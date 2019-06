Bod zlomu. Na Letné nepůjde jen o demokracii. Hvížďala vidí mnohem hlubší souvislosti

Na demonstraci na Letnou by dnes o půl páté odpoledne mohlo dorazit až 350 tisíc lidí. Budou požadovat mimo jiné odchod Andreje Babiše (ANO) z postu předsedy vlády. Karel Hvížďala považuje za důležité nejen to, co demonstranti požadují, ale také to, kdo proti Babišovi vlastně protestuje.

Podle průzkumů to jsou lidé, kterým je dnes asi tak mezi 25 a 35 lety. Jde tedy o lidi, kteří se hlásí o slovo ve společenském životě. Tito lidé mají často zcela jiné názory než generace předchozí.

„Generace Zero, k níž je možné počítat i Piráty, a která dnes vstupuje výrazně do popředí, čte Deník N, už ví, že není kam emigrovat, kam se přestěhovat, kam utéci, a proto se stejně jako u nás začala ve Francii, Německu nebo Hongkongu starat o obnovu klasické demokracie doma, o odstranění velkých sociálních rozdílů mezi nejvyšší a nejnižší společenskou třídou: Její globální zájmy jsou soustředěny převážně na ekologii, protože cítí odpovědnost za budoucnost naší planety, v níž budou žít její děti a vnoučata,“ napsal Hvíždala.

Podle Hvížďaly by se tedy dalo říci, že možná stojíme na prahu zlomu. Zlomu, který může podle publicisty být o to výraznější, o co víc ho budou současní politici přehlížet nebo bagatelizovat.

„Slova předsedy Sněmovny a místopředsedy hnutí ANO, že se s demonstranty nedá bavit, jsou proto velmi krátkozraká a budou mít za následek, že s takovými politiky se v dohledné době nebude chtít bavit ani velká část našich občanů. Generační výměna by pak mohla být velmi razantní,“ upozornil zkušený novinář.

