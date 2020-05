Bitka o ČT začíná? Fridrichová s Wollnerem hrozí hláškou slavného boxera

„Nic nekončí, dokud to doopravdy neskončí,“ zaznívá na facebookovém profilu reportérky Nory Fridrichové, kde se objevila její fotografie s šéfredaktorem reportážní publicistiky ČT Markem Wollnerem, jak oba pózují s lupou a dalekohledem. Jejich jména se hojně skloňují v rámci toho, co přinese zvolení nových tří členů Rady České televize – ekonomky Hany Lipovské, novináře Pavla Matochy a moderátora Luboše Xavera Veselého. Právě ten se už o Wollnerovi a jeho pořadu Reportéři ČT zmiňoval.

reklama

Anketa Dokáží Hana Lipovská a Xaver Veselý něco skutečně změnit v ČT? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 8622 lidí

Děje se tak krátce poté, co jsou oba dva reportéři často zmiňováni v rámci mnohých vyjádření, která přicházejí po volbě nových radních České televize. Krátce poté, co ve středu Poslanecká sněmovna do patnáctičlenné Rady České televize zvolila ekonomku Hanu Lipovskou, novináře Pavla Matochu a moderátora Luboše Xavera Veselého, se Marek Wollner vyjádřil, že se nemíní vzdát.





„Zažil jsem v Radě ČT duo Baumruk – Fibingerová, které se v Reportérech ČT pokoušelo cenzurovat reportáže o ODS a ČSSD,“ pohrozil novým radním. „Ani tehdy jsem si pokusy o cenzuru nenechal vnutit. Můžu vás jen ujistit, že s tím nehodlám na stará kolena začínat,“ dodal a skončil zvoláním „ví vil sí“, což je počeštěný výraz připisovaný ministryni Aleně Schillerové, jejíž angličtina byla v rámci 168 hodin řádně omývána.

Zažil jsem v Radě ČT duo Baumruk-Fibingerová, které se v Reportérech ČT pokoušelo cenzurovat reportáže o ODS a ČSSD. Ani tehdy jsem si pokusy o cenzuru nenechal vnutit. Můžu vás jen ujistit, že s tím nehodlám na stará kolena začínat. Ví vil sí. — marek wollner (@MarekWollner) May 27, 2020

V kuloárech Sněmovny se též skloňuje jméno obou reportérů v souvislosti s tím, že by kvůli možným změnám mohli i skončit.

„Tady přeci ani tak nešlo o dnešní volbu. Šlo tady o volbu na jaře příštího roku, ne? Tam se taky bude volit. A taky se tam bude hlasovat o tom, co ten pan Dvořák udělal, pro koho to udělal, jak makal, jaké dohody dodržel nebo nedodržel. Tam se vyloží karty na stůl. Třeba pan Dvořák neuvidí odměnu deset nebo kolik platů, a to bude jasným signálem, že končí. Pokud by se tak stalo, určitě ne naším přičiněním. Myslím si, že dneškem začal konec jedné éry. Ta éra má dokonce jména: Fridrichová, Wollner, Lutonský, Mrzena, Moravec. Jsou to lidé, kteří třeba nebudou souhlasit s následujícím vedením a skončí, na to mají svaté právo,“ uvedl pro naši redakci zdroj z vysokého místa v koalici. Kromě známých jmen moderátorů si posvítil rovněž i na samotného generálního ředitele České televize Petra Dvořáka. Psali jsme: Fridrichová: konec. Wollner: konec. Lutonský: konec. Moravec: konec. Dnešní volba do Rady ČT prý byla jen rozcvička. Peklo přijde. Už brzy

U Dvořáka vznikají obavy, že by personální obměna Rady ČT mohla vést k těžšímu schvalování rozpočtu České televize.



Na rozpočet ČT má namířeno především nová radní, ekonomka Hana Lipovská. Ta během své páteční tiskové konference té prozradila, co pro ni bude při práci radní stěžejní a nevynechala ani financování.



„Pro mě osobně je zásadní otázkou zjistit ekonomickou kondici ČT a já sama říkám, že jí v tuto chvíli prozkoumanou nemám,“ prozradila Lipovská, s tím, že chce zjistit, zda nemá ČT nějaké ekonomické problémy, které by omezovaly její nezávislost. „Budu chtít vidět smlouvy, které jsou v registru smluv začerněné, a budu chtít vědět, jestli toto začernění má smysl. A chci v prvé řadě dokonale poznat ekonomickou kondici ČT, protože teprve pak je možné něco dělat. Zajímá mě to nejen jako koncesionáře, ale také jako analytika,“ zdůraznila. Fotogalerie: - Druhé čtení rozpočtu

Nevyhnula se ani hodnocení samotného Petra Dvořáka, když byla dotázána, zdali jej považuje za dobrého ředitele veřejnoprávní televize. „To je otázka, na kterou nelze odpovědět ano, nebo ne,“ řekla. Posléze však i přesto odpověděla. „Já často studentům po zkoušce říkám, že dobrou zprávou je, že existuje značný prostor pro růst,“ vyjádřila kritiku, byť značně diplomaticky.



V okolí generálního ředitele ČT to podle několika poslanců vřelo již před hlasováním o nových členech Rady ČT a prostřednictvím lobbistů měla býti ve Sněmovně cítit snaha o zvolení určitých kandidátů. Naopak ze stejných směrů zaznívalo varování vůči Xaverovi nebo Lipovské. Psali jsme: Xaver? Lipovská? Volba do ČT je tu a nastal poplach: Víme, kdo začal „blbnout”, a proč

Wollnerovi se aktuálně dostává podpory z mnohých míst politiky a podporu mu vyjádřil i aktuálně jeden z nejvíce viděných politiků ODS – řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS). Pavel Novotný, DiS. ODS

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Veřejně Vám tady slibuji, že ‚moji‘ členové rady nebudou tlačit na Vás – šéfa mé oblíbené show Reportéři ČT, abyste vynechávali ODS a to i v případě, že už to – logicky – nebude má oblíbená show,“ přislíbil Novotný ve středu Wollnerovi na twitteru.

Jo a veřejně Vám tady slibuji, že "moji" členové rady bebudou tlačit na Vás - šéfa mé oblíbené show Reportéři ČT, abyste vynechávali ODS a to i v případě, že už to - logicky - nebude má oblíbená show. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 27, 2020

Podobně učinil i v polovině května při rozhovoru pro ParlamentníListy.cz: „Vyřiďte těm pitomcům, co si na mě otevírají v diskusi hubu, že jednoho dne rozpustím Radu ČT a zintrikuji to tak, že v ní budou sedět jen lidé, které odkývou Michal Kubal, Marek Wollner a Václav Moravec!“ dal jasně najevo. Psali jsme: Pavel Novotný pro PL: Přeji Vojtěchu Filipovi šibenici. Jsem pohledný, vtipný a statečný. Budu vzorový premiér. Foldyna je prodejná d*vka, Koněv byl zrůda

A není zdaleka jediný, od koho má Wollner a jeho pořad Reportéři ČT jasnou podporu.

Opřít se investigativní žurnalista může i o nového radního Luboše Xavera Veselého. „Kdyby někdo řekl, že například zatne tipec pořadu Reportéři ČT, tak bych první řval. Pro mě je třeba Marek Wollner jeden z lidí, kteří jsou pro mě zárukou objektivity a investigativní práce. Mám občas k pořadu výhrady, mnohdy se mi nelíbí forma, ale on je určitě jeden z novinářů, které bych chtěl ochránit,“ zaštítil Wollnera Xaver Veselý v rozhovoru pro server Aktuálně.cz.



Veselý stejně jako Lipovská bude požadovat zejména změny k větší otevřenosti veřejnoprávní televize. „Rada ČT nesmí ze zákona zasahovat ani do programu, ani do výroby. To považuji za svaté. Co Rada ČT může, je diskutovat. A k diskusi je spousta věcí. Například hospodaření, programová skladba a řada dalších věcí. Rád se účastním diskuse a rád se nechám přesvědčit o tom, že v České televizi je všechno v pořádku,“ zdůraznil. Sám má konkrétně připomínky ke smlouvám České televize a také k platům zaměstnanců.

„Opravdu musí být jasno, jestli odměny přes dva miliony korun pro generálního ředitele a x desítek milionů pro další manažery z peněz koncesionářských poplatníků jsou důležité,“ připojil později pro server iDnes.cz Fotogalerie: - Jednání Rady ČT

„Nikdy jsem neřekl, že podezírám Českou televizi z toho, že krade nebo něco podobného. Mnohokrát jsem ale řekl, že začerněné smlouvy jsou podezřelé. Občané koncesionáři si nezaslouží, aby ředitel takto důležité instituce řekl, že ještě nejsou lidé zralí na to, aby znali platy lidí v České televizi. Občané nejsou hlupáci, jsou to mimo jiné moji diváci a já se jich v tomto budu zastávat,“ dovysvětlil Xaver Veselý pro Aktuálně.cz. Rozhodně se však nechystá dělat unáhlené kroky, ale naopak by chtěl otevřít diskusi.



Onu diskusi však neočekává dlouholetý člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka, podle něj jde totiž o „válku o ČT“. „Tak jo. Bude válka o ČT. Sice přesilovka, ale s kolegy, kteří neuhnou, zabojujeme se ctí. Upřímně: na posily Babiše, které ČT velkohubě kritizují, se těším. Žvanit v médiích a rozdat si to tváří v tvář je rozdíl. A když umřít, tak ve stoje, pokud mě nezalehne X.Veselý. Na zteč!“ napsal na svůj twitter.

Tak jo. Bude válka o ČT. Sice přesilovka, ale s kolegy, kteří neuhnou, zabojujeme se ctí. Upřímně: na posily Babiše, které ČT velkohubě kritizují, se těším. Žvanit v médiích a rozdat si to tváří v tvář je rozdíl. A kyž umřít, tak ve stoje, pokud mě nezalehne X.Veselý :-) Na zteč! pic.twitter.com/e7Lbcfp9rv — zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) May 27, 2020

Nutno dodat, že to není poprvé, co si Šarapatka bere Xavera Veselého do úst. Dělo se tak i předtím, než se o moderátorovi vůbec začalo uvažovat jakožto o vážném kandidátovi do Rady ČT. Veselý na Šarapatkovy výpady nakonec reagoval i prostřednictvím jednoho z videí v loňském roce:



Psali jsme: Šarapatka: Válka o ČT! Když umřít, tak vestoje, pokud mě nezalehne Xaver

Poslanci během středy vybírali v tajné volbě ze šestice kandidátů.

Neuspěli psycholog Ivan Douda, filmový kritik a teoretik Zdeněk Holý a předseda správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu Michal Klíma.

Ke zvolení bylo nutných 97 poslaneckých hlasů – Lipovská jich dostala 114, Matocha 108 a Veselý 111. Psali jsme: Je to tady: Nad Kavčími horami sa blýská, hromy divo bijú. Do Rady ČT míří Xaver. A nejde tam sám Psali jsme: Čistka. ČT. Všechno jinak. Záruba, Železný, Fridrich „Ať si ODS vzpomene sama na sebe.” Analytička o Xaverovi a Lipovské. A o vedení ČT, redaktorech, Kalouskovi a Šarapatkovi Černé na bílém. ČT je zaujatá. Poškodilo to skupinu 300.000 občanů Kalousek zvažuje vystoupení z katolické církve. Kvůli Haně Lipovské

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.