Babišovy bláboly a bůčková pomazánka s pivem. Nepředvedli nic, ale blábolí hůř než tradiční strany, účtuje Martin Fendrych

Prahu hnutí ANO nezvládlo, doprava se v hlavním městě zhoršila a zrovna tak i bydlení, říká komentátor Martin Fendrych. Co tedy ANO v Praze podle něj nabízí? Chleby s bůčkovou pomazánkou a piva, bláboly, nepravdy, omalovánky pro děti a cosi jako Babylonskou věž na Libeňském mostu. „Babiš a Stuchlík blábolí jak ‚tradiční politici‘,“ píše ve svém textu na serveru Aktuálně.cz.

Celý předvolební speciál ANO nazvaný Lepší Praha je podle Fendrycha akorát blábolení. To se mu potvrzuje u řady věcí. Například lidé v hlavním městě dostávají obálku s nápisem „NALÉHAVÉ!“ a uvnitř dopis Petra Stuchlíka, kandidáta ANO na pražského primátora, který hned červeně zdůrazní, že „Prahu musí řídit manažer a ne aktivisti". „Tak jistě, Prahu dosud řídí manažerka za ANO, kterou si Babiš (stejně jako Stuchlíka) osobně vybral. Ani Krnáčová není aktivistka,“ podotkl Fendrych.

V dopise Pražanům prý Stuchlík píše: „Možná už mě znáte, protože na vás koukám z billboardů. Ano, jsem ten chlap, co chce být primátorem. Ten, co chce Prahu bohatší“. Připomíná v něm také, že není tlučhuba, co žil roky z eráru. „Na rozdíl od většiny lidí, kteří kdy seděli na magistrátu, já jsem řídil úspěšné stamilionové rozpočty a byl jsem schopný je uřídit," uvedl Stuchlík.

Takové „bláboly“ Fendrych jen těžko rozdýchával. „Takže Krnáčová, která neřídila stamilionové rozpočty a žila z eráru, je tlučhuba? Miloš Zeman, který neřídil stamilionové rozpočty a žil celá léta z eráru, je tlučhuba?“ dodal udiveně komentátor, který si v návaznosti na to pokládal otázku, proč to s ním tedy premiér Babiš tolik let táhne. „Tisíce dalších politiků jsou tlučhubové? Ani T. G. Masaryk nebyl manažer a podnikatel, takže tlučhuba?“ napsal.

„Je to opravdové, duté, bezobsažné blábolení, nic víc. Docela by se dalo pochopit, že Babiše mrzí krach ANO v Praze, při jeho ‚budelíp‘ rétorice je to těžká rána projektu celého jeho hnutí. Ale proč si vybral zase jen tlučhubu?“ nepřestával se ptát.

Fendrych si všímá rovnou několika věci, které blábolení dokazují. Zmínil třeba debatu České televize, které se Stuchlík 28. září účastnil a kde se střetlo 11 kandidátů na primátora. Probírala se doprava, bezpečnost a bydlení. „Manažer Stuchlík podle analýzy serveru Demagog.cz vyřkl osm ověřených nepravd, suverénně nejvíc,“ připomněl s tím, že dál vyřkl jeden zavádějící, dva neověřitelné a dva pravdivé výroky.

Další debaty uskutečnily DVTV a Spolek českých právníků Všehrd, kde nepravdu Stuchlíka zastupoval Ivan Pilný, trojka na pražské kandidátce ANO a exministr financí. „Ani tento manažer nijak neoslnil, víceméně byl do počtu a jiní ho zastínili,“ sdělil svůj názor komentátor s tím, že právě debata DVTV ukázala, kdo zná složitou pražskou problematiku konkrétně a neblábolí. V podstatě ostatní kandidáti na primátora jako byl Ondřej Mirovský (SZ), Jan Čižinský (Praha sobě), Zdeněk Hřib (Pirátská strana) a Bohuslav Svoboda (ODS), zcela ANO zastínili.

I přesto Stuchlík v dopise voličům tvrdí: „Na magistrát se chystají nejrůznější aktivisti, kteří říkají: ‚Město budeme řídit sami, s nikým se nebudeme bavit‘. Je to jen další NEPRAVDA, blábol, jasně to vyplývá z debat. Pravdou je, že někteří lídři z velmi konkrétních důvodů odmítají spolupráci s ANO a ODS a také s komunisty a SPD, s jinými stranami, které mají šanci uspět,“ připomněl komentátor, podle kterého jsme znovu Andrejem Babišem utvrzováni, že - zjednodušeně řečeno - politika je firma a firma potřebuje manažery. A manažeři jsou ti, kteří vydělali stamiliony či miliardy.

„Pro Babiše jen cesta k moci. Když se na kampaň ANO v Praze díváme, co Babiš a jeho lídr Stuchlík, na kterém šéfovi ANO tolik záleží, vlastně nabízejí? Nějaké promyšlené, reálné recepty? Ne. Guláš, chleby s bůčkovou pomazánkou a piva, bláboly, nepravdy, omalovánky pro děti a cosi jako Babylonskou věž na Libeňském mostu,“ uzavřel Fendrych a dodal, že Prahu zatím ANO předvedlo jen jako krachující, neschopnou firmu.

