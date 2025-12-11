Fiala chválil sebe i vládu a takto to dopadlo

Senátorka Miroslava Němcová se na síti X podivuje: „Nechápu tu strašnou zášť vůči slušnému, kultivovanému a vzdělanému P. Fialovi. Ti, kteří mu zle vyhrožují a zahrnují jej odpornými urážkami, vidí světlou budoucnost ČR v osobě prolhaného a trestně stíhaného A. Babiše, jehož velmi omezené znalosti odkryli i žáci základní školy.“
Vlády se ujímá ostudná figura
Ve starším postu si stěžovala na střídání politických garnitur v čele země. „9. prosinec 2025. Čas adventní, čas naděje. Ale to neplatí pro mou zemi. Vlády se ujímá ve všech ohledech zkažená, ostudná figura. Soudu se vyhne, střet zájmů nevyřešil. Ani na vteřinu to nebude můj premiér, musela bych být ze stejného těsta. Jsem hrdá, že nejsem,“ napsala politička.
Kriticky ohlasy se objevily zejména poté, co odcházející premiér Petr Fiala (ODS) na sociálních sítích zveřejnil jakési ohlédnutí za čtyřletým působením své vlády. „Když jsme před čtyřmi lety přebírali odpovědnost za vedení země, Česká republika čelila obrovským výzvám. Procházeli jsme covidem, řešili krach Bohemia Energy, rychle rostoucí inflaci a nejrychlejší zadlužování v celé Evropské unii. Zároveň jsme byli energeticky závislí na Rusku a hned v únoru přišla ruská agrese proti Ukrajině a s ní i masivní uprchlická vlna. Podle The Economist je dnes Česko 6. nejlepší ekonomikou ze 36 hodnocených zemí OECD. Staví se dálnice, nejsme závislí na Rusku a Česko je silnější a sebevědomější. Chci moc poděkovat občanům za důvěru a svým kolegům za jejich práci. Společně jsme dokázali Českou republiku posunout dál a předáváme ji nastupující vládě ve výborné kondici,“ pochválil se.
A v dalším postu dodal: „Ekonomika roste rychleji, než experti očekávali, a deficit státního rozpočtu je výrazně nižší, než když jsme přicházeli do vlády. To jsou všechno čísla, za kterými je velké množství odvážných rozhodnutí, která naše vláda udělala jako tým.“
Okradli drobné investory ČEZ
Na síti X profil „Jsem zděšena!“ uveřejnil, že největším omylem Andreje Babiše v politice bylo, když řekl o Petru Fialovi, že je to slušný člověk. „Zděšenka“ k tomu ještě dodala: „Andrej Babiš si to už naštěstí nemyslí, stejně jako 98 % obyvatel české republiky.“
Fialovi se dostalo také odpovědi od dalšího uživatele X: „Souhlasím, okrást drobné investory do ČEZ a skrz WFT vytáhnout z ČEZ 100 miliard bokem a ostatním akcionářům nedat z toho ani korunu, je sakra odvážné rozhodnutí! Tím spíše, že většina z nich byla voliči vaší 5K vlády! P. S.: Taky to podle toho dopadlo…“
„Jó, v Praze, žije se blaze. Zato mimo Prahu je to jiné, prachbídné,“ vyjádřil se další.
„Stejně tak i přes to všechno, co jste udělali, tj. vám navzdory, vyšlo slunce, také se za to můžete pochválit,“ reagoval Jakub Oplíštil.
A komentátor Petr Holec k Fialovu vyjádření o úspěšnosti jeho vlády dodal: „Tohle už je vážně neléčitelný. A jedinou zprávu, kterou Petr Fiala potřebuje, je chorobopis.“
autor: Naďa Borská