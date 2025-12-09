Demonstrantům proti Turkovi museli předem určit, co mají křičet

09.12.2025 13:21 | Zprávy

„Příroda tu křičí s náma, do pr*ele s motorama.“ Dnes se na náměstí Jana Palacha odehrál protest proti angažmá Motoristů ve vládě. Protestovali ekologistické organizace jako Fridays For Future a Univerzity za klima. Studenti demonstrativně opustili výuku, sešli se před školou, pak na náměstí a pak se vydali na Hrad. Jejich chování a jejich předpřipravené slogany už pro ParlamentníListy.cz zhodnotili komentátorka Karolína Stonjeková a motoristický poslanec Matěj Gregor.

Foto: Repro Instagram
Popisek: Protest proti Motoristům

Dnes byl Andrej Babiš jmenován předsedou české vlády. Dá se očekávat, že vcelku brzy bude následovat jmenování dalších členů vlády, tedy členů ANO, expertů za SPD a členů Motoristů sobě. Jsou to právě poslední jmenovaní, kteří jsou trnem v oku některým ekologistickým organizacím.

Například Univerzitám za klima. Tato organizace vyhlašuje „akční pohotovost“ a chystá na dnešek protesty, které mají probíhat tak, že ve 12.00 protestně odejdou z výuky, přesunou se na náměstí Jana Palacha, „posilní se čajem“ a řeknou si, proč vlastně protestují. V jednu hodinu má pak začít pochod na na jeden a půl kilometru vzdálené Hradčanské náměstí, kde demonstranti chtějí přesvědčovat, že Motoristé nemají mít Ministerstvo životního prostředí.

K tomu přidali i případná hesla, která mají demonstrující skandovat, např. „Motoristů máme dost, jde o naši budoucnost!“ nebo „Motoristi jsou fašisti!“ případně „Planeta se stále peče, zelená krev nepoteče,“ nebo dokonce „Příroda tu křičí s náma, do pr*ele s motorama.“ Kromě Prahy se protest odehraje také v Brně, Zlíně, Plzni, Ostravě a dalších větších i menších městech, ale není jasné, kolik lidí se jich zúčastnilo. Na svých stránkách Univerzity za klima také podotýká, že protestů se mohou zúčastnit i ti, kdo zrovna výuku nemají a nemohou tak demonstrativně odejít.

Zajímavé je, jak si návštěvník stránek může povšimnout, že Univerzity za klima přešly plně na genderově neutrální mluvu, tedy místo měkkého a tvrdého I se ve slovesech objevuje X, jako např. ve větě: „Fungujeme od roku 2019, po covidové pauze jsme se začalx znovu organizovat na podzim roku 2021.“

K Univerzitám za klima a jejich protestům se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil Matěj Gregor, poslanec a předseda mládežnické organizace Motoristů, Motorgen. „Mrzí mě, že si část mých vrstevníků myslí, že stávkou ve škole a zvedáním transparentu na pokyn neziskových organizací mohou významně ovlivnit politické dění v České republice. Naopak doufám, že se co nejvíce z nich zapojí do opravdových studentských spolků, politických stran a své názory budou šířit diskusí, kreativitou a nebo třeba publikační aktivitou,“ uvedl.

K demonstrujícím a jejich skandování se vyjádřila také komentátorka Karolína Stonjeková. „Nějak se v tom neorientuji. Tohle psal kdo? Nějaký prvňáček, ovlivněný říkankami typu Ema má mámu, máma má mísu, bába mele sele? Opravdu chce někdo s vážnou tváří tvrdit, že tímto způsobem se projevují studenti – kterým daňový poplatník ze svých peněz platí jejich studium? Pokud ano, asi by bylo namístě s tím promptně přestat, neb jsou to evidentně peníze spláchnuté do kanálu,“ zhodnotila.

„Často se mluví o tom, jak by bylo dobré, snížit věkovou hranici pro aktivní volební právo. Ale přesně takové stupidní letáčky s primitivními veršovánkami jsou spíš důvodem, proč uvažovat o opaku. A ještě jedna poznámka: Všimněme si, že se studenti v poznámce na letáku oslovují s ‚genderově neutrálním‘ x na konci. Takže bych doporučovala, aby si tihle protestátoři nechali své politicko-ekologické rozumy na dobu, až si ujasní alespoň tak základní věc, jestli mají mezi nohama penis nebo vaginu. Protože člověk, který to neví, není ohrožen Macinkou ve vládě, ale pouze blbostí ve své vlastní hlavě,“ pokračovala.

Podle videa z instagramu je prý pražské Palachovo náměstí plné. Dodejme, že toto náměstí nepatří k nejpoužívanějším, když jde o protesty. Na různých školách se protestů účastnily desítky, někde i jen jednotky studentů. Protestující se podle videa vydali na pochod s transparentem „STOP Motoristům na MŽP“.

Protest na náměstí Jana Palacha
Zdroj: Instagram UZK

autor: Karel Šebesta

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Dálniční známka

Slibujete stabilizaci ceny. Znamená to tak, že ale zlevňovat známku nebudete, i když její navýšení kritizujete? Není to pokrytecké?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

