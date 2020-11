Biden vyhrál! Vyvedeme Trumpa ven! V USA se vaří krev. Bude zle

Anketa Jste pro umožnění korespondenčního hlasování při volbách v České republice? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 9173 lidí



Ještě těsnější je situace v Georgii, kde po sečtení 99 % procent hlasů (odhad agentury AP) je rozdíl mezi Bidenem a Trumpem menší než 2 tisíce hlasů. Biden vede s 2.450.184 hlasy nad Trumpem s 2.448.620 hlasy voličů. V Georgii jde o 16 volitelů, ti by Bidenovi stačili za předpokladu, že si udrží vedení i v Nevadě či v Arizoně.



Extrémně těsný výsledek bude v Georgii přepočítán, jelikož podmínkou pro přepočet je, aby rozdíl mezi Trumpem a Bidenem nebyl větší než půl procenta hlasů. Georgie oficiálně přepočet potvrdila v pátek odpoledne. Fotogalerie: - Zeman v USA

V Pensylvánii nejsou pro přepočet kladeny žádné podmínky a může k němu dojít při jakémkoli výsledku.



Podmínku rozdílu do jednoho procenta hlasů Trump splnil i ve Wisconsinu, jelikož v něm Trump zaostává o 20 tisíc hlasů, lze přepočet očekávat i zde.



I přes velmi těsný rozdíl už někteří demokraté pokládají vítězství Bidena za hotovou věc. „Zvoleným prezidentem“ již Bidena oslovuje například šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. Fotogalerie: - Vote Trump 2020

Z Bidenova týmu se též ozývá varování, že mohou nechat Trumpa z Bílého domu vyvést. „Americká vláda je dokonale schopná vyvést vetřelce z Bílého domu,“ uvedl mluvčí Bidenovy kampaně Andrew Bates po upozornění Trumpových spolupracovníků, že volby ještě nejsou zcela u konce.



Jedním ze zastánců Trumpa v přepočítání hlasů je i jeho soupeř v kandidatuře na prezidenta za republikány v roce 2016 Ted Cruz. Pro televizi Fox News řekl, že dle něj mělo v klíčové Pensylvánii zaznít stanovisko, že se budou hlasy počítat až do té doby, dokud Biden nevyhraje. „Můžu vám říct, že prezident je naštvaný, já jsem naštvaný a voliči by měli být naštvaní,“ uvedl.



Texaský senátor Cruz také hovoří o „tajném počítání hlasovacích lístků“.

When you’re breaking the law, ignoring court orders, counting ballots in secret & threatening to steal the presidency, it’s not “PA’s business.” It’s America’s business, and we have the right to expect votes will be counted (1) fairly, (2) w/ transparency & (3) NOT in secret. https://t.co/jkkyB0Bc0q