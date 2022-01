Beran: O co jde Pfizeru. Očkování těhotných? Spíše ne

Výrobci vakcín chtějí prodávat do bohatých zemí za vyšší ceny než do zemí ostatních, komentoval přední epidemiolog a vakcinolog Jiří Beran fakt, že podstatná část smlouvy se společností Pfizer je začerněná. V rozhovoru s videoblogem Zákony bohatství spíše nedoporučil očkování těhotných. Posteskl si, že o očkování proti covidu u nás rozhodují ti, kteří nikdy nevakcinovali. Nošení roušek by omezil jen na hromadnou dopravu.

Očkování v těhotenství nedoporučuje, ale je prý v tomto názoru ojedinělý. Pokud se člověk chce očkovat, tak buď před, nebo po, míní.

Vakcína Novavax je podle Berana podobnější klasickým vakcínám a její schopnost tvorby protilátek by neměla být horší než u současných vakcín. Také souhlasí s imunologem Thonem, že vlna omikronu s mírným průběhem může poskytnout ochranu před dalším pokračováním nemoci. Doporučil, aby se při této vlně pracovalo jen s lidmi, kteří mají klinické příznaky nemoci, nikoliv s těmi, kterým jen pozitivně vyšel test. Doplnil, že už je známé dlouho, že po zjištění pozitivity je člověk infekční maximálně pět dní. A má za to, že pokud by v pětidenní karanténě byli jen příznakoví, tak by nedošlo ani k zahlcení nemocnic, ani testovacích center a zároveň by nehrozil ani nedostatek pracovníků. Naopak, pokud budou zavíráni lidé jen kvůli pozitivnímu testu, podle Berana to „nemůže skončit dobře“.

Uklidňoval, že povinné očkování podle něho nelze nařídit, protože současná verze vakcíny nechrání dostatečně před nemocí a také nechrání před šířením nemoci. Onemocnět nakonec musí každý, aby si vytvořil slizniční imunitu, očkovaní mají výhodu, že mají imunitu „uvnitř“, tedy méně končí na JIP. Pokud jde o vakcíny na slizniční imunitu, epidemiolog řekl, že v USA je vyvíjejí, ale je samozřejmě jednodušší vyvíjet vakcíny, které se podávají přes injekci.

Nebyl prý osloven, aby byl členem nějakého poradního orgánu nové vlády, takže ani neposílá žádné své návrhy, nějaký poradní hlas měl naposledy za Blatného. A má za to, že ty, kdo „řídí epidemii“, svými názory prudí. „Mně to prostě nedá, já se tím oborem na rozdíl od lidí, kteří tam jsou, zabývám třicet let. Zabývám se akutními respiračními infekcemi, hodně o tom píšu,“ uvedl s tím, že v oblasti respiračních onemocnění a jejich prevence imunizací patří k těm více citovaným evropským lékařům. „Já nejsem žádná nula, která by si tu něco vymýšlela na koleně,“ doplnil s tím, že lidé znalí oboru to vědí. Ale poznamenal, že to se dnes nepočítá, protože se hledí na to, zda člověk sedí v nějaké radě.

Rýpl si, že ohledně očkování po nemoci jsou konzultováni experti, kteří ovšem nejsou lékaři, ale sedí „někde v laboratoři“. „Kteří nikdy nevakcinovali. Nikdy nesledovali vakcinační odpověď v závislosti na tom, jestli se vakcína aplikovala za měsíc či za dva, za šest měsíců po prodělaném onemocnění. Oni o tom nemají vůbec páru a vše, co říkají, je buď jejich konstrukt, nebo to mají vyčtené,“ míní epidemiolog. Překvapuje ho, že nejsou konzultováni především lékaři.

Uvedl, že proti tomu, aby bylo očkování povinné, dělá vše, co je v jeho silách, a víc dělat nemůže. Nemělo by být podmínkou k práci nebo pobytu na škole nebo ke služebnímu poměru. Pokud jde o roušky, považuje je za adekvátní, když se očekává velká vlna nemoci, ale jen tam, kde se vytvářejí nové kolektivy a pobyt je mezi 15 a 30 minutami. „Což mi z toho vychází hromadná doprava a nic jiného,“ zhodnotil. Pokud vlna nehrozí, je podle Berana nosit ochranu úst a nosu zbytečné, např. v létě.

Epidemiolog komentoval také fakt, že velká část smlouvy s firmou Pfizer je začerněná. Míní, že pokud je výrobce čehokoliv dominantní, tak si trvá na tom, aby smlouvy byly z větší části tajné. „On samozřejmě do bohatých zemí bude chtít prodávat dráž a nechce, že to těm středně ekonomicky výkonným prodal třeba za nižší cenu, jiným dal výjimku nebo tak podobně,“ vysvětlil možnou motivaci. A vlády byly pod tlakem, aby smlouvu podepsaly, tudíž výrobci měli navrch.

Řekl také, že chápe, proč výrobci nechtějí převzít odpovědnost, když je produkt nový, ale kvitoval, že odpovědnost za očkování převzal stát.

