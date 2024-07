Bezpečnostní hrozba: Nevykládat dějiny podle vlády. Slova Žáčka z ODS neunikla Žantovskému

Velice nepříjemný a až osobně smutný okamžik zažil Petr Žantovský, když si na Euro Zprávách přečetl článek s titulkem „Budování vládní politiky paměti je nebezpečná cesta“ od historika Matěje Bílého. „Jde o to, že pod Úřadem vlády má v brzké době vzniknout Rada vlády pro paměťovou agendu. Dvacetičlenný poradní orgán složený z politiků, veřejně činných osob i odborníků má mimo jiné definovat ‚koncepční přístup‘ k historické paměti v České republice a promlouvat do rozdělování financí na projekty, které mají bránit ‚hybridnímu a revizionistickému zneužívání historie‘. Až potud by mě to tolik nezarazilo snad s výjimkou slova ‚revizionistické‘, které bylo velice často používáno komunistickými propagandisty. Ale ten smutek mě přepadl, když jsem se podíval na titulní fotku, na které je pan poslanec Pavel Žáček z ODS, jenž je údajně iniciátorem vytvoření oné rady pro – v překladu – správnou interpretaci historie,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Z minulého režimu si správnou interpretaci historie pamatujeme, ostatně je známé i heslo, že vítěz píše dějiny. „Také je samozřejmě interpretuje, ale na tom není nic nového. Jen se vracím k fotografii Pavla Žáčka, zvaného kdysi Pažout. Nevím, jestli by ještě na tu přezdívku slyšel. Znám ho někdy od roku 1987 ze studií na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy. Byl o dva roky níže, tak za revoluce já byl už půl roku z fakulty pryč, zatímco on tam byl jedním ze studentských lídrů. Vždy jsme měli velice blízké názory na to, co chápeme pod pojmem demokracie, svoboda slova, objektivita při pohledu dopředu i dozadu. Samozřejmě jsem celá ta léta vnímal Pažoutovy kroky, jeho aktivity při zakládání ÚSTRu, ještě předtím než byl náměstkem Václava Bendy v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Sídlil ještě v Bartolomějské, jednou jsem tam Pažouta dokonce i navštívil,“ vzpomíná mediální analytik.

Historie nekontrolovaná vládou je bezpečnostní hrozbou

Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11431 lidí

Na dokreslení sahá po knize Milana Otáhala Deset pražských dnů (17.-27. listopad 1989), kterou vydalo nakladatelství Academia. „Na jedné z prvních stran najdu hned po úvodu Václava Havla a Otáhalově historizujícím prologu svůj vlastní článek, který vyšel paradoxně 17. listopadu v Lidové demokracii. Popisoval jakousi schůzi studentů se zástupci Svazu mládeže, kdy to studenti docela slušně svazákům nandali a vysvětlili jim z mosta do prosta, jak vidí svou budoucnost a jak ji opravdu nevidí a nechtějí vidět. Tenhle článek vyšel kupodivu v Lidové demokracii, která v té době sloužila Lidové straně, co se už trošku bortila a převládalo tam pak to obrodné křídlo, to jenom pro pamětníky. Článek vyšel v den, v jehož odpoledne jsme se sešli na Albertově a následovaly všechny ty události. Byl tam Pažout, byl jsem tam i já, prožívali jsme to všichni, myslím, že docela podobně a emocionálně,“ poznamenává mediální odborník.

ODS reprezentuje ve Sněmovně bohapustý ideolog Žáček

Pavlu Žáčkovi se pak podařilo získat prostředky na vydávání časopisu Studentské listy. „V jejich prvním vydání z prosince 89 byl úvodník, který jsem napsal a jmenoval se ‚Jak teď budu žít‘. Byla to parafráze na ruskou divadelní hru z období o změnách, které musíme vstřebat a pochopit, abychom mohli nějak dál smysluplně fungovat. Ani slovo bych z toho článku dnes nezměnil. Vše, co teď recituji, je k dohledání v knihovnách. A proč to vlastně říkám? Ne jako sebechválu, ale jako smutné ohlédnutí za časy, které jsme s panem poslancem Žáčkem sdíleli názorově i fyzicky, často na stejných místech a ve stejný čas. Je mi strašně líto, že ODS, kterou zakládal Václav Klaus, můj někdejší taky několikaletý šéf v Poslanecké sněmovně, reprezentuje člověk, který má podle Euro Zpráv hlásat názor, že interpretace dějin, která není v souladu s vládním názorem, je špatná a škodlivá,“ přiznává a zároveň žasne Petr Žantovský.

Psali jsme: „Televizní krize“ na Slovensku. A děsivá Schwarzenbergova věta, která ožívá Zneužitý atentát? Žantovský sekl „odborníka“. Trefil se mu do vzdělání „Vážná věc.“ Co o Ficovi prohlásil Pavel? Analytik se vrátil před atentát Vláčený docent Tuleja? A což takhle proklepnout profesuru Fialy, nabízí novinářům Žantovský

Je otázkou – a klade si ji i autor článku –, co nastane, až ve vládě nebude ODS a na ní navěšené strany. „I pak si bude pan Žáček myslet, že každá interpretace z vládních úst je správně? Já myslím, že ne, že je to velice krátkozraké, nedomyšlené a účelové využití dnešní situace, která vypadá politicky tak, jak vypadá stranicky podle rozdělení mandátů, a tudíž podle rozdělení moci. Je mi to líto, protože ten člověk, co míval vizionářský talent, se stal bohapustým ideologem. Budu se velmi těšit na ten dvacetičlenný sbor těch jakoby veřejně činných osob a takzvaných odborníků, kteří budou tvořit onu radu pro interpretaci národní paměti, jestli mezi nimi najdu někoho jiného než zastánce toho vládního názoru. Pokud ano, pak jsem připraven se na tomto místě Žáčkovi omluvit třeba třikrát. Ale moc se bojím, že nenajdu. Takže Pavle, sorry,“ vzkazuje mediální analytik.

Další s názorem, že je čas zrušit Národohospodářskou fakultu

Nekomfortně se cítí při vyjádření k další události, neboť je do malé míry její součástí. „Jedná se o mediální oživení takzvané kauzy Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Poté, co nově zvolená děkanka Adéla Zubíková jmenovala svým proděkanem pro ekonomiku odvolaného děkana docenta Miroslava Ševčíka, spustily se ihned mediální tamtamy, z nichž by člověk neznalý situace nabyl dojem, že někdo ukradl zlatý poklad a hodlá s ním utéci do země Oz nebo do něčeho podobně vzdáleného. Provází to spousta článků, nepravd, polopravd, které už se ani nechce vyjmenovávat. Mě čím dál víc fascinuje tón článků. První s tím začal už loni v Seznam Zprávách redaktor Václav Dolejší, který první přišel s myšlenkou, že nejen Ševčíka, ale celou fakultu by bylo třeba zrušit. Pan Dolejší tehdy ani netušil, o čem píše, neboť s fakultou nemá nic společného a nemá o ní základní informace,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Neví ani to, že byla odbornými porotami mnohokrát vyhlášena jednou z nejlepších ekonomických fakult v zemi, nemá nejmenší představu o tom, jací lidé a na čem tam pracují, jak se tam studuje a vědecký pracuje. „To mě na českých novinářích trápí nejvíc, že velmi často mluví a píší o tom, o čem nic nevědí. Ale protože na to mají názor už dopředu, tak ho před tu argumentaci předsunou a ji dají stranou. To se přihodilo v Seznam Zprávách před pár dny editorovi Konstantinu Sulimenkovi, který zde publikoval názor, že nastal čas zrušit Národohospodářskou fakultu. Navazuje na Dolejšího a shrnuje všechny zločiny, kterých se měl Ševčík a jiní lidé na fakultě dopustit. Fascinuje mě, jak argumentuje, co je pro něj zásadní. Tím je procedurální praxe. Ano, tak to je, že o existenci fakulty či o jejím zrušení na návrh rektora rozhoduje akademický senát univerzity, proti čemuž akademický senát fakulty nebo děkan fakulty nemají žádné formální pravomoci,“ podotýká mediální odborník.

Nebezpečný jev, jímž se vrátíme zkratkou do 50. let

Editor Seznam Zpráv jásá nad tím, že lze využít tuto prostinkou proceduru a fakultu bez náhrady zrušit, respektive ji nahradit něčím údajně lepším a kvalitnějším. „Nevím, jestli by byla lepší nebo kvalitnější, ale vím, že to, co se zde velmi emocionálně popisuje jako katastrofa, katastrofou není. Na té škole pracuji mnoho let a jsem tam svědkem všech podstatných věcí, co se tam odehrávají. Pamatuji různé děkany, nejen pana Ševčíka, ale i pana profesora Zdeňka Chytila. Pamatuji si ještě pana docenta Jiřího Švarce, který mě v roce 2004 na Národohospodářskou fakultu přivedl. Vždy jsem si považoval možnosti pracovat právě pro tuto fakultu, poněvadž to je teoreticky nejsilnější a nejfundovanější fakulta celé školy, která je jako celek velice úctyhodná. Všechny její fakulty a katedry jsou na vysoké úrovni, avšak ta Národohospodářská mi byla nejblíž právě pro vysoký podíl teorie vůči praxi na rozdíl od Podnikohospodářské nebo jiných fakult,“ vysvětluje Petr Žantovský.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jde o jeho čistě osobní postoj, proto dopředu avizoval, že je trošku v kolizi, nicméně když jeho nadřízeného – teď tedy šéfa katedry – někdo dehonestuje způsobem kádrováků 50. let, tak má potřebu se k tomu vyjádřit. „Tu valící se sněhovou kouli nabalující na sebe více mediálních ohlasů na téma, že je potřeba tu fakultu zrušit, považuji za velice nebezpečný jev. Pak můžete zrušit cokoli, co se vám nelíbí, třeba z politického důvodu. Nikdo mi nebude namlouvat, že v rozhodování o Ševčíkově obchodu nehrály politické invektivy žádnou roli. Nastalo to krátce po jeho předchozím jmenování děkanem a poté, co vystoupil na demonstraci na Václavském náměstí. Ale nechci se vyjadřovat k věcem minulým, jen konstatuji, že se tímto způsobem vrátíme zkratkou do 50. let. Nebude se nám líbit politická strana za šíření názorů, které nejsou v souladu s liberálně demokratickým smýšlením sdíleným většinou, tak ji zrušíme, že ano,“ obává se mediální analytik.

Zákon zrušíme, změníme, protože je nás o osm víc

Jako výstraha může sloužit Německo, kde se zcela vážně mluví o zrušení AfD, ačkoli v nedávných eurovolbách získala velice silné postavení. „Když má názory, které nejsou oficiálními místy sdílené, tak jí zrušíme, co se stane? Pojďme do českého prostředí. Pan Babiš zastává nějaké názory o Green Dealu, o Evropském parlamentu, a tak zakládá novou frakci s Orbánem, Salvinim a dalšími, tak jeho hnutí ANO zrušíme, protože nám překáží. Anulujeme volební výsledky, nejsou přece důležité. Docent Ševčík byl také několikrát zvolen oficiální procedurou tak, jak přikazuje zákon, ale k čemu je nám zákon? Zákon zrušíme, změníme, protože můžeme. protože je nás o osm víc. To mě trápí, tohle jsou nebezpečné věci, které se nám můžou časem velice vymstít. Až tady povládne někdo, kdo bude velmi pevnou rukou bouchat do stolu a zřizovat vládu tvrdé ruky, tak se budeme divit, jak snadno se mu budou využívat tyhle naše poklesky a účelové zákonodárné kroky,“ varuje Petr Žantovský.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Třetí glosou míříme na Slovensko, kde nemůžeme opomenout skutečnost, že po podpisu prezidenta Petera Pellegriniho vstoupil v platnost nový zákon. „Ten z dosavadního subjektu RTVS, Radio a televize Slovenska, který zaniká, činí nový subjekt Slovenská televize a rozhlas, tedy STVR. Do čela této instituce byl prozatímně instalován Igor Slanina. Je potřeba vědět, že na rozdíl od našich poměrů, kde kompetencí volit ředitele České televize nebo Českého rozhlasu mají Rady ČT a ČRo, tak na Slovensku tuto funkci přejímá přímo Národní rada Slovenské republiky. Nového – řekněme dočasného – ředitele Igora Slaninu jmenoval Peter Žiga, zastupující předseda pověřený výkonem pravomocí, neboť dosavadní předseda Národní rady Peter Pellegrini byl zvolen prezidentem, a tak nemůže být zároveň předsedou Parlamentu,“ poukazuje mediální odborník.

Teď se nejvíc těží z neklidu, z rozporu a z bojů

Zajímavé na tomto faktu je, že Igor Slanina působil pět let v dceřinné společnosti RTVS s názvem Media RTVS, která se zabývala prodejem vysílacího prostoru pro komerční komunikace na televizních a rozhlasových programových službách RTVS. „Ta by se dala nazvat takovým větším obchodním oddělením. Pokud tomu správně rozumím, tak volba pana Slaniny do té přechodné funkce byla motivovaná mimo jiné tím, že ta organizace nepochybně potřebuje manažersky ustálit. Byla poměrně hodně rozevlátá a asi bude zapotřebí tam kromě auditu stanovit nějaká nová pravidla. Uvidíme, jestli na to budou ty dva nebo tři měsíce panu Slaninovi stačit. Domnívám se, že to je šibeničně krátký čas a že se nic podstatného nezmění. On sám říká, že zejména z té programové stránky je tam poměrně dosti materiálu k převzetí z RTVS, a tudíž je nový subjekt bude dál obhospodařovat. Noc dlouhých nožů se tedy nečeká,“ zdůrazňuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Situace tak není o tom, že do STVR vstoupí nějaký ranař a začne odtamtud vyhánět desítky či stovky zaměstnanců, jak to někteří z nich na svých demonstracích v minulých dnech jako by nastiňovali. „Tak to očekávání je asi marné. Zdá se, že nástup nového šéfa instituce je racionální a měl by se odehrát v klidu. Problém je, že klid není hodnota, která by byla typická pro tuto dobu a naše společnosti. V nich se naopak nejvíc těží z neklidu, z rozporu, z bojů a z věcí znepříjemňujících život a komplikujících všechny možné dohody a jakékoli pohledy do lepšího budoucna. Držme panu Slaninovi palce, ať to zvládne. Dění na Slovensku budeme dál sledovat, protože se tamní uspořádání významně liší od toho našeho. Je proto dobré pro srovnání vnímat obě ty parkety, abychom porozuměli tomu, jak se má, či nemá dělat veřejná služba v médiích,“ dodává mediální analytik.