Bělorusko a Polsko: Směřuje to k válce. Opravdu, padlo

„Lukašenko směřuje k válce,“ varuje Viačorka kvůli rostoucímu napětí na hranicích s Polskem a Litvou. „Běloruská pohraniční stráž míří na polskou, vytahuje klapky, nabíjí, střílí do vzduchu,“ upozorňuje Viačorka.

Běloruská armáda prý také podle zpráv z Litvy nechává zdrogovat migranty, které pak pouští přes hranice. „Litevci hlásí, že strana režimu dává migrantům metadon,“ píše poradce Svjaltany Cichanouské.

„Přátelé, situace vypadá velmi špatně. Jsme krok před střelbou. Je třeba důrazně reagovat,“ prosí Evropu o ráznou reakci Viačorka.

Lukashenka leads to war. Belarusian border guards aim at Polish ones, pull shutters, reload, shoot into the air. Lithuanians report that the regime’s side give methadone to migrants. Friends, situation looks very bad. We are one step before the shooting. Strong response needed. pic.twitter.com/YNlhu2tVDC