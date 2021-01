Běloši a ti druzí. Násilí v USA: Generál popsal pravými jmény

reklama

Ve Spojených státech amerických došlo 6. ledna k vniknutí demonstrantů do vládní budovy, což mělo za následek pět mrtvých. Jak si vysvětlujete, že účastníci pochodu k washingtonskému Kapitolu mohli tak snadno vtrhnout do budovy?

Anketa Je nemorální chodit na oběd či pivo do hospody, když je to teď zakázané? Je to nemorální 73% Není to nemorální 27% hlasovalo: 414 lidí

Ta ochrana není zase tak silná nebo alespoň nebyla. Co se výzbroje týče, byl tam poměrně velký počet policistů a bezpečnostní ochranné služby, která je uvnitř Kapitolu. Ale tito lidé nejsou vyzbrojeni nějakými rychlopalnými zbraněmi, a teď nemyslím automatické zbraně. Jsou vyzbrojení skutečně jen lehce a zcela určitě nepředpokládali, že by se něco takového mohlo stát. Jednoduše historie Kapitolu je tak dlouhá, že se zapomnělo, že před dvěma sty lety se ve Spojených státech amerických odehrálo něco podobného. A od té doby – ačkoliv protesty kolem Kapitolu byly – se demonstranti neodvážili provést tak masivní útok, jako tomu bylo nyní.

A za druhé, beze sporu selhaly i zpravodajské služby, protože na sociálních sítích a i podle toho, jak se později hodnotily projevy v uvozovkách řečeno útočníků, oni byli na akci připraveni. Pravděpodobně znali, jak je Kapitol dispozičně řešen, takže takzvaný útok byl veden nejenom přes hlavní chod, ale i ze zadu a dalších vchodů. Museli být dobře připraveni, a když dáte dohromady všechny informace, které dnes vycházejí najevo, tak za a) svolávání davu, který se tam později soustředil, se mělo zcela evidentně analyzovat a měla se přijmout opatření. Účastníci byli vyzbrojení – to, co měli u sebe, se dá nazvat zbraněmi – a to všechno musel být signál pro zpravodajské služby i pro policii, že shromáždění nebude mírumilovné a hrozí podobný útok. Řada z nás v Kapitolu byla a víme, že Kapitol není žádné opevněné zařízení. Skutečně selhaly preventivní opatření a analýza toho, co se odehrávalo v celém období po prezidentských volbách ze strany příznivců prezidenta Trumpa.

Nicméně celé vniknutí do Kapitolu a jednoduchost, s jakou se do budovy dostali včetně faktu, že se o pochodu dopředu vědělo, vyvolává spoustu otázek... Nejednalo se o něco, co mohlo být dopředu připraveno nebo někým podporováno? Teorií je spousta, zajímalo by mě, co na podobné úvahy říkáte vy?

Myslíte nějakou konspirační teorii? Já myslím, že ne. Jednalo se o skupinu lidí, která Trumpa podporovala. V každé takové společnosti je velmi radikální, a považuje něco takového téměř za zábavu. Tam bych neviděl hluboké politické zázemí v uvažování o tom, co to je republikánství a co to je demokratická strana. Zkrátka lidé byli motivováni především tím, co se děje ve Spojených státech už dlouhou dobu. A tím, jak se choval Donald Trump ve finální části prezidentského období, kdy to sám nezvládl a na místo uklidnění emocí je naopak rozvířil. To bylo spouštěčem, který tohle všechno odstartoval. Ale nemyslím, že by tady někdo organizoval skutečnou vzpouru ve snaze změnit a zvrátit demokratické zřízení ve Spojených státech amerických.

Jinak řečeno šlo tedy o obrovské selhání bezpečnostních složek?

Ono to bylo selhání… Bezpečnostní složky neubránily Kapitol, nebyly schopny řádně vyhodnotit, co se ve společnosti děje, a že se tady svolává určitý segment společnosti, který řeší věci násilím. Ale druhá část, druhá polovina tohoto příběhu je prezident Donald Trump a jeho nejbližší okolí, které nezvládlo situaci. A místo, aby se snažili lidi uklidnit, tak projevovali neustálou snahu zvrátit celý výsledek voleb. Trump měl být tím, kdo měl dbát na to, aby vše bylo v mezích zákona a nedošlo to tak daleko, jak to došlo.

Donald Trump čelí výtkám, že to byl právě on, kdo podněcuje k násilí, kdo je jednou z příčin toho, co se děje. A že tak činí jednak svými výroky a také některými kroky...

Prezident je takovou vývojovou stránkou procesu, který ve Spojených státech už delší dobu probíhá. Dochází k tomu, že se skutečně mění sociální složení úzké americké společnosti, což s sebou přináší zcela určitě i poměrně zvýšenou úroveň napětí. To, co se odehrálo po zabití George Floyda policistou a následně hnutí Black Lives Matter, už vlastně je výrazem existence velké a nespokojené nebělošské části společnosti, která se dostává až téměř k 50procentnímu podílu v americké společnosti. A poměrně velká část se začíná hlásit o svoje práva, což pochopitelně vytváří napětí u ještě pořád bělošské většiny, která cítí, že ztrácí půdu pod nohama.

Prezident Trump toto napětí ve společnosti využil už v době, kdy byl volen prezidentem. Bohužel, nezabránil zvyšujícímu se napětí ve společnosti. A tohle je výsledek. Prohrál prezidentské volby a navíc vznikl zvýšený podíl násilí, který se v americké společnosti v současné době projevuje. A to je výsledkem procesu, který v Americe existuje. Bohužel Trump, reprezentant určité části, nesehrál svoji roli a je to vidět na rozdělené společnosti. Nejen prezident Trump je vinen tím, co se stalo, ale je potřeba vidět celý, dlouhodobější proces a nemyslím, že skončil jen touto událostí. Šlo o nějaký výkyv do extrému, ale myslím, že to bude pokračovat dál, byť v jiné podobě a v jiném čase.

Jaké události v tomto smyslu očekáváte?

Určité napětí bude kolem inaugurace Joea Bidena…

…ano, chystá se až 15 tisíc členů národní gardy kvůli inauguraci Bidena. FBI zároveň varovala před útoky po celých Spojených státech amerických. Začíná tedy v Americe velký společenský konflikt?

Část lidí postupuje dál a bude se zvětšovat nebělošská – dnes ještě menšina. Ale predikce jsou, že už kolem roku 2030 plus nějaký rok se poměry vyrovnají, a tak to bude pokračovat dál. Bělošská většina, která je zvyklá na určité postavení, a přece jen ještě pořád svým způsobem i na výhody, zkrátka ztrácí své postavení a půdu pod nohama, což přináší napětí. Já jsem jmenoval problém zabití George Floyda, který byl ve skutečnosti trestanec a zločinec, a přesto se z něho stal mučedník. Tento proces tam bude probíhat, ale nemyslím, že by to v nejbližším okamžiku dosáhlo znovu dalšího vrcholu. Bezpečnostní složky budou přece jen mnohem pozornější a budou se snažit, aby se už nic takového nestalo. Ale může se to stát znovu a spouštěčem může být úplně něco jiného.

Donald Trump prohlásil, že za vniknutí do Kapitolu, stojí Antifa. Co vy na to?

Možná tam někdo mohl být, to se nedá vyloučit. Ale myslím, že se Trump snažil vše ukázat tak, aby on nebyl tím, kdo bezprostředně před útokem vyzval k pochodu na Kapitol.

Byl to Joe Biden, kdo řekl, že kdyby mezi demonstranty byli černoši, zákrok policistů by byl mnohem tvrdší a možná by bylo i více obětí. Domníváte se, že je jiný přístup veřejnosti, médií, policie k tomu, co se stalo v Kapitolu, a tím, co se dělo během akcí Black Lives Matter, kde se konalo opakované rabování a při nichž také umírali lidé? Cítíte rozdíl?

Některé akce a nepokoje, jako po záplavách před lety v Louisianě, kdy rabování dosáhlo poměrně velkých rozměrů, a i při posledních nepokojích Black Lives Matter, tam bylo násilí mnohem větší než v tomto případě, byť v Kapitolu zahynuli čtyři lidé (pátý, policista zahynul v nemocnici, pozn. red.). Pokud to Biden řekl, tak bych ho srovnal s Trumpem – opět radikalizuje další část. Jestli to řekl, tak měl být ve svých výrazech mnohem uvážlivější, protože přilévá olej do ohně. Podle mne to nebylo státnické. Především v tomto okamžiku.

Stalo se, že po násilnostech v Kapitolu spousta různých bank a firem přestává podporovat americké kongresmany a senátory. Je to logický krok a znamená to, že se budou chtít firmy odpolitizovat? Dosud tomu bylo často naopak…

Tak, jak se radikalizuje politika – a neradikalizuje se jen ve Spojených státech amerických, ale i v Evropě – tak firmy nechtějí být spojené s excesy, které byly ukázány právě děním po prezidentských volbách, při jejich bezprostřední přípravě a po nich. Ten střet byl zcela evidentní a firmy s tím nechtějí být spojené, protože to má negativní dopad na jejich podnikání. Ukazuje se, že řada těch firem vlastně nechce financovat republikány nebo Trumpa, ani demokraty, zkrátka se chtějí odpojit. Tedy vnímání je uvnitř Spojených států takové, že není všechno v pořádku jak na straně demokratů, tak na straně republikánů. Jde o zcela jasný signál, že v té společnosti se něco děje.

Sociální sítě jak Facebook, tak Twitter zablokovaly prezidenta Donalda Trumpa. Bylo mu znemožněno komunikovat se svými příznivci se zdůvodněním, že podněcuje násilí. Facebook nyní zašel ještě dál, v podstatě maže veškeré příspěvky, které obsahují frázi „stop the steal“ – tedy zastavte krádež (voleb) s tím, že právě tato slova užili ti, kdo vnikli 6. ledna do Kapitolu. Vnímáte to jako ohrožení svobody slova? Jsou sociální sítě tím, kdo by měl takovým způsobem zasahovat?

Domnívám se, že jde o obrovský otazník. Je potřeba, aby se to skutečně velmi nestranně analyzovalo. Protože pokud připustíme, že sociální sítě a jejich majitelé budou rozhodovat o tom, kdo může co říci a co ne, mohlo by se za chvíli stát, že jakákoliv ostřejší kritika bude považována za podněcování násilí.

Pokud se objevuje na těch sítích podpora terorismu nebo skutečně nějaké navádění k násilí, tak je potřeba to eliminovat. Ale myslím si, že byť máme spousty výhrad k prezidentu Trumpovi a máme tisíc výhrad k tomu, co se odehrálo v posledních hodinách či dnech, tak je na místě takhle dramatický zásah do možnosti prezentovat své názory? Vždyť za chvíli to může být kdokoliv jiný... Je třeba, aby do toho vstoupily soudy a definovaly, co mají sociální sítě a jejich majitelé za práva a povinnosti.

Tedy regulovat sociální sítě, aby nemohly svobodu slova omezovat?

Například jestliže máte řečeno, že pokud se na sociálních sítích objeví třeba podpora terorismu a stránky jsou vymazány…

…jako dětská pornografie a podobně…

…přesně tak, musí být stanoveny normy, které mají sílu zákona, aby se nestalo, že to někdo může zneužívat. Volnost výkladu musí být po těchto zkušenostech mnohem více vymezená, nejenom tak, jak bylo zvykem například u dětské pornografie, terorismu a násilí… Je vidět, že nyní se to vztahuje i k politice vedoucí k násilí, kterou jsme v minulosti neznali.

Psali jsme: Covid ukázal pravdu o EU. Generál Šedivý velmi vážně. Přijde nestabilita Ať brzdí. Zeman i BIS. Generál Šedivý i k Dukovanům. Senátora Fischera a Piráty nepotěší Metnar nabídl v televizi nepříjemný vhled do stavu naší armády. Varovně ho doplnili i generálové Pavel a Šedivý Generál Šedivý: Boj s islamisty? Policie se bojí. I nás si všímají, byl zde důkaz

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.