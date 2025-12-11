Zelenskyj: Pošlete vyjednavače

Jednání na Ukrajině se přiblížila ke zlomovému bodu. Německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádali 47. prezidenta USA Donalda Trumpa, aby vyslal své zástupce na další kolo jednání o cestě k míru.
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Anketa
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Při debatě s novináři Trump řekl, že měl s evropskými partnery zajímavý rozhovor. Ale k samotné výzvě se Trump postavil, mírně řečeno, rezervovaně. „Chtěli by, abychom se o víkendu sešli na schůzce v Evropě, a my se rozhodneme podle toho, s čím se vrátí.“
Na Ukrajince si stěžoval.
Trump uvedl, že on a lídři během hovoru pronesli „docela silná slova“, ale odmítl přidat podrobnosti. Stěžoval si, že Zelenskyj na Ukrajině už léta neuspořádal volby a teď navíc Ukrajina čelí „masivní korupční situaci“. „Řekli jsme, že než půjdeme na společnou schůzku, chceme vědět pár věcí,“ konstatoval Trump.
Osobně se totiž domnívá, že by Ukrajinci měli odevzdat Rusům i ty části Donbasu, které ještě Rusové neuloupili silou, ale tento požadavek Zelenskyj odmítá od té doby, co ruská invaze v únoru 2022 vypukla.
Zástupci Francie, Německa a Velké Británie místo vzdání se území prosazují zakotvení bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, až válka skutečně skončí, aby Rusové své útoky kupříkladu za rok zase rychle neobnovili.
Dnes by se prostřednictvím videohovoru měli sejít také zástupci evropské koalice ochotných, jejíž součástí je i Česko, aby situaci na Ukrajině probrali.
Není přitom bez zajímavosti, že navzdory válce, která trvá už více než tři a tři čtvrtě roku, Ukrajinci a Rusové spolu debatují nejen přes americké prostředníky, ale i napřímo. Kupříkladu přes své oligarchy.
„Pokud se podíváme do historie, komunikace mezi válčícími stranami existovala vždy,“ řekl poslanec Oleksandr Merežko, šéf ukrajinského parlamentního výboru pro zahraniční věci, jehož citoval server Kyiv Independent.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Anketa
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
S přípravou různých jednání pomáhal prý např. ruský oligarcha Roman Abramovič.
Podle Wall Street Journal prezident Volodymyr Zelenskyj tehdy dokonce požádal Washington, aby na Abramoviče neuvalil sankce, aby Abramovič mohl domlouvat další rozhovory.
Abramovič se také podílel na dohodě o obilném koridoru z roku 2022, která znovu otevřela ukrajinské černomořské přístavy pro vývoz potravin. Zdroje listu Financial Times sdělily, že se podílel na zprostředkování dohody a zúčastnil se slavnostního podpisu dohody v Istanbulu.
A pak je tu ještě jeden rozměr kontaktů Ruska a Ukrajiny.
Server Kyiv Independent napsal, že podle zvukových nahrávek, které v listopadu zveřejnil Národní protikorupční úřad (NABU), podezřelí z řad ukrajinského jaderného podniku Energoatom udržovali vazby na ruského úředníka a mohli převádět peníze do Moskvy.
NABU obvinila osm lidí z úplatkářství, zpronevěry a nezákonného obohacení. Jeden z nich, Ihor Myronjuk, dříve působil jako asistent Andrije Derkače – uprchlého bývalého poslance, který byl dvakrát obviněn z velezrady a nyní působí jako ruský senátor. V nahrávkách Myronjuk tvrdil, že Derkač a ukrajinský ministr spravedlnosti Herman Haluščenko – který se na nahrávkách také objevuje a dříve působil jako viceprezident Energoatomu – byli „seznámeni“.
Vyprávěl, jak mu v roce 2020, když byl Haluščenko do firmy jmenován, Derkač údajně zavolal a řekl: „Přijď, chci ti říct, jak tam všechno funguje.“
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Podle Úřadu pro boj s korupcí byly úplatky od Energoatomu prány přes kancelář v centru Kyjeva, kterou vlastnili Derkačovi příbuzní.
Nahrávky také naznačují, že podezřelí mohli do Moskvy převést 2 miliony dolarů.
„Dva (miliony dolarů) už dorazily; za týden a půl budou v Moskvě,“ řekl v květnu 2025 podle nahrávek další podezřelý, Ihor Fursenko.
Tato poznámka rychle vyvolala spekulace, že peníze mohly být určeny pro Derkače, který má za sebou dlouhou historii služeb Kremlu, a posílila tak obavy, že si udržel vliv na Ukrajině a kontakty na nejvyšších úrovních.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.