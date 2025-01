Bakalova prohra. Jde o dům s Knihovnou Václava Havla

Advokát Radek Suchý na svém Facebooku informuje o případu svého klienta ing. Bohumila Vejtasy, který se již cca 15 let brání tlaku vlastníka domu Zdeňka Bakaly, aby svůj byt, užívaný z titulu věcného břemene od roku 1974, opustil. A to pod záminkou rekonstrukce domu na Knihovnu Václava Havla.

„O kauzu se průběžně zajímala snad všechna média, mezi miliardářem a seniorem spory vyústily několika soudními spory a dům chátrá. Nikoli však vinou ing. Vejtasy. Kdyby totiž zájem a záměr Zdeňka Bakaly byl poctivý, dokázal by dům zachránit bez ohledu na to, zda ing. Vejtasa v domě bydlí či nikoli. Ostatní nájemníky se mu podařilo za roky z domu dostat, ne však ing. Vejtasu, který věděl, že je v právu a rozhodl se bránit,“ říká Suchý.

Psali jsme: „Zničený historický barák! Proč o tomhle Bakalovi novináři nepíšou?!“ Budoucí Havlova knihovna? Někteří místní se bouří

Připomíná, že chování Bakaly, který nechává kulturní památku chátrat, několikrát napadli památkáři i Klub za starou Prahu. „Ochrany se nedočkala ani rezidence Hany Benešové, která se v domě nacházela. A jak se chová Bakala k domu, chová se i k lidem. Snaha vypudit ing. Vejtasu mnohdy dosahovala takového nátlaku, že se letité spory podepsaly i na jeho zdraví. Přesto vytrval,“ pokračuje Suchý a přirovnává celý spor ke scénám z filmu Na samotě u lesa.

Nejzávažnější spor mezi Bakalou a Vejtasou se týkal zrušení věcného břemene a vyklizení bytu, který Vejtasa se svým psem stále obývá. Právě v tomto sporu požádal Vejtasa o právní zastupování advokáta Radka Suchého.

„Přijal jsem a soudní spory jsem převzal. Minulý pátek jsme nad přesilou Zdeňka Bakaly u soudu vyhráli!!!!!!!! Soud zamítl jeho žalobu na ing. Vejtasu, aby věcné břemeno bylo zrušeno a ing. Vejtasa, aby byl povinen se vystěhovat,“ informuje Suchý.

„Mám z toho radost. Byť je to rozhodnutí nepravomocné. Ale plyne z něho poučení. Pokud je člověk v právu a bojuje s nefér přesilou, má přesto smysl bojovat a nevzdat se. Ať to stojí, co to stojí! Má to prostě smysl!!!“ apeluje Suchý, že proti bezpráví se musí člověk bránit.

Václav Havel údajně označil Vejtasu za podivína, podle Suchého je to ale odvážný, poctivý a slušný člověk. „A totéž očekává, mnohdy marně, od ostatních. Stejně tak od státu, ve kterém žije. Soudní rozhodnutí mu dalo naději, že to s námi ještě dosud není tak zlé. Možná i proto, že existují lidé jako on, kteří se nebojí postavit svévoli, aroganci a zlu,“ dodává advokát.