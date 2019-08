Bláto! Šmarda to položil a Česko žije. Jaromír Soukup dal výzvu

Šmarda v Událostech, komentářích nejdříve žertovně reagoval na tvrzení Andreje Babiše o tom, jak by se styděl ho představovat ve Vídeňské opeře. Prý by si klidně dovedl představit, že by ho premiér Babiš představoval prezidentu Macronovi, ale dodal, že by mu přitom bylo trochu stydno kvůli Babišovým kauzám: „Asi bych se styděl, v tom má pan premiér pravdu, ale vydržel bych to.“ Anketa Udělal Michal Šmarda dobře, když ,,položil" stranickou nominaci na ministra kultury? Udělal dobře 25% Neudělal dobře 2% Už mě to téma nebaví, jděte s tím do háje 73% hlasovalo: 178 lidí

Andreji Babišovi vzkázal toto: „Kdyby přišel se všemi svými výhradami a silnými řečmi, které vede tento týden, před třemi měsíci, když odesílal mou nominaci na Hrad, tak jste si vy, s přenosovým vozem, já, moje děti mohli užít hezké prázdniny. My všichni bychom byli v pohodě, pan Andrej Babiš by řádně plnil svou funkci premiéra, zvážil by to zavčasu a nemuseli jsme mít problémy.“ Šmarda doplnil, že nerozumí tomu, proč premiér 3 měsíce čekal a dělal z nich před veřejností blázny. Podle něj takto nelze řídit Českou republiku.

„Já samozřejmě za současných okolností ve vládě Andreje Babiše být nechci, nedává to vůbec žádný smysl, řekl jsem to Janu Hamáčkovi. Já tady nebudu hrát žádné hry ve smyslu: Ještě chvíli počkáme, budeme ho ještě chvíli trápit a on pak odstoupí sám, abychom ho pak nemuseli z té pozice odvolávat. Tohle skutečně jsou hry lidí, kteří na to mají čas a nemají nic lepšího na práci, a já na to opravdu čas nemám a přijde mi to hloupé.“ Uznal slova Andreje Babiše, že pro něj není v jeho vládě místo, a vytkl Babišovi, že nedovedl snést ani jeho kritiku.

Moderátor Michal Kubal požádal o potvrzení, že se tedy Šmarda v přenosu vzdává své kandidatury na ministra kultury za ČSSD a starosta Nového Města na Moravě to potvrdil s tím, že tuto situaci oznámil Janu Hamáčkovi několik desítek minut před začátkem vysílání a on ji vzal na vědomí. Šmarda pak uzavřel celou záležitost lehkou nadsázkou: „Určitě je lepší být hlavou v Novém Městě na Moravě než ocasem v celé České republice.“ Michal Šmarda ČSSD



Starosta pak zapochyboval, že by premiér změnil názor na jeho osobu kvůli tomu, že se bojí kritiky své práce, a zaspekuloval, že to může být obava z konfliktu s prezidentem Zemanem. V politice by podle něj měla skončit éra intrik, náznaků a půlkroků. „Kdy tři měsíce řešíte prkotinu, kterou by starosta na malém městě vyřešil za tři dny,“ neodpustil si Šmarda s dodatkem, že by tito lidé měli začít normálně pracovat. Dále uznal výtku prezidenta Zemana, že nemá od voličů mandát na celostátní politiku, ale hned doplnil, že si o tento mandát řekne při nejbližších senátních volbách.

Nechce prý hrát žádné habaďůry, kdy premiér odnese jeho nominaci na Hrad, ale pak ji torpéduje a ještě kvůli koaliční smlouvě vyzývá, aby odstoupil sám. „To jsme jak u bláznů. Takhle se přece nedá jednat. Koaliční smlouva není právně vymahatelný akt. Koaliční smlouva je slovo chlapa, na které si podá ruku, a ta se nedá tímhle způsobem podrývat a podrážet,“ komentoval postup starosta. Dodal, že Andrej Babiš svým postupem smlouvu porušuje. „Takhle se chlapi nechovaj,“ pronesl.

Otázka, zda má ČSSD setrvat ve vládě, je podle něj na stole. Strana dle jeho názoru platí drahou cenu v podobě svého morálního kreditu za spolupráci s hnutím ANO, ale je to prý prospěšné pro Českou republiku. „Všichni víte, že Andrej Babiš chtěl původně vládnout s ODS, kdyby ODS ho neodmítla, zvažovala se vláda s SPD Tomia Okamury, je tam ta podpora z komunistické strany, případně nějakých přeběhlíků, myslím si, že všechny tyto konstelace mají svoje rizika a sociální demorkacie je musí brát v úvahu.“ Poznamenal, že sociální demokracie nemůže být jediná odpovědná za to, aby Andrej Babiš nesestavil „šílenou vládu“.

Celý pořad ZDE

Svá slova pak shrnul ve statusu na Facebooku, ve kterém ještě dodal: „Možná by mohly být dřív i ty volby do Poslanecké sněmovny, co myslíte?“

Jan Hamáček, jak Šmarda na ČT uvedl, jeho slova přijal. „Rozhodnutí Michala Šmardy vzdát se kandidatury na ministra kultury respektuji a lidsky chápu, jakkoliv mě to mrzí,“ napsal.

Neočekávané rozhodnutí se neobešlo bez reakcí. Zástupce ombudsmana Stanislav Křeček míní, že Michalu Šmardovi je třeba s úctou poděkovat. Nicméně nerozvinul konkrétně za co.

Smířlivě se vyjadřoval také Jaromír Soukup, generální ředitel TV Barrandov a moderátor Týdne s prezidentem: „Jak jsem v poledne psal, tak se stalo. Nebylo jiné cesty... Michal Šmarda je sympaťák, ale hodil by se pro jiné ministerstvo. Každopádně je dobře, že se situace odblokovala. Věřím, že ČSSD co nejdříve představí kompetentního kandidáta a vláda bude zase komplet. Na co ale nesmíme zapomínat – a ty sklony určitě budou – musí být důkladně vyšetřena podezření na nekalosti, která odhalil exministr Staněk!“

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček poznamenal pouze: „Dobrý politik poslouchá dobré rady.“

Nicméně, některým nebylo Šmardovo odstoupení po chuti. „Podle Šmardy on už to zabalil a socani opět cuknou. Prý nechce být ocasem v celé ČR. No tak teď už jediné. Socani právě jste propadli, zapadli a končíte. Vaše servilita vás právě dostala až na samé dno. Příště budete rádi, pokud se dostanete do Sněmovny. Je mi vás moc líto,“ politovala sociální demokracii bývalá poslankyně ODS Lenka Kohoutová.

Aktivista Jakub Pitron se smíchem napsal: „Místopředseda vládní koaliční strany se vzdal postu ministra. Snad by mohl rozdávat letáky.“ A vzpomněl na památnou scénu z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág s hláškou: „Nová doba, host vyhazuje vrchního.“

Šmardova rezignace znamená, že je post volný. Petr Bittner z Deníku Referendum už se na post ironicky hlásí a přidává své resumé: „Jsem absolventem druhého stupně klasické hry na klavír, čtu Frederica Jamesona, kouřil jsem marihuanu s několika kandidáty ceny Jindřicha Chalupeckého, dělal jsem PR festivalu, zdravím se s autorem pomníku Jana Skácela, umím přeříkat několik celých jednání z Cimrmanových her... Chci jen říct, že tu kulturu dočasně klidně vezmu.“

Doplnil i svůj první bod programu:

„Na týhle vládě není nejhorší, že je korupční nebo špatně hospodaří, ona dokonce není ani tak zlá, aby se dala vášnivě nenávidět. Je tak směšná, že jedinej pocit, co vyvolává, je pohrdání. Babišovi jde aspoň o majetek a svobodu, celá země je už teď jen jeho rukojmí. Ale ČSSD je takový bláto, že na to není slov. Hamáček, tupej bezpohlavní kádr bez jakýchkoliv politických schopností, bez ambicí, strategie, charismatu,“ ozvala se publicistka Lucie Sulovská z Echa24.cz.

Petr Kolář z Mladé fronty Dnes parafrázoval Šmardův odchod replikou z Cimrmanovy hry:

„Tak končí – aspoň doufám – naše komedie.

Zlo prohrává a dobro žije.

Vám, paní, vidím, se slza v oku blyští,

že chodí to tak pouze na jevišti.

V životě našem opáčně to bývá –

tam dobrák úpí, vrch má duše křivá.

Jak ale říkám na každičké štaci:

svět bude lepší, dáme-li si práci.

Je marné žehrat, modliti se zdrávas.

Vše záleží jen na vás, na nás

(Pohlédne do řad vlevo.)

a hlavně teda na vás.“

A dodal svůj komentář: „Socani neudělaj nic. Babišovi právě ztížili možnost udělat vládu bez nich. Kdyby to samé dělali dřív, mohli jsme být ušetřeni spousty dramat a komentářů Honzejka...“

Bývalý poslanec TOP 09 Marek Ženíšek se také neudržel. „Všichni se teď celé té prázdninové komedii hezky zasmějeme a půjdem asi spát. Je to vláda k pláči,“ prohlásil.

