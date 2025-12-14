Chybí rozpočet, řekl Moravec. Bankéři vysvětlili, že ten Fialův je skoro v pořádku

„Česká republika nemá rozpočet,“ konstatoval moderátor v druhé části Otázek Václava Moravce. O ožehavém tématu diskutovali končící náměstek ministra financí Tomáš Holub, bývalý člen bankovní rady ČNB, a předseda výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa, analytik České spořitelny.
Moderátor zmínil, že největší výhrady k návrhu státního rozpočtu se týkají chybějících prostředků na dopravní infrastrukturu. Kabinet v demisi rozhodl, že úpravy rozpočtu nechá na svých nástupcích. Moravec upozornil na slova nastupující ministryně financí Aleny Schillerové, že předložený rozpočet není realistický a má uměle snížený schodek. Podle nastupující vlády v rozpočtu chybí zhruba 96 miliard korun, i proto chce návrh přepsat. Maximální deficit je však daný zákonem. Musel by se změnit zákon o rozpočtové zodpovědnosti. Nastupující vláda chce zvýšit úspěšnost výběru daní, další peníze do rozpočtu by měl přinést růst ekonomiky.
„Návrh rozpočtu považuji za realistický. Nevidím tam problémy v řádu sto miliard korun. Schodek ani nemůže být uměle snížený. Jsme na maximu schodku, který povoluje zákon o rozpočtové odpovědnosti. I výdaje jsou na maximu toho, co lze realizovat v souladu se zákonem. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, jestli odhady jednotlivých výdajů jsou stanoveny realisticky, nebo optimisticky, nebo konzervativně. Návrh rozpočtu končící vlády v Parlamentu neprošel ani prvním čtením, které je o makroekonomických parametrech,“ řekl Holub. Zdůraznil, že zákonem daný deficit vytváří výdajový strop.
Desítky miliard podseknuté, desítky miliard nafouknuté
Moravec zmínil, že návrh rozpočtu se stal předmětem sporu mezi končící vládou a tou nově nastupující. „Odstupující kabinet navrhl výdaje, které převyšují plánované příjmy o 286 miliard korun,“ uvedl Moravec a zeptal se Skořepy, jestli není pokryto 37 miliard, o kterých mluví Národní rozpočtová rada, nebo 96 miliard korun, jež zmiňuje nastupující koalice.
„Ve státním rozpočtu jsou nepokryty jednotky, maximálně velmi nízké desítky miliard, které budoucí vláda vyzobala z rozpočtu a teď s nimi hodně mává, těch položek jsou tam stovky a stovky. Může se to týkat platů soudců, protože rozhodnutí o navýšení jejich příjmů přišlo v říjnu. Jsou tam zase jiné položky, kde je to pravděpodobně lehce nadhodnoceno. Vždycky jsou výdaje, které se nenaplní. Nevíte přesně, co se stane. Ministerstvo financí má snahu něco i lehce podseknout, je tam spousta jiných položek, kde pravděpodobně vyjde plus,“ míní Skořepa.
Zmíněných 37 miliard je podle něj úplně mimo, týkají se Státního fondu dopravní infrastruktury. „Netýká se to státního rozpočtu, to je separátní debata. Rozpočet toho fondu je špatně bez debaty. Ale je to ‚jiná knížka‘. U státního rozpočtu bych si myslel, že jsou tam velmi nízké desítky miliard podseknuté a zároveň velmi nízké desítky miliard nafouknuté,“ soudí analytik.
V součtu to podle něj bude někde kolem nuly. „Chybí třeba pět miliard,“ zkusil odhadnout. V celkovém objemu státního rozpočtu je to podle něj zanedbatelné. „Rozpočet je plný rizik nejen na straně příjmů, ale i na straně výdajů,“ dodal Skořepa.
Chceme stavět silnice a dálnice, ale nemáme na to
Oba experti se shodují, že špatně sestavený rozpočet má Státní fond dopravní infrastruktury. „Státní rozpočet je silnější norma. Státní fondy se musejí přizpůsobovat tomu, co je napsáno do státního rozpočtu, nikoliv naopak. Státní fond dopravní infrastruktury má ambici stavět rychleji, než na co jsou v současné době možnosti státního rozpočtu. Je chvályhodné, že se budování infrastruktury zrychlilo, ale je třeba stanovit priority a vejít se do rozpočtových možností,“ soudí Holub.
Dále řekl, že souhlasí s tím, co uvedl Skořepa, a dodal, že zmiňovaných pět miliard korun je pod úrovní statistické chyby. „Rozpočet má 2 400 miliard výdajů,“ dodal končící náměstek ministra.
Moravec řekl, že nová koalice spoléhá na to, že bude moci své sliby naplnit i díky růstu české ekonomiky, která patří k těm nejrychleji rostoucím v EU.
„Výhledy se zlepšily, ale relativně málo. Je to asi sedm až deset miliard korun dodatečných příjmů,“ soudí Holub. Výhled ekonomiky je lepší, nějaké dodatečné daně se z toho vyberou. V poslední době podle Holuba narůstá počet hlášených zaměstnanců. Přínos pro státní rozpočet odhadl na tři až čtyři miliardy ročně.
„Celkový odhad, který vzešel z vlády, je zhruba v pořádku. Nějaká drobná příjemná překvapení, co se týče růstu, nastala,“ připustil Skořepa.
„Není to těch dvacet miliard, jak slýcháme od budoucí vlády?“ zeptal se Moravec.
Skořepa mínil, že ne. A podpořil slova druhého experta o maximálně deseti miliardách. „To bych podepsal,“ řekl předseda výboru pro rozpočtové prognózy.
autor: Naďa Borská