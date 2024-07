Biden jde dál. Manželka mu prý nedovolí odstoupit

Před sněmovními volbami v roce 2010 Česko obletělo video, v němž Jiří Mádl a Martha Issová vyzývali mladé lidi, „ať přemluví bábu a dědu k volbě pravice“. A teď se zdá, že k podobnému nápadu sáhne v USA i Bidenův tábor. Hodlá mezi voliče vypustit e-mail ve znění „přemluv strýčka, ať nevolí Trumpa“. Přesněji řečeno, e-mail obsahuje doporučení, jak Bidenův špatný výkon z první televizní debaty s Trumpem podat v co nejlepším světle.

I v e-mailu sice jeho autoři připouští, že si Biden nevedl nejlépe, ale skutečným výsledkem bylo, že „voliči viděli, jakou hrozbou je Donald Trump pro zemi“.

Na obsah e-mailu upozornil server televize Fox News.

E-mail vybízí příznivce, aby důrazně zatlačili na ty, kteří vyzývali prezidenta, aby odešel z prezidentského klání, a obviňuje takové lidi z toho, že jsou součástí „brigády nočního pomočování“. „To je nejlepší možný způsob, jak může Donald Trump vyhrát a my prohrát. Joe Biden bude demokratickým kandidátem, tečka. Konec příběhu. Voliči hlasovali. A drtivě vyhrál,“ stojí také v e-mailu.

V témže e-mailu zaznělo také varování, že případné Bidenovo odstoupení by vyvolalo chaos, v němž by se ostatní demokratičtí kandidáti prali o nominaci a jeden z nich by pak dokulhal až do souboje s Trumpem, který by během vnitřní bitky demokratů o nominaci měl čas promlouvat k voličům. A nakonec by mezi demokraty vybraný kandidát vstoupil do souboje s Trumpem v nejslabší možné pozici v celé historii.

Ale v tuto chvíli se zdá, že demokratická strana podobné dilema řešit nemusí, protože Biden po víkendovém rokování s rodinou podle všeho hodlá v souboji o prezidentský post pokračovat. Server nejčtenějšího německého deníku Bild naznačil, že velkou roli v tomto rozhodování hraje prezidentova choť Jill Bidenová.

První dáma Jill, která je v USA již nazývána stínovou prezidentkou, svůj názor naznačila již v pátek, když řekla, že „Joe je jediný, kdo to dokáže“.

Podle zasvěcených informátorů New York Times byl Bidenův syn Hunter nejhlasitějším představitelem, který svému otci řekl „musíš jít dál!“.

Dcera Ashley je politickou aktivistkou a dlouho hrála poradní roli v předvolebních kampaních svého otce. A její slovo má podle deníku skoro stejnou váhu jako slovo její matky Jill. A stejně ambiciózní „Vstaň a bojuj,“ radí prý svému otci.

Zkrátka a dobře, celá rodina se prý shoduje v tom, že Joe Biden má pokračovat v kampani. Jeho selhání v televizní debatě s Trumpem bylo totiž podle členů rodiny dáno tím, že ho jeho poradci špatně připravili. Tak to vidí rodina prezidenta.

Podle CNN se teď Biden zoufale snaží postavit svou kampaň zpátky na nohy.

„Demokratická strategie kontroly napáchaných škod, která tvrdí, že jedna špatná noc neubírá na Bidenových minulých úspěších, ignoruje kritickou otázku, se kterou mnoho voličů zápasilo měsíce: Je Biden fyzicky a kognitivně příliš slabý na to, aby sloužil zemi další čtyři roky?“

Ale navenek stojí demokratická strana za Bidenem.

„Joe Biden se z tohoto závodu nevyřadí, ani by neměl," řekl guvernér Demokratické strany v Marylandu Wes Moore.

A zdá se, že mu věří i dárci, kteří mu i po inkriminované debatě poslali desítky milionů dolarů. I když CNN v sobotu uvedla, že demokratičtí dárci jsou rozděleni v otázce, zda zůstat s Bidenem, nebo hledat jiného kandidáta, jakkoli složité by to mohlo být.

Nový průzkum CBS/YouGov provedený po debatě zjistil, že 72 % registrovaných voličů nyní věří, že Biden není dostatečně duševně a kognitivně zdráv, aby mohl sloužit jako prezident. To je o sedm bodů více než týden před debatou. Pouze 28 % voličů uvedlo, že by Biden měl kandidovat na prezidenta. Asi 46 % demokratických registrovaných voličů si myslí, že by už neměl kandidovat.