Bartoš (Piráti): Klára Šimáčková Laurenčíková chce být ombudsmankou

11.12.2025 8:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k touze Kláry Šimáčkové Laurenčíkové stát se ombudsmankou.

Bartoš (Piráti): Klára Šimáčková Laurenčíková chce být ombudsmankou
Foto: Repro X @PiratIvanBartos
Popisek: Ivan Bartoš s daňovým přiznáním

Když jsme ve vládě prosazovali Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou proti odporu části ODS na post zmocněnkyně pro lidská práva, stálo to hodně vyjednávání. Ale stálo to za to. Klára pak v této roli dělala přesně to, co naše země potřebuje: konkrétní, viditelné kroky pro lidi, jejichž hlas často není slyšet.

Klára se roky věnuje ochraně ohrožených dětí, inkluzi ve vzdělávání, podpoře obětí domácího a sexualizovaného násilí, rovným příležitostem i duševnímu zdraví. Odváděla skvělou práci jako vládní zmocněnkyně pro lidská práva, náměstkyně ministra pro evropské záležitosti a od února 2023 jako národní koordinátorka pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny.

Je speciální pedagožka, která zná systém nejen z kanceláří, ale i z práce v terénu. Díky tomu dokáže přesně pojmenovat, kde má stát přidat, aby zákony a pravidla odpovídaly tomu, co rodiny, děti i dospělí skutečně potřebují.

Teď chce Klára kandidovat na veřejnou ochránkyni práv a má mou plnou podporu. Je to člověk, který se nebojí náročných témat a umí posouvat systém dopředu. A hlavně pracuje s respektem k lidem. Za to si jí velmi vážím.

Přesně takovou ombudsmanku tahle země potřebuje.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  Piráti
  poslanec
