Bakala. Xaver vyslovil jméno a strhlo se peklo

KRAJSKÁ DEBATA XTV Vyslovte v Moravskoslezském kraji jméno Bakala – a v hořkém úsměvu se shodnou i kandidáti SPD a Pirátů, kteří si jinak v celé republice s Okamurovým hnutím zakazují spolupráci. To zjistil Luboš Xaver Veselý při své předposlední krajské výpravě, směřující do kraje zavíraných šachet a svérázných lidí.

ČSSD se v Moravskoslezském kraji z debaty omluvila, a protože XTV si nelibuje ve hrách s prázdnými židlemi, objevily se u stolu pouze dvě. Na ně usedl kandidát v kraji vládnoucího hnutí ANO Jaroslav Kania a proti němu Miroslav Hajdušík, který kandiduje za KSČM.

Jaroslav Kania je náměstkem hejtmana, a zklamal Xavera, že neřekl nic o sobě. Kandidát KSČM Hajdušík se představil jako „slušný člověk, kterému je 36 let“ a je absolventem Mendelovy univerzity. V současnosti je náměstkem primátora v Karviné.

Kania vnímá jako největší problém kraje, že i po revoluci pokračovalo jeho „vytěžování“, aniž by si zbytek republiky uvědomil, že jednou to skončí a situace se bude muset řešit. A to nastalo právě nyní. Vláda ze dne na den rozhodla o zastavení těžby uhlí, aniž někoho napadlo, že dva největší průmyslové podniky v kraji jsou na tomto uhlí závislé. Nemluvě o tom, co bude se zaměstnanci zavřeného sektoru.

Podle Hajdušíka je nezbytné, aby se doly nezavřely. Připomněl postoj premiéra Babiše, který říkal, že doly budou v provozu až do roku 2030 a ze dne na den se letos rozhodl, že se zavřou už příští rok na jaře.

Náměstek Kania v debatě připomněl i chování zbytku republiky za koronavirové krize, kdy Moravskoslezský kraj, kde vzniklo ohnisko v Karviné, měl pocit, že o něj zbytek republiky nestojí. Připomněl, že se vážně hovořilo o absolutním uzavření celého kraje na úrovni „oplocení“.

Náměstek z Karviné mu pak připomněl, že kraj Karviné slíbil 15 milionů a stále je neposlal. „Máme usnesení zastupitelstva,“ hájil se Kania. Karviná peníze dostane, ale musí mít kupní smlouvu.

Na druhou stranu Hajdušík kraj pochválil za distribuci zdravotnických pomůcek za koronakrize.

Na závěr Jaroslav Kania lidem zdůraznil, že je důležité hlavně přijít k volbám a vybrat si své kandidáty. „Hodnoťte je ne podle nálepky, kterou mají přilepenou, ale podle toho, co dokázali,“ požádal. ANO podle něj pod vedením hejtmana Vondráka ukázalo, že něco dovede.

Hajdušík ujistil, že komunisté znají problémy kraje a mají připravený program, jak je řešit.

Ukradl Bakala ty byty? Určitě ano, uznala pirátka

Druhou debatní dvojici utvořila kandidátka Pirátů Zuzana Klusová a Pavel Staněk, lídr kandidátky SPD.

Zuzana Klusová je lídryní kandidátky. Po gymnáziu v Karviné šla studovat Fakultu sociálních studií do Brna, kde vystudovala žurnalistiku a sociální politiku, a pak se vrátila do rodného města. „Mým krédem je: Nemusíš měnit svět, stačí, když změníš své město“. Angažovala se v hnutí SOS Karviná, a to ji přivedlo k politice.

Pavel Staněk žije v Rychvaldu na Karvinsku, kde je místostarostou. Dvacet let působil v bezpečnostních sborech a od roku 2018 je členem SPD.

Kandidát SPD se ostře postavil proti vojenské základně NATO v Ostravě, o které se začalo mluvit. Janáčkovo letiště podle něj musí zůstat pro civilní dopravu – a jakákoliv základna by, podle něj, jen zbytečně ohrozila bezpečnost kraje. Pirátka nad tím mávla rukou; nemyslí si, že by to byl reálný projekt.

Piráti chtějí hlavně transformovat ekonomiku. A týká se to, podle Klusové, nejenom OKD, jehož konec přijde dříve, než se čekalo, „Je to mé klíčové téma, které se teď stalo ještě aktuálnější než v minulosti,“ uvedla. Chce dosáhnout toho, aby se celý kraj rozvíjel rovnoměrně.

Xavera zajímalo, jak to chce udělat, a dostal odzbrojující odpověď: „Mám perfektní zprávu – peníze budou.“ Má to být až 150 miliard z Evropského parlamentu z „fondu spravedlivé transformace“ a z dalších fondů. Teď jde jen o to, vymyslet kvalitní projekty.

Staněk odmítl okamžité uzavření, které chystá vláda. Během deseti let by, podle něj, bylo možné uvažovat o restrukturalizaci, ale během půl roku rozhodně ne. „Rychlá řešení nebývají dobrá,“ obává se.

Pirátka se ohradila vůči názoru, že je to „nečekané“. Mluví se o tom prý od devadesátých let, Ostrava se s tím vyrovnala už dávno, a Karviná je poslední bašta uhelného průmyslu. „My máme pořád tu nálepku černé Karviné, kam se lidi nehrnou,“ rozčilovala se.

Tři miliardy se, podle ní, dávají na nefungující a krachující těžařský podnik. Následovala debata o hospodaření OKD, ve které pirátka zazářila větou: „Já do toho účetnictví tak úplně nevidím, ale myslím si, že je tam spousta otazníků.“

Shodu ale oba kandidáti našli při vyslovení jména Zdeněk Bakala. „To je něco strašného, co jsme tu dopustili,“ vypadlo z pirátky. Ta dělá asistentku poslance Černohorského, předsedy poslanecké vyšetřovací komise. Nyní se znalostí všech informací se obává, že miliardář se pohyboval na hraně zákona, ale ne za ní, takže mu to všechno prošlo. Důsledky jeho „podnikání“ ale kraj pociťuje dodnes.

„Ukradl horníkům ty byty, nebo ne?“ položil Xaver jednoduchou otázku. „Určitě ano,“ odpověděla pirátka.

Kandidát SPD si myslí, že jestliže je ukradl, tak mají konat orgány činné v trestním řízení. „Ty byty přišly panu Bakalovi bonusem. A těm lidem bylo slíbeno, že si je mohou odkoupit za rozumnou cenu. A pak se stali majetkem pana Bakaly a celé je to velmi spletité,“ obává se.

