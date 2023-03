Blokovat vládní budovy? Tak pozor! Pavel zahřměl z prezidentského pořadu. Varování do čela demonstrací

reklama

Od volební kampaně poskytl současný prezident celou řadu rozhovorů. Serveru Seznam Zprávy, Deníku, Deníku N, Čestmírovi Strakatému v jeho podcastu a tak dále. Od svého zvolení prezidentem v této činnosti Pavel pokračuje a poskytuje rozhovory jak českým, tak zahraničním uchazečům o interview. Víc než jeden rozhovor absolvoval v České televizi či na serveru Aktuálně.cz.

A po svém zvolení spustil také nepravidelný podcast s moderátorem CNN Prima News nazvaný Podhradí.

Prozradil, že se do konce března celý jeho tým přesune na Hrad. Prý ho ale překvapilo, že není nikde písemně zachyceno, jak má proběhnout předávání prezidentské kanceláře. Zvolený prezident, který čeká, až se ujme funkce, nemá prakticky žádné pravomoci, což se mu zdá v pořádku, jenže ani finanční prostředky na sestavení týmu. Rád by toto změnil tak, že až se příště ujme prezident funkce, bude mít k dispozici seznam bodů, na které se může spolehnout a o které se bude moct opřít. Aby věděl, kolik vlastních lidí může mít s sebou a kolik hradních míst je ukotveno natolik, že půjdou personálně obměnit jen těžko.

Pokud jde o jeho inaugurační projev, ve kterém se Pavel vymezoval proti svým předchůdcům Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, nová hlava státu na tom nevidí nic divného.

„Mně se nezdál ten projev tvrdý. Mně se zdál být realistický, pravdivý. Myslím, že by asi měly být věci pojmenovávány pravými jmény. Pokud je budeme neustále balit do nějaké přílišné korektnosti, tak rozhodně nebudou mít ten efekt. Já jsem rozhodně necílil na to, abych se někoho dotknul nebo dokonce abych někoho urazil, nic takového tam určitě nezaznělo, ale pokud jsem měl pocit, že některé věci nebyly dobře, tak jsem je tam takhle naformuloval. Myslím si, že za nic z toho, co v tom projevu bylo, necítím potřebu se omlouvat,“ pravil prezident.

Petr Pavel se nijak netají tím, že chce být jiným prezidentem, než byl jeho předchůdce Miloš Zeman.

„Já se budu snažit o to, aby to byl předěl, protože to chci dělat jinak,“ řekl na rovinu.

Na rovinu lidem taktéž sdělil, že je třeba české veřejné finance postavit opět na nohy.

„Nelze už lidem říkat jen dobré zprávy, nebo které se jim budou hezky poslouchat. Teď opravdu není prostor pro to, aby si politici sami utvářeli prostor pro kladné body od voličů. Je opravdu doba na to říct, v jaké situaci jsme a jak ji musíme řešit. To, že se to mnoha lidem líbit nebude, to je naprosto jasná věc. Ale pokud to neuděláme, tak možná získáme nějaký krátký oddechový čas, ale ty problémy budou ještě horší. A čím dřív se té pravdě postavíme, tím větší je šance na to, že nás to nebude bolet tolik,“ varoval prezident. „Je fér si přiznat, že jsme opravdu žili na dluh,“ řekl jasně Pavel s tím, že takto to dál nejde. A zdá se mu, že si to uvědomuje i premiér Petr Fiala (ODS). Podle Pavla však v tuto chvíli zůstává otázkou, jak se k tomu postaví koalice jako celek.

„Někteří z těch organizátorů jenom podněcují vášně a tu atmosféru vyhrocují. Ti, kteří šli potom strhnout vlajku z budovy Národního muzea, tak to skutečně asi jsou lidé, se kterými asi nemá smysl moc komunikovat. Oni se nechtějí o věcech bavit, nechtějí být slyšeni. Spíš chtějí nějak vybít svoji frustraci,“ nešetřil kritikou prezident. „S těmi ostatními, kteří nemají chuť jen něco ničit, ale mají chuť věci řešit, tak s těmi asi má smysl mluvit. A myslím si, že tady je chyba i na straně vlády, která nedokáže i přes deklarované úsilí s lidmi komunikovat tak, aby to bylo pro ně srozumitelné. Tady určitě prostor je,“ pokračoval Pavel.

K tématu ale přidal ještě jednu poznámku.

„Bude to také chtít být razantnější k organizátorům těch akcí, protože oni se neustále schovávají za svobodu slova, ale dost často jsou ta jejich slova už za hranou podněcování k násilí, podněcování k destrukci systému. A tady by asi mělo být jasno, co je ještě přijatelné a co už není. Pokud někdo přímo vyzývá, ultimativně vyzývá, že pokud nebudou splněny jeho požadavky, tak dojde k blokádě vládních budov, tak to už není jen vyjádření názoru. A na to už bude třeba reagovat, protože pokud tomu necháme volný prostor, tak ty situace by mohly eskalovat a mohli bychom se dočkat něčeho, co nás potom překvapí,“ upozorňoval prezident.

Jisté obavy v něm prý vyvolává i současná vyhrocená politická situace na Slovensku. Tady by podle Pavla bylo dobré, aby v tom Češi Slováky tak úplně nenechali a aby zdůrazňovali otázky společných hodnot a také možností řešení, které nejsou v tom, že se přikloníme na stranu Ruska. Při všem respektu k tomu, že není dobré vměšovat se do vnitřních věcí jiného státu. Tak to vidí Petr Pavel.

Nakonec věnoval pozornost i dění na Ukrajině. Jeví se mu jako přirozené, že jak v USA, tak v EU nastane, nebo už nastává cosi jako únava z války, vyčerpává se vůle jednotlivých zemí v podpoře Ukrajiny vytrvat. Za stěžejní pro řešení konfliktu na Ukrajině proto Pavel považuje rok 2023.

„V tomto roce je v našem zájmu poskytnout Ukrajině všechno pro to, aby k tomu zlomu mohlo dojít. Ten zlom, a já to teď řeknu možná příliš brutálně, to bude jedna šance. Pokud se velká ofenziva Ukrajině v tomto roce nepovede, tak pravděpodobně už letos nebude dostatek energie na další pokus,“ upozornil Pavel.

Než se rozloučil s diváky, zdůraznil, že chce funkci prezidenta dělat naplno pět let. „Já to nevnímám jako možnost podívat se na pěkná místa. Já to vnímám jako službu, která je plná práce,“ zdůraznil Pavel s tím, že hodlá být prezidentem opravdu naplno a zda bude funkci obhajovat, se bude rozhodovat asi tak za 4 roky.

Po odvysílání prvního dílu se jak na hlavu prezidenta, tak na hlavu moderátora snesla vlna kritiky.

Na Půra např. kvůli tomu, že neměl kravatu. Ale zdaleka nejen kvůli tomu. Nejlepší otázku prý Půrovi položil Jan Moláček z Deníku N.

„Prý zda nejsem ve střetu zájmů, když jsem šéfredaktor média. Zní to skutečně pikantně od člověka, který pracuje v redakci, kde figuruje několik donorů současného prezidenta a Petr Pavel tam kdysi byl v redakční radě,“ smál se Michal Půr, který se mimo jiné dočkal nálepky pročínského lobbisty.

Nad krokem Petra Pavla se podivovala i Světlana Witowská, partnerka Petra Koláře, o němž sám prezident Petr Pavel mluví jako o „příteli po boku".

Publicista Roman Joch se Půra zastal.

„Někdy se za vznešenými řečmi skrývá prostá lidská závist a naštvanost na to, že to má on a ne já - to mě hned napadlo při pohledu na rozhořčení mnohých nad tím, že podcast s prezidentem bude mít Michal Půr,“ napsal Joch na Twitteru.

Sám Půr prozradil, že rozhovor dělá bezplatně a dělá ho stylem ne zcela konfrontačním. Prý se snaží a bude se i dál snažit nastolovat témata, o kterých prezident moc nemluví, nebo o kterých se s prezidentem moc nemluví.

„Cílem toho podcastu bude oslovit lidi v regionech a řešit problémy, o kterých se nemluví. Chceme oslovovat lidi napříč,“ prozradil v podcastu Insider, kde se výjimečně objevil jako host, i když normálně spolu s Tomášem Jirsou zpovídá jiné hosty.

Psali jsme: Pekarové u Moravce povolily nervy: Já jsem pomáhala neziskovým organizacím, vy jste se věnoval lichvě Prezident Pavel: Píšeme novou kapitolu česko-německých vztahů Schwarzenberg: I prezident Pavel bude čelit nebezpečí Prezident Pavel: Spolupráce mezi Českou republikou a Polskem je na vysoké úrovni

