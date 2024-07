Biden tvrdil opak než web Bílého domu. Média si všimla. Poprask

Zahraniční média si všímají, že na oficiálních stránkách Bílého domu prezident Biden i nadále chválí zásadu o doživotním jmenování do Nejvyššího soudu jako „ochranu před dočasnými vášněmi veřejnosti“. A to navzdory tomu, že prezident USA Joe Biden navrhuje rozsáhlé reformy fungování Nejvyššího soudu, uvedla společnost Fox News.

„Soudci nemají pevně stanovené funkční období – slouží až do své smrti, odchodu do důchodu nebo odsouzení Senátem,“ uvádí se na webových stránkách Bílého domu. „Záměrně je to izoluje od dočasných vášní veřejnosti a umožňuje jim to uplatňovat právo pouze s ohledem na spravedlnost, a nikoli na volební nebo politické zájmy.“

„Tento jazyk je zastaralý a zůstal z webových stránek Trumpovy administrativy. Názor, že prezidentům by mělo být dovoleno páchat trestné činy bez právních následků nebo že Nejvyšší soud může sám hlídat střet zájmů, je zastaralý a poškozuje americký lid a naši demokracii,“ uvedl mluvčí Andrew Bates pro Fox News Digital.

V pondělí přitom prezident Joe Biden prohlásil, že Nejvyšší soud USA je třeba „zbavit extremismu, omezit funkční období soudců, zavést pro ně etický kodex a navrátit veřejnosti důvěru v tuto instituci“.

Nejvyšší soudní instance se potýká s krizí důvěry veřejnosti – její činnost podle analytického webu FiveThirtyEight schvaluje méně než 40 % Američanů. Výrazně větší nespokojenost je podle analýz mezi demokraty než mezi republikány. Šest z devíti soudců Nejvyššího soudu je označováno za konzervativní, což podle Bidena někdy přináší těžko pochopitelná rozhodnutí.