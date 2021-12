Blažek: Lipavský? Fiala vysvětlil Zemanovi, co vše by se mohlo stát

reklama

Budoucí ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) se ocitl pod palbou kritiky neziskové protikorupční organizace Transparency International, spolku Milion chvilek pro demokracii i České televize. Nora Fridrichová v pořadu 168 hodin popsala, v čem by mohl Blažek v budoucnu představovat problém pro vládu Petra Fialy (ODS).

Moderátorka ČT Nora Fridrichová si v pořadu 168 hodin posvítila na někdejšího a s velkou pravděpodobností i budoucího ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS).

Policie ho podezřívá z manipulací s brněnským městským majetkem. Podle výpovědí jeho bývalého spolupracovníka měl být Blažek dokonce tím, kdo machinace řídil. S novým ministrem se pojí i další kauzy z dob jeho působení v Brně. A co na to Pavel Blažek? Novináři si ho prý vybrali za cíl. Že Blažek může být pro novou vládu problém, upozorňuje i koaliční partner Piráti. Premiér Petr Fiala si ale za svým kandidátem stojí. „Byl to shodou okolností právě Blažek, kdo Fialovi pomohl do křesla šéfa ODS,“ uvedla Fridrichová reportáž o Blažkovi.

„Takové náznaky. On je chytrý." Fridrichová prala Pavla Blažka. S tímto výsledkem

Přidala moment, kdy si Blažek ve Sněmovně tropil žerty sám ze sebe. Ale nejen ze sebe.

„Já vám tady řeknu, co si dám na hrob, protože si myslím, že je to naprosto přiléhavé. Zde leží don Pablo. Hříšné tělo jeho zvadlo. Květin prost můj hrobeček, jen Andrej poslal věneček. Klidný spánek mi tím přál! Gracias, done Andy. Hned jsem povokřál, “ vtipkoval jednou Blažek u řečnického pultíku ve Sněmovně na konto své přezdívky a na konto šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

Petr Leyer, stávající ředitel české odnože protikorupční organizace Transparency International, však před kamerami přešel na vážnější notu. „Přezdívka don Pablo hezky zní, ale v zásadě vystihuje to, co Pavel Blažek na jižní Moravě dělal a dělá,“ naznačil Leyer.

V době, kdy byl Blažek radním na radnici městské části Brno-střed, měla jeho manželka exekutorka získat 90 procent všech exekučních zakázek této městské části a vydělala si téměř 2 miliony korun.

„Sice nebyl prokázán nějaký přímý vliv, že by Pavel Blažek působil na to, aby to bylo zadáno jeho manželce, nicméně si myslím, že je celkem jasné, že svůj politický vliv využil k tomu, aby byly ty zakázky využity právě tímto úřadem. Můžeme to považovat za typický příklad střetu zájmů,“ poznamenal Petr Leyer. Nelze mu prokázat, že by se podílel na něčem nezákonném. Pohybuje se tam v takových náznacích. Někdo o něm vypovídá, že tam hrál třeba důležitou roli, nebo se toho zúčastnil, ale on je velmi schopný v tom zůstat v pozadí, nebýt první na ráně,“ dodal.

Sám Blážek ale v rozhovoru pro Deník N zdůraznil, že se nemá za co stydět.

„Ve funkci ministra jsem již byl a najděte mi, že bych nadržoval exekutorům. V koaliční smlouvě je jasně dohodnuto, že poslední velká úprava z předchozího volebního období se nebude měnit a její funkčnost musí ukázat praxe. Pokud budete posuzovat vhodnost kandidátů na ministra podle povolání rodinných příslušníků, dojdete k závěru, že by ministra nemohl dělat nikdo. Moji předchůdci měli třeba za manželky soudkyně a nikdo se jich na to neptal. Ale exekutoři jsou u části obyvatelstva nepopulární,“ uvedl Blažek.

Celý rozhovor naleznete zde

Odmítl, že by protěžoval svou manželku - exekutorku.

„Je to lež. Publikovali to v roce 2012 a všichni to od té doby opisují. Exekutorů tam bylo více a ten poměr je nepravdivý. Zaprvé jsem o tom nikdy nerozhodoval, takže jsem nemohl nikomu nadržovat, a je to dvacet let zpátky. Tehdy bylo v Brně sedm nebo osm exekutorů, protože krátce předtím vznikli. Pět z nich dělalo kromě jiného i pro Brno-střed. Tehdy mě nenapadlo, že se to bude opisovat ještě deset dalších let a bude se tvrdit, že to je pravda. A můžete mi říct, o čem já budu rozhodovat u exekutorů?“ zeptal se.

Jedním dechem dodal, že jako ministr bude rozhodovat o odměnách exekutorů, ale nebude rozhodovat sám, nýbrž jen jako součást vlády.

Teprve až snad bude státním zastupitelstvím z něčeho obviněn, omluví se lidem. A z politiky se prý také odejít nechystá, i když ví, že by z ní odejít mohl.

„Můžu, ale právě teď to neudělám, abyste mi za dva roky mohli klást stejné otázky a viděli, že se něco pohne. Teď by to znamenalo, že mají pravdu, a oni ji nemají. Takže budu čekat, a když obviní mě nebo kohokoli z ODS, o kterých se píše, omluvím se vám,“ zdůraznil.

Pokud jde o jednání prezidenta Miloše Zemana a premiéra Petra Fialy (ODS), kde prezident Miloš Zeman nakonec couvl a souhlasil, že jmenuje celou vládu, tedy i Jana Lipavského (Piráti) do křesla ministra zahraničí, Blažek to podle svých vlastních slov nebere jako ústupek prezidenta.

„Nevnímám to tak, že by ustoupil. Nemusí se ukazovat síla. Miloš Zeman je chytrý člověk, který zřejmě dospěl k úvaze, že tento jediný spor by v dlouhodobém horizontu oslabil jeho sílu. Kdyby soud dal za pravdu premiérovi, znamenalo by to, že do konce funkčního období by jenom málokoho mohl jmenovat. Prezident si musel uvědomit, že tento spor neměl jistý výsledek. Fiala mu dokázal vysvětlit veškerá rizika, která vyplývají z případného souboje institucí, a co by to pro ně dva a pro fungování celého státu znamenalo,“ uvedl Blažek.

Zdůraznil také, že neplánuje odvolat nejvyššího státního zástupce. „Já jeho výměnu v plánu nemám. Pro mě není to, že někdo byl před třiceti a více lety vojenský prokurátor, argument, abych někoho odvolal,“ uvedl.

Ale je přesvědčen, že vedoucí státní zástupci musí mít jasně vymezeno funkční období. Ve Sněmovně se prý teď vede debata o tom, jak dlouhé má být toto funkční období.

