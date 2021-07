Benešová se vysmála Milionu chvilek

Marie Benešová, ministryně spravedlnosti za hnutí ANO, se pousmála nad spolkem Milion chvilek pro demokracii a pak se pustila do dnes již bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Benešová má za to, že ji Zeman podrazil. A vyrazila do protiútoku...

reklama

Ministryně spravedlnosti za hnutí ANO Marie Benešová se v úvodu rozhovoru pro MF Dnes vysmála účastníkům demonstrací z Milionu chvilek pro demokracii, kteří se báli o spravedlnost v Česku, pokud se ministryní spravedlnosti stane právě Benešová.

„Celé to bylo úsměvné. Ještě jsem nebyla ve funkci, a už mi vyhrožovali, že to takhle se mnou dál nepůjde, už se svolávaly demonstrace. V té době jsem měla – dá se říct – korektní vztahy s Pavlem Zemanem, nebyli jsme v rozepřích. Jestli by se něco dalo označit za rozepři, tak to, že jsem nebyla spokojena, kolik vyplácíme náhrad škod za neúspěšná trestní řízení,“ prohlásila Benešová.

Pokud jde o odchod Pavla Zemana z postu nejvyššího státního zástupce, Benešová tvrdí, že tato věc šla zcela mimo ni. Text rezignace prý lze rozdělit na dvě části. V první měl Zeman vypočítat své úspěchy v pozici nejvyššího státního zástupce a ve druhé je řečeno, že chtěl odejít sám a nečekat, až bude odvolán. O tlaku na státní zastupitelství se podle Benešové v rezignačním dopise nepíše vůbec nic.

Na tiskové konferenci, kde Zeman oznamoval svůj odchod, však konstatoval, že čelil tlaku ze strany ministryně a že zjistil, že už víc času věnuje na řešení tohoto tlaku než práci státního zástupce, což se mu zdá kontraproduktivní, a proto se rozhodl odejít.

„Beru to jako podraz, protože nic takového se neodehrávalo. Že jsem mu od začátku vytýkala, že se angažoval v kauze Czernin, s tím nijak nesouviselo. Těžko mě asi někdo může obviňovat, že kamarádím se Seznamem Zprávy, který tuto neplechu nastřelil (Zeman podle serveru zasáhl do kauzy, která pomohla jeho známému. Soukromě se prý přimlouval za majitele penzionu u Třeboně Petra Habersbergera a byl také osobně zaujatý v restituční kauze pozemků, na nichž podnikatel hospodařil. Pozemky získal před lety potomek rodu Czerninů – pozn. red.). Přece není možné, aby posuzoval střety zájmů u jiných a sám v nich byl. Pak jsem se dokonce dozvěděla, že k tomu svému kamarádovi, v jehož prospěch intervenoval, vozil nějaké hosty. To už se mi vůbec nelíbilo, takže jsem chtěla vysvětlení. To podal, ale úplně jsme se s ním nespokojili, takže to skončilo kárnou žalobou,“ uvedla Benešová.

Mgr. Marie Benešová



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Konečný verdikt v této věci musí vynést správní soud, který případně určí i trest.

„Pokud jde o Pavla Zemana, musí se rozhodnout, co vlastně v životě chce. Pokud chce zůstat, musí se podvolit zákonu jako každý jiný. I řadový státní zástupce, když pochybí, je vystaven kárnému řízení,“ uvedla šéfka resortu spravedlnosti.

Ministryně si trvá na tom, že nejvyšším státním zástupcem se měl stát člověk, který má velké zkušenosti s fungováním státního zastupitelství. Podle jejího názoru to nemůže být např. bývalý politik. Benešová má za to, že lze přecházet ze státního zastupitelství do politiky, ale nikdy ne obráceně. Stříž je proto podle ní mužem na svém místě. Stal se sice vojenským prokurátorem ještě před listopadem 1989, ale podle Benešové je zásadní to, co dělal po roce 1989.

Celý rozhovor naleznete zde

Psali jsme: „Babiš má na rukou krev.“ Polčák se s premiérem nemazlil Jednání s dlužníkem prostřednictvím videokonference? V budoucnu možná ano Zdeněk Jemelík: Posedlost Pavlem Zemanem „Pletky“ se šlechtici? Žaloba na Pavla Zemana míří k NSS

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.