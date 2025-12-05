Válka je zlo! Zemřel asi poslední účastník Pražského povstání

„Jednou o mně na internetu napsali, že jsem bolševik. Lež jako věž. Už táta mi říkal, že nejhorší jsou partajníci, protože proti sobě často dost podpásově bojují, a tím rozbíjejí celou společnost. A měl pravdu,“ sdělil před lety ParlamentnímListům.cz Emil Šneberg, který ve třinácti letech bránil s otcem pražskou barikádu. Dost prorocky tak definoval i současnou politiku. Tento týden zemřel.
Poklona bojovníkovi
Pan Šneberg byl příkladem moudrého a otevřeného starého pána, který sice zažil peklo, ale to mu nepřekáželo v debatě s kýmkoliv. Když jsem za ním byl v Teplicích, vždy mi bez vytáček, napřímo a bez zbytečného rozvádění odpověděl, co si o té, které věci myslí. Vždy jsem před ním smekal pomyslný klobouk. Ve zmíněném městě 3. prosince zemřel a ParlamentníListy.cz tímto chtějí vyjádřit hlubokou soustrast rodině.
Ve třinácti letech s otcem, vojenským pilotem z první světové války, bránil barikádu u domu č. 425 ve Vokovicích. Předtím pro povstalce ukořistil s bratry pušky a náboje a s otcem mezitím zneškodnil nastražený výbušný systém na letišti Praha-Ruzyně. „Táta měl na letišti prodejnu. Osmého května jsme tam vyrazili zkontrolovat, v jakém je stavu. Nebyla poškozena, na letišti nikdo nebojoval. Vše tam zůstalo při starém. Kdyby se tam bojovalo, jak někteří napsali, tak by byla vyrabovaná a zničená,“ řekl nám.
Za statečnost během Pražského povstání byl prezidentem Edvardem Benešem vyznamenán Československým válečným křížem, ale ještě před čtyřmi roky prezidentem Milošem Zemanem medailí Za zásluhy I. stupně. Byl také dlouholetým místopředsedou Českého svazu bojovníků za svobodu.
Názory bojovníka
O odstranění sochy maršála Koněva z náměstí Interbrigády za koronaviru ParlamentnímListům.cz sdělil: „ Chtěli, aby o tom vědělo co nejméně lidí, aby jim v tom nakonec nebránili. To je jasné jako facka. Koněv byl symbolem vítězství nad fašismem. Po celou druhou světovou válku byl důležitým velitelem Rudé armády. Velel osvobozování Čech a Prahy. Kdyby Rudá armáda nedorazila do Čech, některé zdejší věznice a koncentráky, například Terezín, by se změnily v jatka. Nacisti měli v plánu vyvraždit vězně a Prahu změnit v trosky. Nicméně potřebovali utéct k Američanům, proto kapitulovali. Co na to víc říct?“
„Historie se překrucuje tak, aby vyhovovala Západu. Mohl bych o tom mluvit celé dny,“ řekl také a uvedl i některé příklady.
Ohledně války na Ukrajině jsme s ním hovořili před třemi lety, kdy byl vyznamenán Zemanem. Kromě jiného sdělil: „A nakonec si Ukrajina stejně musí sednout ke stolu a vyjednat podmínky pro život vedle Ruska, to je realita. Ale v té realitě uvidíme i ty zbytečně mrtvé děti, bídu, neštěstí a nekonečný smutek… Připomínám, že srdce žalem pukalo matkám při smrti jejich dětí ve válečných konfliktech i v bývalé Jugoslávii, Sýrii, Libyi, Afghánistánu, Iráku, a tak dále. Není větší či menší bolest nad smrtí milovaného člověka. Válka je strašné zlo.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Jan Rychetský
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.