Blízký východ v Londýně: Budova BBC polita „krví“

Stačí jen pár okamžiků a na vylepené letáky se vrhají dvě zahalené ženy a zuřivě fotografie unesených strhávají. „Tohle je za Palestinu!“ křičí zahalené ženy v severním Londýně a vyhazují fotografie unesených včetně té, na níž je vyobrazen například čtyřletý Ariel, jehož teroristé unesli spolu s jeho několikaměsíčním bratrem Kfirem a jejich matkou Shiri Silberman-Bibasovou.



Jeden z procházejících se na rozzuřené muslimky obrátí s dotazem, proč namísto strhávání plakátů s fotografiemi unesených lidí „nedělají něco pro Palestinu?“. „Tohle je pro Palestinu!“ odpovídá mu zahalená žena a trhá fotografie unesených s prosbou o šíření informací, aby se pomohlo tomu, že se živí vrátí domů.

“This is for Palestine”, she said. pic.twitter.com/s3ElKXo6OP — Elad Simchayoff (@Elad_Si) October 12, 2023

Fibeeshová se muslimkám snažila vysvětlit, že se tyto problémy „vzájemně nevylučují“ a na plakátech jsou děti a nevinní lidé, ale ani to se u muslimek nesetkává s pochopením. „A co děti v Palestině?“ křičí na ni a strhávají plakáty nadále.

Mladá britsko-izraelská žena, studující na univerzitě v Tel Avivu, vystudovala doktorát z neurobiologie, deníku Daily Mail popsala, že nešlo o jediný incident a při vylepování letáků v severním Londýně ji tamní obyvatelé uráželi. „Ve Spojeném království se cítím bezpečněji, protože to není válečná zóna, ale i tak je to tu opravdu nepříjemné. Je to opravdu nepříjemné,“ sdělila dívka, jejíž známé unesli palestinští teroristé babičku.



„Nechápu, proč to děláš, to je karma, oni si za to můžou sami,“ měla vysokoškolská studentka slýchat v londýnských ulicích názory, že únos civilistů „je karma za to, co dělají jejich lidé“. Setkat se měla i s tím, že k ní přistoupil muž, nadával jí, ukázal prostředníček a provolával propalestinská hesla.

V Británii je již podle ní spousta lidí, kteří se bojí naznačit, že jsou židé, a není výjimkou, že ti, kteří si na veřejnosti vezmou jarmulku, čelí nadávkám. Poté, co Fibeeshová zažila v londýnských ulicích, už raději svým rodičům poradila, aby u domu schovali vše, co by mohlo prozradit, že jsou židé. „Bydlíme v židovské oblasti, ale nevím, jestli to bude ještě bezpečné,“ svěřila se.



Nejde přitom již jen o obavy této mladé ženy, že jde o skutečné napětí ve Spojeném království, přiznává i tamní premiér Rishi Sunak, jenž policii dal za úkol, aby se vypořádala s protiizraelskou nenávistí. Kvůli bezpečnosti žáků byly v Londýně do pondělí také zcela uzavřeny dvě židovské školy.

Hamás nejsou teroristé, říká Britům BBC



Propalestinští aktivisté z organizace Palestine Action měli dle serveru The Telegraph také zaútočit na sídlo britské veřejnoprávní stanice BBC a postříkat jej červenou. Skupina vandalství vysvětlila tím, že stanice podle nich „šíří okupační lži“. „Výroba souhlasu s válečnými zločiny Izraele znamená, že máte na rukou palestinskou krev,“ napsali aktivisté s tím, že červená barva „symbolizuje spoluúčast“ BBC „na izraelské genocidě palestinského lidu prostřednictvím neobjektivního zpravodajství“.

BBC se přitom snaží Hamásu ustupovat a palestinskou organizaci, která s oslavami brutálně zabíjela civilisty a během svého sobotního útoku například také uřezávala hlavy dětem či je upalovala, odmítá označit za „teroristickou“.

Just got to the BBC the main entrance is blocked someone sprayed red paint at the entrance. Regardless of your view on what’s going on this is not the way. Props to the security team on duty tonight. pic.twitter.com/l8dZEMVkRc — Edward Adoo (@EdwardAdoo) October 14, 2023

Redaktoři ve zpravodajství BBC si na rozdíl od mnoha britských politiků totiž nemyslí, že je brutální masakrování neozbrojených Izraelců terorismus, a Hamás označují nikoliv za „teroristickou“, ale jako „militantní“ skupinu.

Veřejnoprávní stanice to zdůvodnila tím, že chce být „nestranná“. Podle dlouholetého zahraničního zpravodaje korporace Johna Simpsona „nazývat někoho teroristou znamená, že se stavíte na jednu stranu“.

