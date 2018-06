Berlín: Židé pouštěli nahlas židovskou hudbu, Palestinci je zmlátili

V Berlíně byli zmláceni dva chlapci za to, že nahlas přehrávali píseň izraelského zpěváka Omera Adama. Za útokem mají stát tři mladí Arabové. O incidentu mluví server Times of Israel.

Berlínská policie vyšetřuje útok, ke kterému mělo dojít na stanici berlínské železnice. Skupinu mladých Arabů prý rozzlobilo, když na nástupišti zaslechli tóny písně „Tel Aviv“ od izraelského zpěváka Omera Adama. Píseň si pouštěl mladík izraelské národnosti na mobilním telefonu. Podle zprávy německého deníku Bild se trojice útočníků nechala slyšet, že pocházejí z pásmy Gazy.

Mladý Izraelec se údajně jmenuje Yonatan a je mu 17 let. Se svými dvěma přáteli čekal na nástupišti na vlak, když k nim přišla skupinka Arabů. „Židovská hudba? 70 let vraždíte děti. Berlín je teď naše město a my tady neposloucháme zku*venou židovskou hudbu.“ Yonatan pak podle vlastních slov Arabům řekl, že stejně jako oni mohou poslouchat arabskou muziku, má i on právo poslouchat tu židovskou. Se svými přáteli poté poodešel na nástupišti o kus dál, ale skupina Arabů je měla následovat.

Podle svědectví mladíkům bylo ze strany jednoho z podezřelých vyhrožováno. „Kdybych měl nůž, zabil bych tě. Jestli tě někdy potkám, skončil jsi,“ řekl podle Yonatana podezřelý Arab. Když se pak dvojice jeho přátel rozhodla do slovní potyčky vstoupit, skupina Arabů je fyzicky napadla. Jeden z napadených byl udeřen do obličeje a druhý byl zraněn rozbitou skleněnou lahví a musel být ošetřen v nemocnici.

Celý incident zaznamenaly bezpečnostní kamery na nástupišti. Jeden z útočníků měl dle videozáznamu málem shodit Yonatana do kolejiště. Policie na místo činu bohužel dorazila až ve chvíli, kdy se již útočníkům podařilo zmizet. Yonatan řekl deníku Israel Hayom, že policie zprvu nebrala incident příliš vážně a nechala například odejít očité svědky události. Berlínská policie poté vydala prohlášení, ve kterém informuje, že útočníkům se podařilo opustit místo zločinu a jejich identita není známa. Situace v Berlíně se pro židovskou komunitu zhoršuje. Jak počátkem roku informoval německý deník Tagesspiegel, počet protižidovských útoků v Berlíně se mezi lety 2013–2017 zdvojnásobil.

