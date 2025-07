Bolavá čísla pro Fialu: Babiš, Okamura a Sterzik sílí

Průzkumu volebních preferencí, provedeného agenturou STEM, se zúčastnilo 1561 respondentů a model byl sestaven s předpokladem 63% volební účasti.

Volby by vyhrálo hnutí ANO. Oproti minulému týdnu ANO posílilo na 31,5 %. Jeho volební potenciál přitom dosahuje 40,2 %.

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 27879 lidí CNN Prima News nepřekročila 20 %.

Na třetím místě je v modelu SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory se ziskem 12,8 %, těsně následovaná hnutím STAN, které by získalo 12,2 % hlasů voličů.

Do Poslanecké sněmovny by se také dostali Piráti s 8,1 % a Stačilo!, které posílilo na 7,4 %.

Ředitel agentury STEM Martin Buchtík upozornil, že v případě Stačilo!, jehož předsedou je Daniel Sterzik alias Vidlák, jde o kontinuální růst, který trvá už několik týdnů v řadě. „Růst je možná daný i tím, že se o nich více mluví, jsou více v médiích, a částečně je pravděpodobně způsoben i mírným poklesem sociálních demokratů, které v tomto modelu vidíme naposledy,“ řekl Buchtík v pořadu Partie Plus na CNN Prima News.

Pětiprocentní hranici by nepřekročili Motoristé (3,5 %), SOCDEM (2,7 %) a Přísaha (2 %), stejně jako další drobné subjekty, které dohromady získaly pouze 0,4 %.

A jak by to vypadalo v Poslanecké sněmovně?

Hnutí ANO se ziskem 31,5 % hlasů voličů by získalo 73 mandátů. Druhý nejvyšší počet mandátů, 43 křesel, by měla koalice SPOLU. Přes dvacet mandátů by získaly i SPD a STAN – SPD celkem 27 mandátů a hnutí STAN 25 mandátů. Piráti a Stačilo! by získali shodně po 16 mandátech.

Psali jsme: Vesecká za „pindíky“ zúčtovala s Decroix Oskar Krejčí odhadl, co by nastalo po vítězství Ruska Russiagate: Trumpova šéfka tajných služeb jde po Obamových lidech Nepovolená vnitřní BIS v armádě? Kolem spisu Volby 2025 stále rušno