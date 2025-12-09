Prymula označil Čechy za čuníky a zle se mu to vrátilo

09.12.2025 15:41 | Komentář

Rakousko-uherští čuníci, komentoval epidemiolog Roman Prymula epidemii žloutenky, která se šíří v Česku, na Slovensku, ale také v Maďarsku a i Rakousku. Jako problém označil, že se epidemie šíří mezi bezdomovci. Navrhoval by očkování. Novinářka Angelika Bazalová ale vidí problém jinde. Podle ní si nad bezdomovci „umyli ruce“ jak Prymula, tak Fialova vláda.

Prymula označil Čechy za čuníky a zle se mu to vrátilo
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Bývalý šéf resortu zdravotnictví Roman Prymula

Česko řeší epidemii žloutenky, která je údajně největší od 80. let minulého století. K té se v pořadu Rozstřel vyjadřoval i epidemiolog Roman Prymula, známý z dob covidu. Vyjádřil se pro plošné, dobrovolné očkování proti hepatitidě typu A. Očkování celé populace je dle něho nereálné, navrhoval by proočkovat jeden ročník předškolních dětí.

Uvedl také několik problémů: „Situaci komplikovalo několik věcí. Rozvolnily se izolace – ne každý je dnes hospitalizován, lidé často zůstávají doma a ještě nějakou dobu mohou virus vylučovat,“ zmínil a dodal, že problém je také to, že se žloutenka rozšířila mezi bezdomovce. „Odtud se rozšířil do dětských kolektivů. Není jednoduché takovou epidemii zastavit – to vidíme i v jiných zemích,“ míní Prymula.

Také odmítl, že by Česko bylo ojedinělé. „Nejsme. Je to paradox. Země bývalého Rakouska-Uherska jsou postiženy nejvíc – Maďarsko, Slovensko, trochu Rakousko a my. Otázka je, jak to souvisí s hygienou rukou nebo dalšími faktory. Jsme takoví ‚rakousko-uherští čuníci‘,“ řekl. S tím, že dezinfekce proti žloutence je složitější.

Anketa

Jste rádi, že je Babiš premiérem?

72%
25%
1%
0%
2%
hlasovalo: 3662 lidí
Na Prymulova slova pro ParlamentníListy.cz reagovala novinářka Angelika Bazalová, která se taktéž proslavila v době epidemie covidu, zejména bojem proti nelogickým protiepidemickým opatřením a také proti plošnému očkování tehdy experimentálními vakcínami. „Prymula řeší, jestli jsme čuníci. Já bych spíš řešila, proč žije tolik lidí na ulici. Počet lidí bez domova (tj. bez střechy nad hlavou včetně těch na ulici nebo v nouzovém ubytování) v Česku roste dlouhodobě, ale za vlády Fialy se tempo zrychlilo kvůli zdražování bydlení a inflaci,“ podotkla.

„Od roku 2011 se počet lidí bez domova zdvojnásobil, což je mimo jiné kvůli nedostupnosti a cenám bydlení. To je agenda Pirátů, kteří slibovali její vyřešení, ale kvůli zpackanému stavebnímu zákonu si můžou tak akorát připsat na konto další tisíce lidí bez střechy nad hlavou. Velkohubými řečmi se byty nepostaví,“ doplnila.

A varovala: „Navíc se chystá nová habaďůra. Nový systém dávky státní sociální pomoci (tzv. superdávka), který od října 2025 sjednocuje příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě do jediné dávky, je prezentován jako zjednodušení a lepší zacílení pomoci. Ale kritici (včetně neziskovek, opozice i odborníků) upozorňují, že to může být spíš krok vedle, který ve skutečnosti ohrozí tisíce lidí v bytové nouzi. Tohle je ten reálný problém.“

Přidala ještě jeden vzkaz pro bývalého hlavního epidemiologa. „Kecy o tom, že si málo myjeme ruce, ať si pan Prymula strčí za klobouk. Kdybych ještě před dvaceti lety potkala na ulici jednoho takového zuboženého člověka, jaké dnes potkávám zcela běžně, volala bych záchranku a sociálku. Dneska překračujeme zubožené lidi na ulici a Prymula bude vykládat, že si málo myjeme ruce. Jediný, kdo si tady nad nimi umyl ruce, je Prymula a Fialova vláda.“

Psali jsme:

Demonstrantům proti Turkovi museli předem určit, co mají křičet
Aktivismus do kultury nepatří. Historik umění vystoupil s plánem pro novou vládu
Já vím, že vás to zajímá, ale... Macinka usadil novináře
Premiér Babiš už budí v Bruselu strach

 

Zdroje:

https://www.forendors.cz/emkoab

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/prymula-rozstrel-zloutenka-rakousko-uhersko.A251208_191900_domaci_vov

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

iDNES , Prymula , žloutenka , Bazalová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s Romanem Prymulou?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Karel Šebesta

Jinde na netu:

Videotestování FEMINNA – přírodní mycí olej pro intimní hygienu

Videotestování FEMINNA – přírodní mycí olej pro intimní hygienu

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Demonstrantům proti Turkovi museli předem určit, co mají křičet

13:21 Demonstrantům proti Turkovi museli předem určit, co mají křičet

„Příroda tu křičí s náma, do pr*ele s motorama.“ Dnes se na náměstí Jana Palacha odehrál protest pro…