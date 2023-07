Bavorsko posílí zemskou pohraniční policii pro kontroly s Českem a Rakouskem

reklama

V pátek to oznámil bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann, podle kterého bavorská pohraniční policie bude mít každý týden k dispozici až 50 policistů z pořádkových jednotek. Cílem je podle Mnichova boj s nelegální migrací a s převaděči, kteří do Německa mimo jiné přes Rakousko a Česko pašují migranty bez dokladů.

"V srpnu 2023 rozšíří bavorská pořádková policie dodatečnými jednotkami podporu bavorské hraniční policie a to především pro skryté namátkové kontroly," řekl Herrmann. "Hlavní důraz budeme klást na boj s nelegální migrací a s převaděči. Kvůli tomu bavorská pohraniční policie úzce spolupracuje se spolkovou policií, která rovněž provádí kontroly v příhraničním prostoru," dodal.

Bavorská pořádková policie vypomáhala zemské pohraniční policii už v prvním pololetí letošního roku, za celé toto období jí poskytla asi tisícovku policistů. Herrmann uvedl, že se tato výpomoc osvědčila, proto ji chce rozšířit. "S podporou pořádkové policie se může naše pohraniční policie starat o bezpečnost v pohraničí ještě intenzivněji," řekl.

"Se sousedními státy máme v pohraničním a hraničním režimu nastavenou výbornou spolupráci a situaci na hranicích neustále monitorujeme a průběžně vyhodnocujeme. V případě rychlého nárůstu tranzitní nelegální migrace vzájemná opatření koordinujeme. Vzhledem k letošní situaci na hranicích v tuto chvíli neplánujeme žádné podstatné změny oproti současnému stavu," sdělil ČTK mluvčí českého ministerstva vnitra Ondřej Krátoška na dotaz, zda v souvislosti s oznámením nechystá česká strana nějaká opatření.

Kvůli migrační krizi posiluje Bavorsko svou zemskou pohraniční policii dlouhodobě, a to nejen personálně, ale také technickým vybavením, jako jsou drony s termovizí. U bavorské pohraniční policie nyní podle Herrmanna slouží asi 820 policistů. O dalších padesát by se měla rozrůst v září a do roku 2025 by měla mít 1000 policistů.

Přes Česko vede jedna z migračních tras, po které do Německa ve velkém počtu proudí migranti bez potřebných dokladů. Braniborsko se Saskem kvůli tomu požadovaly dočasné obnovení stálých hraničních kontrol s Českem a Polskem po vzoru těch, které Německo od roku 2015 provádí na pomezí s Rakouskem. Tyto kontroly nejsou plošné po celé délce hranic s Rakouskem, ale jen na vybraných přechodech. Rozšíření stálých hraničních kontrol spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová odmítla, s Polskem a Českem se ale dohodla na sérii protiopatření včetně četnějších kontrol.

Bavorsko obnovení stálých kontrol nepožaduje. V květnu o tom bavorský premiér Markus Söder ujistil českého ministerského předsedu Petra Fialu při společném jednání v Řezně. Zdůvodnil to tehdy mimo jiné tím, že Česko kvalitně chrání své hranice.

Bavorsko je jedinou německou spolkovou zemí, která má vlastní pohraniční policii. Její fungování je ale úzce provázáno se spolkovou policií, která má v Německu na starosti ostrahu hranic.

Psali jsme: Kult generála. Vyoral viděl fotky a měl jasno. Ale pár slov věnoval i Etzlerovi... Německo: Polovina uprchlíků z Ukrajiny chce zůstat i po vítězství „Mlátit hlava nehlava.“ Francouzi řekli jasně, co s výtržníky. Ochránci práv ať radši nečtou „ČR není ve válce. Nebylo nebezpečné sem zvát Zelenského?“ Železný udeřil na Lipavského. Okamžité reakce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama