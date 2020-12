Blatný si po vyhlášení lockdownu dal ještě jednu tiskovku. Vyvracel mýty a propagoval očkování

reklama

„Vláda ráno schválila prodloužení nouzového stavu a my vás dnes detailně informujeme o situaci, která k tomu vedla a která je důvodem prodloužení nouzového stavu a přechodu do nejvyššího stupně rizika 27. prosince,“ uvedl tiskovou konferenci Blatný. „Česká republika na očkování připravena je. Má zajištěno 12 milionů dávek vakcín. Jedná se o dva typy. Během několika dnů bude v Česku k dispozici vakcína firmy Pfizer. 26. prosince dorazí na území České republiky prvních 9 750 dávek. Ty budou tentýž den distribuovány do několika největších očkovacích center. Konkrétně do nemocnice v Motole, Ústřední vojenské nemocnice, Nemocnice Na Bulovce a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a do Fakultní nemocnice Brno a do Nemocnice Sv. Anny v Brně,“ informoval Blatný.

Další dávky přijedou do Čech podle ministra o několik dní později, konkrétně 29. prosince. „Dalších dvacet tisíc dávek a ty budou již distribuovány do všech krajů,“ řekl dále Blatný s tím, že od 7. ledna započnou pravidelné dodávky vakcín do všech jednatřiceti očkovacích center. „Jedná se o všechny fakultní a krajské nemocnice, Státní zdravotní ústav a Zdravotní ústavy a vojenské nemocnice,“ uvedl Blatný.

V lednu 2021 by tak mělo dorazit celkem 326 tisíc dávek. Přičemž podle Blatného budou prvními dávkami očkováni hlavně senioři, zdravotníci a další personál určený pro boj s epidemií.

Ministr dále chtěl upozornit a vyvrátit možné nepravdy, se kterými se lidé mohou setkat, týkající se zejména bezpečnosti vakcíny. „Chtěl bych jednoznačně říct, že možné nežádoucí účinky má každá vakcína a každý léčivý přípravek. Pochopitelně i v případě očkování proti koronaviru se lidé mohou setkat s některými nežádoucími účinky. Jedná se především o mírné komplikace, jako je třeba zarudnutí v místě vpichu, bolest hlavy, zvýšená teplota či únava.“

„Vakcína prošla správně, všemi testy klinického hodnocení a byla testována na desítkách tisíc dobrovolníků. V případě společnosti Pfizer to bylo více než 40 tisíc lidí. Vakcína proti koronaviru se nevymyká jakékoliv jiné vakcíně,“ dodal Blatný s tím, že očkovaný bude člověk samozřejmě po poradě s lékařem.

