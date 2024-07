Biden a Harrisová. Prezident čelí výzvám, ale s odstoupením může být problém

Od prvního prezidentského duelu mezi Joem Bidenem a Donaldem Trumpem se objevuje stále více názorů, že by Biden měl kvůli špatné duševní kondici vzdát boj o Bílý dům. Po opatrném našlapování kolem Bidena ze strany Demokratické strany tento týden první z vysokých demokratických politiků naznačil, že Biden nemá v současné formě proti Trumpovi šanci. Prohlásil to senátor Michael Bennet a nyní mu dávají za pravdu i pravověrní demokratičtí voliči.

Celkově 62 % respondentů v nejnovějším průzkumu uvedlo, že by měl Biden odstoupit z volebního klání. Z toho 54 % se přitom označilo za Bidenovy příznivce. Ze všech dotázaných včetně republikánských voličů si dokonce 85 % lidí myslí, že je Biden na druhé funkční období příliš starý, což je v průzkumu rekordní číslo, jak upozorňuje televize Fox News.

Biden ale zatím trvá na pokračování své kandidatury a za pravdu mu dávají průzkumy, ve kterých by stále získal kolem 46 % hlasů, podobně jako Donald Trump. To, že se Biden zatím výzvám k odstoupení brání, komentuje na svém webu i matematik Marian Kechlibar.

„Otázka náhrady Joea Bidena za jiného kandidáta je zatím jen teoretická, protože starý pán se velmi rozhodně brání. ‚Nikam nejdu‘, pravil v projevu ke Dni nezávislosti; odstoupil by jen tehdy, ‚pokud by mu to osobně doporučil Všemohoucí Bůh‘. Shromáždění demokratických guvernérů pak vysvětlil, že potřebuje víc spánku a žádné akce po osmé večerní. (Co se stane, když začne válka o půlnoci? Dozví se to prezident Spojených států až ráno, po sladkém vyspání se? Že i takové věci lidi netrknou),“ upozorňuje Kechlibar.

Hlavní problém podle něj spočívá zejména v tom, že není vůbec jasné, kdo by případně měl Bidena nahradit. Nabízí se Kamala Harrisová, která je Bidenova viceprezidentka a zároveň kandidátka na viceprezidentku do nového období. „V americkém úzu vždycky kandiduje ‚ticket‘, tj. dvojice prezident–viceprezident, a současný ‚ticket‘ za demokraty tedy zní Biden–Harrisová,“ vysvětluje Kechlibar.

Přitom Harrisová se netěší oblibě Američanů a údajně o ni nestál ani samotný Biden. „Je zajímavé, že v kuloárech se říká, že sám Biden roku 2020 o Harrisovou coby viceprezidentku nestál – prý s ní neměl dobrý vztah. Nicméně rok 2020 byl zároveň vrcholem velkého rasového účtování, a tudíž přišel čas černých žen – respektive jedné konkrétní černé ženy, a to i přesto, že mezi voliči samotnými byla Harrisová velmi nepopulární. Zrovna tehdy zvažovala Harrisová účast na primárkách, jenže průzkumy veřejného mínění pro ni byly tak nepříznivé – v jejím vlastním státě, Kalifornii, jí slibovaly jen 8 procent! – že se rozhodla neriskovat pověst a peníze v přímém střetu. Leč doba byla, jaká byla, a tak se stalo, že dnes Harrisová sedí v Bílém domě a kandiduje s Bidenem znovu,“ popisuje Kechlibar.

Další zádrhel vyplývá z amerických zákonů a v případě kandidatury jiného demokrata by se nemohly použít stovky milionů dolarů vybraných od příznivců na kampaň dua Biden–Harrisová. „Nyní vstupuje do hry jedna skutečnost, kterou jsem ještě v českém tisku nezaznamenal, a přitom je poměrně významná: ‚ticket‘ Biden a Harrisová už vybral na nadcházející kampaň obrovský balík peněz, zhruba 240 milionů dolarů. A právě osud těchto peněz by při prostřídání kandidátů byl nejistý. Pokud by Bidena nahradila Harrisová, skoro určitě by ty nasbírané peníze mohla použít, protože v příslušné dokumentaci pro federální úřady (financování politických kampaní je v USA dost striktně regulováno) stojí i její jméno. Ale převod na úplně jiného kandidáta? Toť otázka; nic takového se dosud v praxi neotestovalo a právníci se hádají,“ upozorňuje Kechlibar a znovu opakuje, že Harrisová není populární a její kandidatura proti Trumpovi by nedávala moc smysl.

„Harrisová pořád ještě není populární, z čehož plyne, že vyměnit Bidena za Harrisovou je velký kotrmelec s nejistým efektem. Větší smysl by dávalo najít nějakého výrazně lepšího kandidáta někde jinde a doufat, že si vybere peněz sám dost,“ přemýšlí Kechlibar.

Nový kandidát by navíc mohl způsobit tvrdé boje uvnitř Demokratické strany, protože komunita fanoušků Harrisové „patří k tomu nejhoršímu, co se na sociálních sítích kdy sebralo. Dokonce i na poměry hysterického kalifornského progresivismu jsou to agresivní magoři, pořádající digitální hony na každého, kdo zkřížil cestu jejich favoritce,“ tvrdí Kechlibar.

Demokraté podle něj měli postavit Bidenovi reálného protikandidáta do primárek, což ale neudělali. „Inu, kdo s čím zachází, s tím i schází; ale nebylo by bývalo lepší udělat opravdové, poctivé primárky, než jen de facto aklamaci stávajícího prezidenta? Bylo, jenomže to by bylo moc demokracie naráz. A demokracie, jak známo, je neuspořádaná, neučesaná a potřebuje řídit, nejlépe pak sborem nějakých chytrých hlav. Ty chytré hlavy mají sice značný talent na špatná rozhodnutí, ale sebevědomí jim to nikdy neubralo,“ dodává Kechlibar.