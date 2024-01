Běžíme proti zdi, varuje hejtman. A odkryl karty. Zlín chce předběhnout ostatní

Přestože si jihovýchodní Moravu většina lidí spojuje spíše s vínem, slivovicí a folklorem, Zlínský kraj dlouhodobě patří k nejprůmyslovějším regionům v celé České republice. I proto si podle některých vysloužil přezdívku Strojírenský Kuvajt. Jenže tamní firmy, které dnes v oblasti strojírenství dávají práci téměř sto tisícům zaměstnanců, mají velký problém. Již mnoho let jim chybí zaměstnanci a každé nově vytvořené pracovní místo je nelítostným konkurenčním bojem a velkým přetahováním o poslední hrstku těch, kteří ve strojírenství často pracují celý život. To by se však mohlo v dohledné době změnit. Ve Zlíně totiž burcují na poplach a hledají způsob, jak se vyhnout ještě většímu průšvihu.

reklama

„Běžíme proti zdi a v roce 2030 nás kvůli demografickému vývoji čeká pořádný průšvih. Bohužel nevím o tom, že by předchozí vedení kraje nebo vláda chystala opatření, jak těmto dopadům čelit. Přitom všichni moc dobře vědí, že v devadesátých letech se prostě narodilo výrazně méně dětí než v letech sedmdesátých. A s dopady na trh práce, naše střední školy i sociální zařízení se budeme muset vypořádat již za pár let,“ řekl Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje, který na začátku roku zahájil v Baťově mrakodrapu konferenci o záchraně strojírenství ve Zlínském kraji.

Čeká nás pořádný průšvih

Podle jeho slov bude tato demografická turbulence například znamenat nutnost navýšit kapacitu pobytových sociálních zařízeních asi o 2500 lůžek. Tedy zdvojnásobit současnou kapacitu. „Zlínský kraj připravuje konkrétní kroky, které stojí přibližně na šesti pilířích. Již na jaře představíme program, kterým chceme motivovat obce a města, aby se zapojily do řešení dostupnosti bydlení. Zároveň usilujeme o další rozvoj Univerzity Tomáše Bati a zvýšení počtu jejích studentů. Také musíme otevřít otázku toho, jak pomoci řešit kritický nedostatek zaměstnanců lidmi z kulturně blízkých zemí,“ naznačil hejtman Holiš s tím, že všechny tyto kroky si vyžádají obrovské investice v řádech desítek miliard korun.

Nemůžeme čekat, až si našetříme

Anketa Jste pro zrušení koruny a zavedení eura v ČR? Ano, co nejdříve 1% Ano, až přijde správný čas 1% Ne, nikdy 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12739 lidí „I proto je dobře, že jsme se v kraji nesoustředili pouze na jednu obří investici v podobě nové nemocnice, která by paralyzovala všechny další tolik potřebné investice. Zároveň však nemůžeme čekat ani na to, až si na všechny projekty kraj našetří. Musíme otevřít debatu o tom, jak zapojit banky, fondy a PPP projekty, stejně jako musíme vytrvat v naší snaze zrovnoprávnit rozpočtové určení daní, díky jehož nespravedlivému nastavení přichází náš kraj každý rok min. o 500 milionů korun,“ dodal Holiš s tím, že to bude také znamenat změnit uvažování a vybočit ze zajetých kolejí.

„Není pravda, že zaměstnanci ve Zlínském kraji nemají nízké platy. Statistiku zkresluje to, že u nás nesídlí žádná ministerstva či státní instituce, které jinde navyšují statistické ukazatele o průměrných výdělcích. Odměny ve firmách jsou na 5. a 6. místě v republice. Firmy v našem kraji fungují dobře, dělají atraktivní práci a umějí navíc dobře zaplatit své zaměstnance,“ citoval z oficiálních statistik hejtman Holiš. „Nová generace má však od svého budoucího zaměstnání jiná očekávání. Když absolventa školy necháte zametat dílnu nebo škrábat brambory, záhy z této firmy odejde, nebo obor, který studoval, úplně opustí. Mladý člověk potřebuje jiný přístup a bude to chtít změnu přístupu. Na to zaměstnavatelé musejí reagovat, stejně jako na to, že výpadek pracovní síly, která se narodila v 70. letech a kterou budou muset nahradit robotizací, větší efektivitou a podobně. Je to naše společná výzva. To nejcennější je člověk. Práce s mladými lidmi se proto musí změnit. Musíme začít hned,“ připojil významný postřeh hejtman Radim Holiš a doplnil, že ve Zlínském kraji k dnešnímu dni studuje 26 217 studentů v 67 středních školách, které přibližně v jedné pětině nabízejí učební a studijní obory v oblasti strojírenství.

Meta nebo Toyota?

Na konferenci, na kterou se do sídla krajského úřadu sjela takřka stovka účastníků, pak vystoupilo několik řečníků. Jeden z iniciátorů setkání, ředitel Střední průmyslové školy a obchodní akademie Uherský Brod Rostislav Šmíd vyzdvihl to, že hospodářská budoucnost Česka nebude ve finančnictví ani farmacii. „Budoucnost bude spojena se strojírenstvím, které se pochopitelně také promění. Máme ale obrovskou výhodu, že můžeme čerpat z velké tradice a velkého know-how,“ uvedl a připojil zajímavý příklad ze světa.

„Hodnota společnosti Meta je 897 mld. USD a zaměstnává 66 tisíc zaměstnanců. Hodnota největší automobilové společnosti Toyota je sice jen 290 mld. USD, ale zaměstnává 375 tisíc lidí. Žádný jiný obor než průmysl, nedokáže vytvořit tolik pracovních míst,“ upozornil Rostislav Šmíd, který nevidí spásu ani v technologických firmách nebo start-up firmách. „Tyto obory dokážou vytvořit pracovní příležitosti jen pro malou část populace. V České republice jde o 0,6 %, v Německu o 0,8 %, ve Velké Británii 2 % a dokonce i v takovém Izraeli jde pouze o 5 % pracovních příležitostí,“ dodal Šmíd.

Největší „rána“ v jeho prezentaci však přišla vzápětí. O strojírenství není mezi deváťáky zájem a v posledních letech se dramaticky propadá počet těch, kteří se nejen hlásí, ale především začnou studovat strojírenské obory. Podle dostupných statistik počet žáků 1. ročníků v oboru strojírenství poklesl ve srovnání školních let 2016/2017 a aktuálního školního roku o neuvěřitelných 44 %. „Jestli v roce 2016 začalo strojírenství studovat 254 studentů, vloni v září to bylo pouze 142,“ citoval statistiky ředitel uherskobrodské školy s tím, že ještě horší je situace v učebních oborech, kde je pokles 50 až 70 %.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2023

Lidi musejí nahradit roboti

Podle firem, které se lednové konference ve Zlíně zúčastnily, je jasné, že řešení musí přijít velmi rychle. Na jedné straně musí také zlínské strojírenství projít další technologickou revolucí, v rámci které se posílí automatizace, robotizace a digitalizace. Jinými slovy, stejný objem výroby budou muset tamní firmy co nejdříve být schopny zabezpečit s výrazně nižším počtem zaměstnanců, protože je i přes veškeré snahy nebudou mít kde sehnat.

Podle ředitelů středních průmyslových škol bude také nezbytné investovat do zatraktivnění strojírenství v očích široké veřejnosti, a především žáků základních škol a jejich rodičů. Strojírenství totiž již dávno není odvětvím, kde pracuje dělník ve špinavých montérkách u starého soustruhu za minimální peníze. Jenže právě taková představa je hluboko zakořeněna v představách veřejnosti. I proto se ředitelé škol pokouší oprášit činnost a financování již dříve zřízené obecně prospěšné společnosti, která by se o přerod vnímání technických oborů pokusila.

V hlavní roli komora i projekt úspěšných firem

Ale ani zdaleka nejde o jedinou takovou iniciativu. Zvyšování zájmu o technické obory se prostřednictvím hned několika projektů dlouhodobě věnuje např. Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, která na konci roku navíc uzavřela se Zlínským krajem dohodu o dlouhodobé spolupráci, která mimo jiné zahrnuje také větší spolupráci mezi podnikateli a krajskou samosprávou také s přesahem na to, co a jak se bude učit na krajem zřizovaných středních školách.

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 8% Nevadí 89% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 40818 lidí „Protože je Zlínský kraj regionem hodně průmyslovým, tak dlouhodobě aktivně podporujeme prostřednictvím různých akcí a iniciativ vzdělávání zejména v technických oborech. Jako příklad bych uvedl veletrh vzdělávání, technické jarmarky, spolupráci s kariérovými poradci… Prostě aktivity k propojování škol, studentů a podnikové praxe,“ uvedl Robert Zatloukal, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.

Také podle krajského zastupitele Michala Dvouletého, který se zasazuje o zlepšení spolupráce mezi krajem a podnikateli, je třeba najít odvahu a obzvláště v dnešní době, která formuluje veřejné mínění spíše k podpoře všeobecného a humanitního vzdělávání, nahlas říkat, že bez technického vzdělávání se prostě neobejdeme. „Náš kraj má potenciál navázat na Baťu a jednou být třeba i lídrem v moderních technologiích. Ale každý programátor nejdříve potřebuje technika, který smontuje počítač. Stejně jako špičkový chirurg nejdříve potřebuje strojaře, který vyrobí rentgen, CT nebo robotickou ruku. Všichni jsou prostě vzájemně nepostradatelní,“ uvedl před časem Michal Dvouletý.

Zajímavý a zároveň velkorysý projekt v režii skupiny úspěšných strojírenských firem na Slovácku byl představen již vloni v září. „Naše iniciativa se určitou dobu formovala, respektive vznikla v roce 2022. Už tehdy jsme si řekli, že chceme regionu vrátit, co nám dal. Tady jsme mohli žít a vybudovat úspěšné podniky, teď jsme připraveni poskytnout své zkušenosti a udělat něco pro další generace. A protože pracujeme s rozvojovou vizí pro budoucích 25 let, vznikl název REGION 2047,“ vysvětlil Petr Gabriel ze společnosti Ray Service s tím, že za prioritu považuje středoškolské vzdělávání úzce propojené s výzkumem a výrobou. „Proto připravujeme projekt regionálního kampusu tak, aby jeho výstavba mohla začít v roce 2028,“ dodal další z iniciátorů Karel Mareček, majitel společnosti BD SENSORS.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE