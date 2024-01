Bitva na moři, americká ochrana selhala. Zatím žádný zásah, stejně museli ustoupit

reklama

Agentura Reuters upozornila, že Američané provedli další úder proti Íránem podporovaným povstalcům v Jemenu, aby udrželi v provozu obchodní trasu přes Rudé moře. Anonymní zdroj prozradil agentuře Reuters, že byly zneškodněny 4 balistické střely. Po sociálních sítích však kolují informace, že akce možná neproběhla tak hladce, jak se může zdát.

Bezpečnostní analytik vystupující pod označením Armchair Warlord má za to, že operce byla naplánovaná nesprávně.

„Byl tento operační plán nedostatečný? Téměř jistě – při čtení mezi řádky to zavání samolibým předpokladem, že baterie raket Houthi byly ve skutečnosti potlačeny několika nálety a že jediný torpédoborec AEGIS dokáže zvládnout vše, co na ně Húsiové mohou vrhnout, aniž by potřebovali další nepředvídané události. V případě, že ani jeden z těchto předpokladů nebyl správný – a kvůli tomu konvoj krytý jednou z předních válečných lodí amerického námořnictva ustoupil z bitvy, která se vyvíjela špatně,“ napsal bezpečnostní expert vystupující na sociální síti X pod označením Armchair Warlord.

K události v Rudém moři se vyjádřil i kapitán John Konrad – zakladatel a generální ředitel společnosti Captain. Je autorem knihy Fire On The Horizon. Je držitelem licence kapitána největších lodí světa a vyplouvá z přístavů po celém světě. Upozornil na fakt, že lodi, které Američané chránili, se obrátily a daly se na ústup.

„Pokud nedokážeme ochránit ty dvě obchodní lodě, které byly včera nuceny se otočit, pak je NEMŮŽEME ochránit ve větším boji v Pacifiku,“ napsal zkušený námořník s tím, že američtí plánovači by ve světle těchto událostí měli změnit své plány a zavedené postupy a nelpět na představách, které se ukázaly jako nefunkční.

„Abych to shrnul. NEZAJÍMÁ MĚ, co říkají vaše plánovací dokumenty a mnohonárodní společná cvičení o ochraně mých lodí obchodní námořní pěchoty. Na čem mi záleží, je vlastně ochrana mých lodí USMM, aby mohly splnit svůj úkol doručovat VAŠE vojenské zásoby na vaše základny,“ napsal John Koinrad. „STOP šílenství. My – USA a naše spojenecká námořnictva – nemáme dost torpédoborců a fregat, tečka. Žádná předchozí racionalizace nemění tuto základní pravdu,“ dodal.

Agentura Reuters také upozornila, že Čína tlačí na Írán, aby korigoval operace Húsiů v Rudém moři.

