Prymula označil Čechy za čuníky a zle se mu to vrátilo

Česko řeší epidemii žloutenky, která je údajně největší od 80. let minulého století. K té se v pořadu Rozstřel vyjadřoval i epidemiolog Roman Prymula, známý z dob covidu. Vyjádřil se pro plošné, dobrovolné očkování proti hepatitidě typu A. Očkování celé populace je dle něho nereálné, navrhoval by proočkovat jeden ročník předškolních dětí.
Uvedl také několik problémů: „Situaci komplikovalo několik věcí. Rozvolnily se izolace – ne každý je dnes hospitalizován, lidé často zůstávají doma a ještě nějakou dobu mohou virus vylučovat,“ zmínil a dodal, že problém je také to, že se žloutenka rozšířila mezi bezdomovce. „Odtud se rozšířil do dětských kolektivů. Není jednoduché takovou epidemii zastavit – to vidíme i v jiných zemích,“ míní Prymula.
Také odmítl, že by Česko bylo ojedinělé. „Nejsme. Je to paradox. Země bývalého Rakouska-Uherska jsou postiženy nejvíc – Maďarsko, Slovensko, trochu Rakousko a my. Otázka je, jak to souvisí s hygienou rukou nebo dalšími faktory. Jsme takoví ‚rakousko-uherští čuníci‘,“ řekl. S tím, že dezinfekce proti žloutence je složitější.
Jste rádi, že je Babiš premiérem?
Anketa
Jste rádi, že je Babiš premiérem?
„Od roku 2011 se počet lidí bez domova zdvojnásobil, což je mimo jiné kvůli nedostupnosti a cenám bydlení. To je agenda Pirátů, kteří slibovali její vyřešení, ale kvůli zpackanému stavebnímu zákonu si můžou tak akorát připsat na konto další tisíce lidí bez střechy nad hlavou. Velkohubými řečmi se byty nepostaví,“ doplnila.
A varovala: „Navíc se chystá nová habaďůra. Nový systém dávky státní sociální pomoci (tzv. superdávka), který od října 2025 sjednocuje příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě do jediné dávky, je prezentován jako zjednodušení a lepší zacílení pomoci. Ale kritici (včetně neziskovek, opozice i odborníků) upozorňují, že to může být spíš krok vedle, který ve skutečnosti ohrozí tisíce lidí v bytové nouzi. Tohle je ten reálný problém.“
Přidala ještě jeden vzkaz pro bývalého hlavního epidemiologa. „Kecy o tom, že si málo myjeme ruce, ať si pan Prymula strčí za klobouk. Kdybych ještě před dvaceti lety potkala na ulici jednoho takového zuboženého člověka, jaké dnes potkávám zcela běžně, volala bych záchranku a sociálku. Dneska překračujeme zubožené lidi na ulici a Prymula bude vykládat, že si málo myjeme ruce. Jediný, kdo si tady nad nimi umyl ruce, je Prymula a Fialova vláda.“
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Šebesta