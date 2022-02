Bolavá věc. Babiš ji práskl sám na sebe

reklama

„Já bych se chtěla zeptat, z jakého důvodu jste podepsal Green Deal, a jestli kdybyste ho nepodepsal, jestli by se čeští občané neměli lépe?“ zeptala se Babiše divačka jménem Karolína. „Ten váš dotaz je přesně to, co já říkám. Že někdo lže, někdo tisíckrát lže a potom lžou i televize a média a potom to vy interpretujete. Žádný Green Deal jsem nepodepsal. Žádný Green Deal. Žádný podpis neexistuje. Evropa se zbláznila a má pocit, že když má jenom 9 procent emisí, tak zachrání celou planetu, aby sama sebe zničila a my jsme skončili v jeskyni. To je asi představa těch fanatiků v Evropském parlamentu a v Evropské komisi. A na Evropské radě, kde jsou prezidenti a premiéři, já jsem bojoval s polským premiérem, a my jsme odmítli ten Green Deal. To znamená, aby všechny členské státy snížily emise do roku 2030 o 55 procent. To jsme odmítli. Blokovali jsme to. A prosadili jsme, že je tam průměr. To znamená, že Česká republika de facto nemá žádný závazek,“ poznamenal Babiš.

„A pokud slyšíte od ODS, hlavně od těch europoslanců, od premiéra, který to stále opakuje, tak pan premiér lže. Opakovaně lže. A nová koalice Spolu lže, ta pětikoalice. Takže žádný Green Deal nebyl podepsán, vybojovali jsme tuhle pozici a druhé, co jsme vybojovali. Vybojovali jsme, protože my se toho musíme účastnit a Green Deal je samozřejmě o vodě. Když ta nová vláda říká, že ty přehrady, co my jsme chtěli stavět, že nechce stavět, že je voda nezajímá. Takže jsme vybojovali peníze do modernizačního fondu. A tam bychom měli dostat až tisíc miliard. A ty nesmysly, které vymýšlí místopředseda Evropské komise Timmermans, že plyn je špatně a že tedy nebudeme už vyrábět auta se spalovacími motory, tak to čeká na pana premiéra Fialu, aby to vybojoval. Tam nebyl ještě ani jednou na té radě. Takže nic jsem nepodepsal, je to lež, naopak, vybojovali jsme skvělé pozice. Nevěřte médiím. Nevěřte klasickým tradičním politikům a hlavně této nové garnituře, která stále lže a obviňuje nás z věcí, které nejsou pravdivé a přisvojuje si úspěchy, které my jsme udělali,“ sdělil dále Babiš.

„Například, jako že jsme prosadili, dva roky jsme za to bojovali, aby jádro a plyn byly uznané jako nízkoemisní zdroje. Nebo že máme rozestavěných asi 108 kilometrů dálnic a další věci. Takže asi tak, není to pravda. Nic jsem nepodepsal, a to, co jsme vyjednali, je velice výhodné pro naši zemi,“ zakončil Babiš.

Další dotaz směřoval ke zrušení kouření v hospodách. „Myslíte si, že toto zrušení prospělo hospodám? U nás je hospoda, která je od roku 1936 otevřená jako nejstarší hospoda, jedna z okolí, a dneska má otevřeno do dvou hodin, protože dělá jenom obědy, protože tam večer už nikdo nezajde, že si tam nemůže zapálit. Takže je to si myslím omezování lidský svobody. Ať si každá hospoda dá nápis pro kuřáky nebo pro nekuřáky...“ zeptal se tazatel Jirka.

„Zákaz kouření byl rozhodnut v květnu 2017, tak máte trošku zpoždění. Ale já vám rozumím. Já jsem vyléčený kuřák, kouřil jsem krabičku Marlborek denně, pondělí, pátek. Přestal jsem kouřit 16. prosince 1996. To mi bylo kolik? 42. Přestal jsem kouřit z jednoho dne na druhý. Měl jsem na zdi takovou fotku: Plíce kuřáka. Byly rozříznuté a vevnitř byla rakovina. Ročně zemře u nás na rakovinu plic 7000 lidí. Takže já tomu rozumím, co říkáte, nicméně to opatření už trvá delší dobu a já myslím, že se s tím dá žít. A pro ty hospody naše vláda, když jsem byl ministr financí, tak jsem prosadil EET, co teď vláda zrušila. Z toho vypadlo 33 miliard. A víte, co z toho vypadlo pro tu vaši hospodu? Že už neplatí 21 procent DPH na jídlo, na nealko, na točené pivo, ale díky nám, a já jsem to prosadil, platí jenom deset procent. Mají nízké daně. Je těžká daň, byl covid-19, nebo je covid-19, ještě nevíme – vláda říká: Je covid, není covid, už nikdo tomu nerozumí, co předvádí, takže já vás chápu, ale myslím si, že je potřeba tu hospodu podpořit, ale to kouření už asi těžko někdo změní, je to trend a tak si dáte to cigáro před tou hospodou,“ zmínil Babiš.

Babiše pak pozdravil i divák z Vrchlabí. „Já bych se vás chtěl zeptat, jak to, že před covidem, nemovitost, která je totálně v rozpadu, stála třeba milion 800 tisíc a mladé rodiny tady mohly v klidu žít ve Vrchlabí a v okolí, v Krkonoších a po covidu najednou ty nemovitosti stojí 5,5 milionu třeba, výš, které absolutně nemají hodnotu tyhle nemovitosti. A jestli se s tím vláda snaží se něco udělat, aby mladí lidé měli kde bydlet, nebo jestli jim to je jedno, že ty nemovitosti stojí tolik, kolik stojí,“ zeptal se Jiří.

„Bytová otázka je velký problém. Naše vláda se snažila, udělala program Výstavba, samosprávě se do toho moc nechtělo, moc nestavěla byty, a samozřejmě jsme připravili nový stavební zákon, který zkracuje dobu výstavby, to je také problém, ale ta stávající to nechce. Proč ty ceny nemovitostí tolik stouply? Pravděpodobně proto, že lidé mají úspory a teď je inflace, inflace je samozřejmě globální, stoupají ceny hlavně energií a možná lidé se rozhodli – a těch je 3 360 miliard, chtějí investovat do něčeho, kde mají pocit, že to bude mít větší hodnotu, respektive, že to neztratí hodnotu. To řešení je samozřejmě, aby se stavěly byty. Já si myslím, že pokud ta samospráva to nestaví, ale je to individuální, tak by ten stát měl začít stavět byty. Měl jsem to v plánu, měl jsem ten projekt ty Letňany, tam by se uvolnilo plno bytů. Nová vláda vše, co my jsme navrhli, přišli, tak bourají, bez ohledu na to, že tomu vůbec nerozumí. Takže ano, je to problém, který je dlouhodobě zanedbaný a řešení je jedině, že tím, že je málo lidí na práci, tak ty firmy by měly asi i samy podpořit a motivovat zaměstnance tím, že budou investovat do bytů,“ sdělil Babiš.

„Doufejme, že se stavební zákon nějak schválí, ale zatím to nevypadá a ta nová vláda chce schválit jenom tu část pro stát a ne pro lidi. Takže od revoluce bohužel se všechny byty zprivatizovaly, přestaly se stavět byty, staví se málo, a to je důsledek toho, co se teď děje. Za naší vlády, my jsme samozřejmě dávali půjčky na výstavbu, na nákup nemovitostí, bytů nebo baráku, ale to samozřejmě nestačí, ceny bytů stoupají, tak je potřeba částky navýšit, ale neznám, že by tato vláda měla nějaký plán. My jsme měli konkrétní plán, ale bohužel jsme v opozici,“ zmínil závěrem Babiš.

