokud ta debata má být dva na jednoho, tak o tom budu přemýšlet,“ dodal.

Na tiskové konferenci také zmínil „kauzu Maroko“, kdy na něj mají být objeveny kompromitující informace z časů, kdy v této zemi působil jako obchodní zástupce Československa. „Pan Pavel pořád vykládá, co my proti němu uděláme. My neděláme nic, já nejsem cvičený rozvědčík. Nás StB hlídala. Takže já jen něco slyším. A my nic neděláme. Vždy jsem říkal, že provládní média jsou náš hlavní soupeř.“

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Praha, antikomunistická Praha, volí komunistického rozvědčíka,“ smál se nad výsledky voleb.

Fotogalerie: - Ve volební místnosti

Druhý dotaz Blesku na případné nástupnictví v ANO odbyl, že se v případě zvolení vzdá funkce, a co se bude dále dít v demokratickém hnutí, do toho nebude zasahovat. Novinář chtěl v myšlenkách na Alenu Schillerovou vědět, zda „preferuje blondýnku“, Andrej Babiš odpověděl, že hnutí má spoustu schopných žen a ani statistiku z Evropské unie na to nepotřebuje.

Daniela Drtinová z DVTV rozporovala Babišovo tvrzení, že vedl férovou kampaň. Připomněla třeba sdílení vtipných obrázků, na kterých Babišovi podporu vyjadřovali politici koalice v čele s Markétou Pekarovou Adamovou, které ale byly jednoznačnou recesí. „Pani Drtinová, vy mě bavíte. Vždyť mě dalo ANO na plakát s Putinem,“ připomněl. On je objektem karikatur deset let, tady bylo zjevné, že jde o legraci.

Druhou dezinformací mělo být tvrzení v dopise voličům, že vláda po volbách chystá řadu nepříjemných reforem, které kvůli volbám odkládá. „My jsme citovali ministry fialové vlády. Tak nechť si tam udělá pořádek,“ odkázal Babiš. Je podle něj zjevné, že Fiala vládu neřídí. „Pan Stanjura oznámil, že chce zvyšovat daně. Asociální vláda,“ připomněl.

„Dva dezinformační prvky jsem vám vyjmenovala,“ hádala se dále novinářka Drtinová. Babiš odpověděl, že současná vláda dělá ještě mnohem horší podrazy, a připomněl manipulace s jeho synem před sněmovními volbami 2021.

Redaktorka Svobodová z Respektu vyjádřila pobouření, že Babiš srovnal zástupce demokratického NATO s Vladimirem Putinem, a ptala se, zda svým voličům řekne, že soudy o svém agentství na Slovensku Babiš prohrává. „Budete se před druhým kolem stejně jako před prvním schovávat před kritickými novináři?“ ptala se.

Babiš jmenoval, u jakých všech „antibabišovských“ médií byl. „A časopis Respekt nebudeme řešit. Někdo vytuneloval OKD, zapomněl horníkům prodat ty byty,“ připomněl, na čem zbohatl majitel vydavatelství Economia.

Psali jsme: Bakalovo království: Cenzura, peníze a placené dobro. Obvinění Pohov! Do naha! Svlékli jsme z uniformy generála Pavla. „Budoucí prezident“ má co vysvětlovat. Poche, Bakala, USA… Kvůli OKD mě vydírali a americký soud to teď potvrdil, jásá Bakala. Žalovaný Krúpa o ničem takovém neví Michaela Bakala: Na příjmení jsem hrdá. OKD je uzavřená kapitola. Těším se na českou Čaputovou

Další novináře zajímalo, jak bude Babiš čelit nálepce „zla“, kterou mu nalepila poražená Danuše Nerudová. „Mohl byste mi vysvětlit, v čem jsem to zlo? Že pomáhám lidem?“ nechápal Babiš.

Popsal, jak pomáhá lidem jeho nadace Agrofert. „Já chápu, že paní Nerudová jako provládní kandidát podporuje pana Pavla. Ale mrzí mě to,“ dodal Babiš. Připomněl, že Danuše Nerudová byla jako předsedkyně expertní důchodové komise v podstatě součástí jeho vlády, onoho „zla“, jak říká.

Ale že se teď budou všichni spojovat proti Babišovi, to očekává.

Redaktora Seznamu zajímalo, zda bude Babiš usilovat o podporu SPD. Zejména když se ve volební sobotu setkal s poslancem Jaroslavem Foldynou. „Samozřejmě mě mrzela ta výzva pana Okamury, abych se vzdal a že pan Bašta vedl nepravdivou kampaň,“ zalitoval.

Jaroslav Foldyna SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Redaktorce Primy pak vysvětloval, že nesrovnával kandidáta Petra Pavla s Jiřím Drahošem, pouze řekl, že pan Pavel je druhý prezidentský pokus Petra Koláře a Drahoš byl tím prvním.

Psali jsme: Pavlův Kolář vzkazoval lidem, co nemají rádi ČT. Ale obrátilo se to proti němu „Vodí si ho. Stojí za ním od počátku.“ Muž v pozadí generála, o kterém se nemluví Witowská na Hrad? On to není vtip. V zákulisí se prý něco děje Generál Pavel, Petr Kolář a Ivan Gabal znovu vstupují na scénu. Kvůli Číně

Stojí prý o hlasy všech občanů. „Skutečně si myslím, že komunistický rozvědčík by na Hradě neměl být. Byli bychom po Rusku druhá taková země široko daleko. V Jižní Americe to možná mají, ty diktatury.“

Prezident Miloš Zeman mu vyslovil podporu a Babiš je za to rád.

Na poslední chvíli se přihlásila redaktorka Deníku N, která zesměšňovala jeho výzvu na mírový summit k Ukrajině. Těžké váhy mezinárodní diplomacie o tom pochybují a myslí si, že by to pomohlo Putinovi.

„Máme pokračovat v podpoře Ukrajině, ale zároveň máme jednat o míru,“ vysvětloval Babiš. O možnostech prý mluvil s Emmanuelem Macronem, ten o tom mluvil s Joem Bidenem a zájem o to má i turecký prezident Erdogan.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pak okřikl mluvčího, který chtěl konferenci ukončit a hovořil s redaktorkou dál. „Já jsem manažér a dokázal bych dát za jeden stůl vé čtyřku, Zelenského a hlavní lídry v NATO,“ plánoval Babiš. Macron je pořád prezident jediné jaderné velmoci na evropském kontinentě.

Konferenci ukončil anglický dotaz média Future Story News, zda nechce být prezidentem jenom proto, aby se ochránil před vyšetřováním ve Francii. Babiš plynulou angličtinou odpověděl, že vyšetřování musí být sděleno, a on žádnou takovou informaci nemá.

Tiskovku si Andrej Babiš dohrál ještě v rozhovoru pro zpravodajskou relaci CNN Prima NEWS. Zatímco Českou televizi kritizoval, na Primě prý o účasti v předvolební debatě uvažuje. „CNN je fajn televize. Lepší než Česká televize,“ dodal Babiš.

Psali jsme: „Chystají na mě podraz.“ Babiš ohromil všechny. Utřel Nerudovou Komínem létají miliardy a řeší se jen Čapí hnízdo, říká Jiří Holík. Připomněl Fischerovu „sviňárnu“ ze Senátu „Prvních devatenáct minut... Chtěli vytúrovat Babiše?“ Zpět před čtvrteční kamery „Vypadá to, že jste třem milionům lidí na Nově trošku kecal!“ Babiš zpražil Pavla





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.