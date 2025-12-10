Zdechovský (KDU-ČSL): Přivolal jsem hlídku, pán dostal výchovnou pokutu

11.12.2025 7:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výchovné pokutě pro pána pod parou.

Zdechovský (KDU-ČSL): Přivolal jsem hlídku, pán dostal výchovnou pokutu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Tomáš Zdechovský

Hulvátství není „názor“ ani „svoboda projevu“. A já už nehodlám zavírat oči před těmi, kteří začnou zničehonic nadávat na ulici.

Tento pán, který byl zřejmě pod parou, pořvával v Českých Budějovicích na ulici hlasitě sprosté urážky nejen na mě, ale i na další členy KDU-ČSL. Po několika výzvách, aby toho zanechal a odešel, mi došla trpělivost.

Přivolaná hlídka pána zpacifikovala a ptala se, jestli to chci řešit. Řekl jsem, že chci. Pán dostal po roce výchovnou pokutu 2 500 korun. Třeba si příště rozmyslí, jak se má chovat.

Slušnost není slabost a veřejný prostor není kanál. Kdo to nechápe, zaplatí.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
Zdechovský (KDU-ČSL): Přivolal jsem hlídku, pán dostal výchovnou pokutu

