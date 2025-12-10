Kupka hodnotil končící vládu: To není pochvala, to jsou tvrdá data

Kabinet Petra Fialy dnes zasedal naposledy. Předává spálenou zemi, jak tvrdí nastupující vláda? Co bude podporovat a kritizovat z opozičních řad? A jak moc se po odchodu Martina Kuby otřásla ODS?
Poslední zasedání vlády Petra Fialy – pro její členy čas hodnotit. Podle premiéra byla vláda úspěšná – kromě digitalizace, kterou měli na starost Piráti. Opravdu je to tak? Hostem Interview ČT24 byl ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS).
Kabinet Petra Fialy dnes zasedal naposledy. Kupka průběh zasedání shrnul na úvod slvovy: „Jsou to čtyři roky intenzivní práce pro Českou republiku. Prošli jsme mnoha krizemi. To je věc, která se neuzavírá úplně mávnutím ruky. Bylo to, myslím, velmi důstojné a navíc poměrně pracovní jednání, protože tam bylo plno bodů,“ řekl v Interview ČT24.
Všichni ministři si s premiérem včele v podstatě uplynulé čtyři roky spíše pochvalovali, pouze zmiňovali nepovedenou digitalizaci. Byť byl Kupka vyzván, aby zmínil, co se vládě nepovedlo, pokračoval pochvalou: „Je jasné, že v tom čtyřletém období byla celá řada pozitivních věcí. Koneckonců dnes, když čtete reálná ekonomická data, tak dostanete, že je to dobré pro všechny domácnosti. Máme stabilizovanou inflaci.“
Když moderátorka Tereza Řezníčková připomněla, že to z jeho slov může působit jako neustále chválení, uvedl: „To je konstatování. Já vím, že se v televizi moc chválit nemá, ale je namístě povědět i to, s čím startuje ta budoucí vláda – jaké jsou ty výchozí podmínky. A to není otázka nějaké pochvaly, kterou by si někdo vycucal z prstu. To jsou tvrdá data,“ zopakoval Kupka.
„Jsem si vědom chyb, jaké jsme udělali. Myslím, že jsme některé věci – nepopulární kroky, důchodovou reformu například – nedokázali vysvětlit tak, aby to většina veřejnosti přijala jako krok nezbytně nutný,“ uvedl ministr v demisi po opakované výzvě, aby uvedl alespoň jednu věc, která se vládě nepovedla.
Obavy z otočení kormidla zahraniční politiky
Následně Kupka hovořil především o tom, jak se podle něj změnila země od doby, kdy Fialova vláda nastoupila. Vyzdvihl především konec závislosti na Rusku. „Když si vezmete třeba naši závislost na ruských fosilních palivech, tak vypadala, jak vypadala obecně ta energetická situace v České republice před čtyřmi lety. Ona se opravdu významně změnila a znamená to obrovský posun. Jak se změnila připravenost na kritické situace a jak se posílila obranyschopnost České republiky,“ zdůraznil.
Od nové vlády si mimo jiné přeje, aby udržela jasný postoj v klíčových zahraničněpolitických otázkách. „Česká republika si nemá plést, kdo je agresor, kdo způsobil konflikt na Ukrajině. Za mě má pokračovat muniční iniciativa. Máme v tomto směru držet úzkou spolupráci s našimi partnery na západ od nás a máme dál posilovat naši obranyschopnost, protože je úplně jasné, že je to nejpodstatnější služba pro budoucnost České republiky,“ pokračoval Martin Kupka.
Právě z toho má Kupka obavy – že se nová vláda těmito principy řídit nebude. „Když vidíme poslední kroky té vlády, i symbolické, tak dochází k otočení kormidla třeba u těch zahraničněpolitických otázek,“ doplnil.
Na přetřes přišel i spor kolem povolenkového systému ETS 2. Fialova vláda si pochvalovala odložení jako pozitivum pro Česko. Premiér Andrej Babiš naopak řekl, že to nestačí – a že nová vláda přijme usnesení, v němž bude požadovat úplné odstoupení od ETS 2. Karel Havlíček k tomu doplnil, že jde podle něj o „šidítko, které v konečném dopadu nic neřeší“. Končící ministr Kupka talová tvrzení důrazně odmítl: „Šidítko to rozhodně není, to je úplný nesmysl. Je to první krok, který se podařilo udělat. Dokázali jsme to. Přál bych si, aby i ta nastupující vláda v tom taktickém jednání v Bruselu byla podobně úspěšná, jako jsme byli my,“ řekl s tím, že tento krok míří k tomu, aby Češi nevydávali víc peněz ze svých peněženek.
V opozici si dám pozor na Filipa Turka, řekl Kupka
Následně Kupka prozradil, na koho se chce ve své opoziční roli zaměřit nejvíce. „Určitě si budu dávat pozor například, pokud se nakonec stane členem vlády, tak na Filipa Turka. Budu si určitě dávat pozor na ty, kteří se sice tzv. nominovali za SPD, ale jsou to často lidé spojení naopak s vládnutím Andreje Babiše nebo s jeho podniky, protože například ministr zemědělství, ten i v tom předchozím období firmám Andreje Babiše nahrával,“ uvedl.
Debata se přesunula k tématu Agrofertu. Andrej Babiš oznámil řešení svého potenciálního střetu zájmů a splnil podmínky prezidenta k tomu, aby jej jmenoval premiérem.
Kupka však upozornil, že teprve následující týdny prověří realitu Babišových slibů: „Je dobře, že naplnil ten požadavek pana prezidenta. Teď je druhá věc, jestli a jak se to naplní, co to znamená v detailech. Právníci upozorňují na to, že to, co se označovalo u nás za slepý fond, tak to, o čem mluvil Andrej Babiš přesně, je něco trochu odlišného a že to musí splňovat podmínky českého právního řádu. Na to pochopitelně v dalších třiceti dnech musí být prostor. A nepochybuji o tom, že nejenom opozice, ale i novináři se budou ptát na to, jestli se ten slib opravdu naplnil, jestli to náhodou nebyla jen klička,“ poznamenal ministr dopravy v demisi.
Zda se Babiš skutečně zbavil střetu zájmů, podle něj nelze tvrdit a koneckonců to prý neprohlásil ani sám Babiš. „To, že se zbavil svého střetu zájmů, nemůže říct nikdo – a koneckonců to neřekl ani Andrej Babiš. Protože jenom tím, že představil, jak to udělá, se to ještě nenaplnilo. Je to důležitý předpoklad k tomu, aby Česká republika v dalším období mohla žít bez zátěže, kterou znamenaly v tom předchozím období vládnutí Andreje Babiše prohrané soudy a vážné komplikace – i reputační – pro Českou republiku,“ řekl Kupka.
Hovořil také o tom, zda ODS do stínové vlády osloví TOP 09 nebo KDU-ČSL. „Bude to stínová vláda, kterou bude mít k dispozici ODS. Pokud by tam někdo z kolegů, kteří by v tu chvíli viděli budoucnost v ODS, přešli, určitě s nimi budu rád spolupracovat,“ uvedl Martin Kupka.
autor: Natálie Brožovská