Blahořečení „otce“ EU? Lipovská o tom muži napsala své, biskup se distancuje. Kalousek mu děkuje

Blahořečení se mají dočkat za to, že politiku chápali jako službu. Službu druhým lidem.

Na to, že blahořečením prochází Robert Schuman, upozornil plzeňský biskup Tomáš Holub, když se ostře vymezil proti ekonomce Haně Lipovské, která v rozhovoru pro časopis Hrot volala po vystoupení České republiky z EU.

Svůj postoj vysvětlila tak, že dnešní EU už není tím projektem, jakým býval. Dnešní EU lze podle ní srovnat s rokem 1968, kdy do tehdejšího Československa přijely sovětské okupační tanky.

„Ideově je to totéž. Ano, nevjely tanky, ale vjela ideologie. Když lidé vidí tank, okamžitě si uvědomí, že je něco špatně. Když mají proti sobě neviditelnou ideologii, trvá déle, než jim dojde, čemu čelí. V každém případě ale Unie, ve které vězíme, není stejná Unie, do které jsme vstupovali. Abychom mohli s chutí a radostí slavit, musí z podzimních voleb příští rok vzejít vláda, která nechá občany rozhodnout o dalším směřování republiky v rámci Evropy v referendu,“ prohlásila Lipovská.

„Podle mě je referendum o czexitu nezbytně nutné, protože to, kde jsme dnes, není tím, co se slibovalo. Většina lidí, kteří hlasovali v referendu, věřila, že EU je něco jiného. Že evropský pas říká: Vrátili jste se zpátky do Evropy a jste na trajektorii úspěšné ekonomiky. Dnes zjišťují, že to naopak znamená zaostávání, ztrátu svobody a ponižování. Náš premiér jezdí do Bruselu a omlouvá se, že nechce dělat troublemakera. Zkrátka jsme ztratili všechno, co se zdálo, že po revoluci získáváme. Tedy možnost být sebevědomou, úspěšnou a suverénní ekonomikou,“ pokračovala nekompromisně.

Proto by podle svých vlastních slov hlasovala pro czexit.

Tomáš Holub se od slov Lipovské distancoval. Cítil potřebu tak učinit už proto, že šlo o nominantku na post členky Rady ČT. A jak víme, Lipovská se nakonec členkou Rady opravdu stala.

Poslanec hnutí STAN Petr Gazdík si rýpl do hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka.

„Tuto nominantku ČBK, zdá se, blahořečí jen bratr v Kristu Jiří Ovčáček a soudružka Jana Bobošíková,“ konstatoval Gazdík.

Ovčáček přešel do protiútoku.

„Poněkud jsme si odvykli nejprve se pokusit vcítit s pomocí Boží do srdce bližního, pohovořit s bližním z očí do očí a snažit se pochopit, ač mohou být stanoviska rozdílná. Je to těžké a často člověk ztroskotá, znám to. Žel, dnes se konkrétní lidé rovnou odsuzují na Twitteru,“ kontroval hradní mluvčí.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek Holubovi poděkoval. „Děkuji, Otče biskupe,“ napsal doslova.

