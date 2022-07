Berou vám z peněženky a vy se na to jen díváte? Blíží se vzpoura. Fiala dostal varování. A dostane asi ještě něco

reklama

Stát půjčí energetické společnosti ČEZ prostřednictvím ministerstva financí až tři miliardy eur (v přepočtu více než 74 miliard korun) ke zvýšení likvidity. Peníze budou určené pro ručení na energetické burze, když zálohy skládané na burzách dosahují rekordních výší kvůli vysokým cenám energií. Skládání záloh požaduje burza jako ochranu pro obchodníky s elektřinou.

„Z finančního pohledu je tato operace naprosto skandální. Půjčili si tři miliardy eur, první miliarda za tři procenta per annum, to znamená v současné době sedm procent je základní úroková sazba ČNB, my to ČEZu půjčujeme za tři procenta. Minoritní akcionáři se na tom nepodílejí ani korunou. To je naprosto zásadní věc. My jsme v podstatě dividendy z ČEZu, které jsme inkasovali čtyři roky za sebou, nyní poslali na lipskou burzu,“ konstatuje Rajchl.

Dal za příklad Francii, která se chystá znárodnit energetickou společnost EDF: „Oproti tomu například Francouzi oznámili, že odkoupí zbytek akcií svého EDF, to je takový jejich ČEZ, za osm miliard eur. My kdybychom udělali to samé, tak jsme si pomalu mohli zbytek ČEZu koupit, namísto toho, abychom to posílali na burzu,“ vyčíslil Rajchl.

Mnohem víc šokující je podle Rajchla skutečnost, že čím víc se bude zvedat cena elektřiny, tím víc bude lipská burza navyšovat požadavky na doplnění jistiny. „To znamená, my budeme dál a dál platit do té jistiny, v podstatě nebudeme vydělávat. Čím víc bude stoupat cena elektřiny, tak místo aby ČEZ víc vydělával, budeme doplácet jistinu a navyšovat ji na lipské burze,“ zmínil advokát další zásadní problém zmíněné státní půjčky.

Anketa Jsou ceny elektřiny v ČR spravedlivé, s ohledem na mezinárodní situaci? Jsou 1% Nejsou 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9035 lidí

S právníky z ProLibertate plánuje Rajchl vytvořit pro občany příslušný mustr, aby i oni mohli podávat trestní oznámení na státní zastupitelství. „Bylo by dobře, aby je občané podávali i na další státní zastupitelství, třeba se to někde chytí. Určitě takový mustr připravíme. Občané by si měli uvědomit, že je tu někdo ožebračuje v přímém přenosu. Jako by vám někdo bral peníze z vaší peněženky a vy jste se na to jen díval,“ nabádá advokát, že nastal čas, aby občané ukázali, že už nehodlají trpět dál, co jim vláda dělá.

„Vláda lidem opravdu připravuje naprosto šílenou budoucnost, a ta přijde velmi brzy. Podzim a zima bude tak tuhá, jak jsme ji nezažili, podle mého názoru, od druhé světové války,“ varuje Rajchl, jenž míní, že každým dnem se blíží vzpoura občanů, protože už brzy se to bude týkat většiny z nás.

Podle úvěrové smlouvy mezi ministerstvem a ČEZ, která bude zveřejněna v registru smluv, jsou až tři miliardy eur pro ČEZ rozděleny na tři části po jedné miliardě. Takzvaný úvěr A může být čerpán jednorázově a je s úrokem tři procenta ročně. Úvěr B má stejné podmínky, tedy je také za tři procenta ročně, liší se ale v počtu dnů, odkdy je možné půjčku začít čerpat od schválení žádosti. Úvěr C je možné čerpat opakovaně a má sazbu pět procent ročně.

ČEZ v tiskové zprávě uvedl, že si požádal o dvě miliardy eur, které načerpá „v nejbližších dnech“. S největší pravděpodobností se jedná o první dva typy půjčky. „Zbývající až miliardu eur bude ČEZ moci čerpat do pěti dnů od požádání se splatností tři měsíce, přičemž tuto část lze čerpat opakovaně,“ uvedla totiž firma. Poslední suma je tedy typ úvěru C s pětiprocentním úrokem.

Ministerstvo financí úvěr poskytlo ČEZ na základě materiálu, který minulý týden předložilo vládě ministerstvo průmyslu a ta ho schválila. Dokument nese název Schéma poskytování úvěrů k odvrácení škod v národním hospodářství, a to výrobcům působícím na trhu s energiemi.

