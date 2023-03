Blažek a zasahování do živých kauz? Zřejmě šlo o něco jiného. Ostrý vzkaz „chvilkařům“

Nařčení ze zasahování do živých kauz a ze střetu zájmů čelí ministr spravedlnosti Pavel Blažek. On sám tvrdí, že ptát se orgánů činných v trestním řízení na jejich činnost je jeho zákonem uloženou povinností, neboť je jako člen vlády za ně ústavně odpovědný. „Existují dvě možnosti, kdy se může ministr spravedlnosti zeptat. A sice, když je to pro vládu, která o tom bude jednat, nebo za účelem vypracování odpovědi na interpelace. A ty tam prý nějaké byly. Takže se na to odvolává celkem trefně,“ říká pro ParlamentníListy.cz bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Žádný jiný z ministrů nečelil od jmenování Fialovy vlády tolika výpadům proti své osobě jako šéf rezortu spravedlnosti Pavel Blažek. V posledních dnech atmosféra kolem něj zhoustla ještě více poté, co Seznam Zprávy přinesly sérii článků prokazujících, že si ministr spravedlnosti žádá o informace z živé kauzy kupčení s městskými byty v Brně, v níž figurují jeho blízcí i on sám. Kromě informací od nejvyššího státního zástupce Igora Stříže a vrchního státního zástupce v Olomouci Radima Daňhela měl požadovat také jména soudců rozhodujících o vazbě či domovních prohlídkách.

Nevládní protikorupční organizace Transparency International ČR se obrátila otevřeným dopisem na předsedu vlády Petra Fialu s výzvou k odvolání Pavla Blažka. Důvodem podle ní je setrvalý střet zájmů šéfa resortu spravedlnosti a zejména jeho aktivní vměšování se do živé kauzy týkající se brněnského případu kupčení s městskými byty. „Proto Vás pane premiére jménem TI vyzývám, abyste Pavla Blažka z čela Ministerstva spravedlnosti odvolal, a dostál tak slibu, který jste občanům České republiky před sněmovními volbami v roce 2021 dal, tedy že Vaše vláda bude vládou ´Změny´, chcete občanům vrátit důvěru ve stát a budete vyžadovat vyšší politickou integritu než za vlády Andreje Babiše,“ píše v otevřeném dopise předsedovi vlády Ondřej Kopečný, ředitel TI.

Milion chvilek trvá na odvolání ministra Blažka

Před budovu Blažkova úřadu namalovali v úterý ráno lidé ze spolku Milion chvilek pro demokracii červenou čáru, jíž mu chtěli vymezit „demokratické hřiště“, které podle jejich názoru překračuje tím, že je ve střetu zájmů. „Trváme na tom, aby byl ministr spravedlnosti Pavel Blažek odvolán, nebo aby z funkce odstoupil. Blažkovo zasahování do kauzy, ve které je společně s kolegy z ODS prošetřován, ho totiž staví do nepřijatelného střetu zájmů. Jeho setrvání ve funkci je zbytečný hazard s důvěrou občanů v politické zastoupení a vyvolává oprávněné pochyby o dalších Blažkových krocích v roli ministra spravedlnosti,“ uvádí spolek na svých webových stránkách.

Pavel Blažek v reakci na nařčení ze zasahování do „živých kauz” a střetu zájmů upozornil, že ptát se orgánů činných v trestním řízení na jejich činnost je jeho zákonem uloženou povinností, neboť je jako člen vlády za ně ústavně odpovědný. „Stejně tak nesmím ignorovat časté dotazy a stížnosti občanů, ostatních členů vlády, poslanců a senátorů v této oblasti. A především – ptát se není totéž, co zasahovat. A ptát se po zrušení nezákonného obvinění či vazby, jak se to mohlo stát, není ‚požadování informací z živé kauzy‘. Každý orgán veřejné moci, včetně státních zástupců, policistů a soudců, musí být připraven se zodpovídat ze své činnosti. Jen tak lze jejich velmi mocnou působnost veřejně kontrolovat a předcházet zneužití moci,“ vysvětlil ve svém prohlášení ministr spravedlnosti.

Ze zákona existují dvě možnosti pro dotazy

Zároveň dal najevo, co si o svých kriticích myslí. „O tom, zda jsem, či nejsem ve střetu zájmů, nerozhodují ani některá média, ani diskuse na sociálních sítích ba ani jakákoliv zájmová sdružení či nátlakové skupiny. Určují to právní předpisy a rozhodují o tom příslušné orgány. Žádný takový předpis svými dotazy neporušuji,“ ujistil Pavel Blažek. Rovněž připomněl, že každý orgán veřejné moci má právo odmítnout odpověď na dotazy, pokud mu to přikazují nebo dovolují právní předpisy. „Na každý můj dotaz jsem zatím vždy obdržel odpověď i od orgánů činných v trestním řízení. Jistě by mi odpověď odepřely, měly-li by za to, že odpovědět nemají, neboť například zneužívám své pravomoci, nebo jsem ve střetu zájmů. Silnější důkaz, že výše uvedená tvrzení o mé činnosti a osobě nejsou pravdivá, v právním státě není možné získat,“ konstatoval ministr spravedlnosti.

„Existují dvě možnosti, kdy se může ministr spravedlnosti zeptat. A sice, když je to pro vládu, která o tom bude jednat, nebo za účelem vypracování odpovědi na interpelace. A ty tam prý nějaké byly. Takže se na to odvolává celkem trefně. Teď jen nevíme, kolik těch dotazů bylo. Z médií jsem pochopila, že jich bylo víc. A že se ptal na zrušení obvinění, ohledně toho je dotaz docela namístě. Nicméně určitě vyplývá z odůvodnění toho usnesení, takže na to se vlastně nemusí ptát. Státní zástupce napíše zrušení usnesení o zahájení trestního stíhání a z toho odůvodnění by mělo vyplývat, proč k tomu došlo. Jestli mu bylo něco nejasné, to nevím, to bych spekulovala,“ říká pro ParlamentníListy.cz Marie Benešová, bývalá nejvyšší státní zástupkyně a ministryně spravedlnosti ve vládách Jiřího Rusnoka a Andreje Babiše.

Jsou to roztleskávači a držiči vlečky této vlády

Zareagovala i na dnešní protestní akci Milionu chvilek s „červenou čárou“. „Však víte, co dělali mně. Vyjeli proti mně už preventivně, aniž jsem něco udělala. Ať mi ukážou, jestli jsem někdy něco ovlivňovala. Ale to nikomu nepřeju, protože to bylo od Milionu chvilek hnusné. To jsme ještě nevěděli, co to je vlastně za spolek. Dnes už chápu, že jsou to roztleskávači a držiči vlečky této vlády. Proti panu Blažkovi musí protestovat, protože by ten dvojí metr z jejich strany byl do nebe volající. Tak si hrají na jakoby spravedlivé a uspořádali jakousi mini demonstraci, ale se zpožděním. Mě už by upalovali na Letné. Nosili tam transparenty ‚Benešová Marie, mé zločiny zakryje‘, což mělo být proti Babišovi. Ale co jsem zakryla? Normálně to šlo k soudu,“ připomíná exministryně.

Sama způsobem podobným jako Pavel Blažek postupovala dvakrát. „Jednou byly nějaké interpelace z oblasti dopravy, tak jsem se taky na jednu kauzu ptala. A také jsem se ptala na OKD, to bylo ještě v Rusnokově vládě, protože se mi taky množily stížnosti a byla k tomu interpelace. Ale to víte, pan Bakala, to je chráněná existence,“ konstatuje Marie Benešová. „Takže dotazovat se ministr může, jen je blbé, že jde o tu kauzu městských bytů, v níž jsou zapleteni soukmenovci z ODS. A tam by měl být obzvlášť opatrný, protože by mohl být ve střetu zájmů,“ zdůrazňuje bývalá ministryně spravedlnosti.

Piráti žádali po ministru spravedlnosti vysvětlení

Považuje ale za obtížné určit, jestli Pavel Blažek pochybil. „Kdo by to vyhodnocoval? Nad ním už je jenom premiér, a ten, pokud vím, se ho zastal. Třeba o tom na vládě jednali a podle zákona tyhle dvě možnosti pro dotazování ministra, buďto pro účely jednání vlády, nebo pro účely odpovědi na interpelace existují. A obojí tam, jak jsem se dočetla, probíhalo. Teď je otázka, jak moc silně,“ podotýká Marie Benešová. Podle premiéra Petra Fialy jednal Pavel Blažek v souladu s povinnostmi ministra, když o informace z případu požádal, a tak nevidí důvody pro jeho odvolání. S výjimkou jedné z koaličních stran se o kauzu ty ostatní nezajímají. „My jsme se obrátili na pana Blažka s žádostí o vysvětlení. Odpověď bychom měli dostat do konce měsíce,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátské strany.

