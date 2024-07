Bez peněz do voleb nelez. Biden i Trump vybrali miliardy

Listopadová volba prezidenta Spojených států je každou hodinu blíž. A jako každá volební kampaň, i v USA se okolo voleb točí velké peníze. Čísla zveřejněná serverem televize Fox News naznačují, že jde o stovky milionů korun měsíc co měsíc.

„Trumpův tým v úterý oznámil, že spolu s Republikánským národním výborem získaly během druhého čtvrtletí roku 2024 od dubna do června neuvěřitelných 331 milionů dolarů , čímž překonaly masivních 264 milionů dolarů, které za poslední tři měsíce vybral v kampani Biden a Demokratický národní výbor,“ uvedla televize Fox News.

Za červen získal Trump necelých 112 milionů dolarů. Biden získal 127 milionů dolarů. Podle televize Fox News je také otázka, zda s dary pro Bidena něco udělá televizní debata z minulého týdne s Donaldem Trumpem, případně další veřejná vystoupení.

Na počátku roku 2024 Biden údajně měl k dispozici podstatně více peněz od dárců než Trump. Ale čím blíž prezidentská volba je, tím víc peněz získává Trump a jak již bylo řečeno, v posledním čtvrtletí Bidena překonal.

Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7112 lidí

Z Trumpova týmu však zaznívá, že Biden jen plýtvá penězi a volby stejně nevyhraje.

A CNN upozorňuje, že Biden se po nepovedené debatě s Trumpem skutečně ocitl v problémech. Demokratický kongresman Lloyd Doggett Bidena vyzval, aby se vzdal kandidatury na prezidenta, protože už pravděpodobně nemá dost sil.

Biden nejen tuto úvahu vyvracel tvrzením, že se jen cítil znaven po náročném programu poslední doby, do něhož spadaly i cesty do Evropy, ale podle CNN je to při nejmenším zvláštní způsob obhajoby. Zvlášť, když po Bidenově odstoupení z prezidentského klání volá i část demokratů. „Pro prezidenta usilujícího o druhé funkční období je to nesmírně zranitelná pozice,“ uvedla CNN.