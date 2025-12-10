Fiala (ODS): Předáváme ČR ve výborné kondici

Když jsme před čtyřmi lety přebírali odpovědnost za vedení země, Česká republika čelila obrovským výzvám.
Procházeli jsme covidem, řešili krach Bohemia Energy, rychle rostoucí inflaci a nejrychlejší zadlužování v celé Evropské unii. Zároveň jsme byli energeticky závislí na Rusku a hned v únoru přišla ruská agrese proti Ukrajině a s ní i masivní uprchlická vlna.
Podle The Economist je dnes Česko 6. nejlepší ekonomikou ze 36 hodnocených zemí OECD. Staví se dálnice, nejsme závislí na Rusku a Česko je silnější a sebevědomější.
Chci moc poděkovat občanům za důvěru a svým kolegům za jejich práci. Společně jsme dokázali Českou republiku posunout dál a předáváme ji nastupující vládě ve výborné kondici.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
autor: PV