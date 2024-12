Bidenové s Číňany. Co se zatloukalo, vyšlo ven

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 6% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8099 lidí



„Tyto snímky vrhají světlo na vazby mezi tehdejším viceprezidentem Bidenem, Hunterem a jeho čínskými obchodními společníky a čínskými vládními představiteli včetně prezidenta Si Ťin-pchinga,“ uvedla organizace America First Legal v tiskové zprávě s dodatkem, že právníci a zástupci Bidena a bývalého amerického prezidenta Obamy zveřejnění těchto fotografií „odkládali“ až na dobu po volbách.



Fotografie podle organizace potvrzují vyšetřovací zjištění výboru pro dohled Sněmovny reprezentantů, že Hunter Biden zařídil svému otci setkání s Jonathanem Liem a dalšími vedoucími pracovníky BHR během jejich cesty do Číny v roce 2013 a taktéž to, že měl údajně Li získat od Bidena zvýhodnění a prosadit si například přednostní přístup k tehdejšímu velvyslanci USA v Číně Maxi Baucusovi. Právě toto získání mělo být „podmínkou účasti“ Huntera Bidena a dalších jeho spolupracovníků při dohodě s BHR. Bidenova rodina tak podle organizace America First Legal přímo „měla z obchodních vztahů s BHR prospěch“.

BREAKING.????



National Archives Releases Explosive Photos Proving Joe Biden Involved in Hunter's Business



The National Archives has released photos showing then-Vice President Joe Biden meeting with two of Hunter Biden’s Chinese government-linked business associates.



The… pic.twitter.com/nDwrplBl0V — Kyle Becker (@kylenabecker) December 28, 2024

Hunter Biden na začátku tohoto roku před sněmovním výborem pro dohled prohlásil, že svému otci neřekl „nic“ o tom, kdo Li je, a došlo prý pouze na focení. Také Joe Biden pak opakovaně popřel, že by hrál v synových podnicích jakoukoli roli. „Nikdy jsem se svým synem nemluvil o jeho zahraničních obchodních aktivitách,“ řekl Joe Biden během své prezidentské kampaně v roce 2019.

Jak však dříve poukázala stanice Fox News, v e-mailech z roku 2017, které získala, Hunter žádal o klíče od prostor, které plánoval sdílet s „emisarem“ předsedy nyní zkrachovalé čínské energetické společnosti pro Joea a Jill Bidenovy spolu a také strýce Jima Bidena.



V jiném e-mailu z roku 2017, který rovněž získala stanice Fox News, píše Biden předsedovi téže čínské energetické společnosti, že mu posílá „nejlepší přání od celé Bidenovy rodiny“, a naléhá na předsedu, aby „rychle“ převedl deset milionů dolarů na „řádné financování a provoz“ Bidenova společného podniku s touto společností, upozorňuje stanice.

E-maily z roku 2014 pak odhalují, že Hunter Biden řekl, že by „rád“ představil své obchodní partnery vysokému představiteli Komunistické strany Číny, aby s ním projednal potenciální investice poté, co tento představitel údajně seděl u Hunterova stolu během večeře v Pekingu v roce 2013, na které vítal svého otce, tehdejšího viceprezidenta Joea Bidena.



Hunterova e-mailová výměna s Jamesem Bulgerem z roku 2014 se týkala stejné cesty do Číny, na kterou se odvolává tisková zpráva America First Legal.



Bulger, figurující pod přezdívkou „Jimmy“, působil jako předseda bostonské společnosti Thornton Group LLC, která spojila své síly s Hunterovou dnes již neexistující společností Rosemont Seneca, aby krátce po Bidenově cestě do Číny založila společný podnik s čínskou investiční společností Bohai Capital a vytvořila společnost BHR Partners, kontrolovanou společností Bank of China Limited.

V e-mailu z roku 2014 Bulger požádal Huntera, aby představil generálního ředitele BHR Jonathana Lia a Andyho Lua, který byl členem výboru BHR, „panu Tungovi“, což odkazuje na C. H. Tunga, bývalého guvernéra Hongkongu a miliardáře, který působil jako místopředseda Čínské lidové politické poradní konference. Projednány s ním měly být „investiční cíle BHR“ a „získávání finančních prostředků“. V daném e-mailu se tvrdilo, že Hunter seděl vedle Tunga na večeři v prosinci 2013, na které vítal viceprezidenta Joea Bidena v Pekingu.



V návaznosti na komunikaci se Fox News Digital dříve několikrát obrátil na Bílý dům s žádostí o poskytnutí zasedacího pořádku pro tuto večeři v Pekingu, ale ten neodpověděl.



Biden svého syna ze všech trestných činů, které mohl spáchat v roce 2014, počátkem tohoto měsíce omilostnil. „Byla zde snaha zlomit Huntera – který je již pět a půl roku střízlivý, a to i přes neutuchající útoky a selektivní stíhání,“ vysvětlil s tím, že se „ve snaze zlomit Huntera pokusili zlomit“ i jeho samotného. „A není důvod se domnívat, že to tady přestane. Už toho bylo dost,“ uvedl Biden k milosti pro syna Huntera.

