Bělobrádek navrhuje Babišovi: Pojďme udělat minulou koalici, ale bez předsedů stran

Lidovci v minulých dnech vyzvali k jednání ČSSD, Piráty, STAN, ODS a TOP 09. Chtějí totiž podle slov Bělobrádka vědět, jak se k celé situaci staví ostatní strany. „Jestli se u nich něco změnilo a jaké jsou možnosti, abychom byli připravení na eventuality,“ poznamenal s tím, že osloveni nebyli pouze komunisté a SPD.

Podle Bělobrádka existuje v současné době řada variant, kdy například není nutné se omezovat pouze na to, že premiérem musí být Andrej Babiš. „Také chceme vědět, jak se ostatní dívají na rozpuštění Sněmovny a předčasné volby. Pro nás se nic nemění, trestně stíhaný člen vlády, natož premiér, je pro nás nepřijatelný,“ sdělil jasně Bělobrádek.

Pro KDU-ČSL jsou pak volby krajní řešení. Strana chce podle Bělobrádkových slov většinovou vládu, kdy je ve hře vláda bez předsedů, úřednická nebo polopolitická vláda či velká koalice. „My jsme udělali vstřícné gesto. Ačkoli mně nehrozí vězení, tak jsem ochoten jednat o vládě bez předsedů,“ řekl jasně Bělobrádek. Podle něj však Babiš chce být premiérem za každou cenu. „Tomu rozumím, ale bez toho se jednání jen tak nerozeběhnou,“ dodal.

Závěrem pak poznamenal, že on sám se přihlásil do voleb do Senátu. „Chci kandidovat v Náchodě, kde žiju, mám rodinu, jsem zastupitel a kde to dává smysl,“ zakončil.