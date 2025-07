Bomba na Slovensku: Fico oznámil zásah cizí moci

Webový portál marker.sk v pondělí na základě odhalení investigativní platformy Declassified UK odhalil, že britská vláda měla tajně financovat stovky influencerů, kteří šíří politickou propagandu na YouTube.

Práci influencerů měla koordinovat londýnská mediální agentura Zinc Network jménem tamního ministerstva zahraničních věcí v rámci dohody v hodnotě téměř 10 milionů liber. Plátci byli britští daňoví poplatníci.

Bývalí zaměstnanci agentury Zinc Network v rozhovoru pro Declassified UK hovořili o práci agentury jako o „státní propagandě“, která zasahovala i do voleb na Slovensku v roce 2023, kdy Zinc vedl kampaň zaměřenou na mobilizaci mladých voličů údajně ve prospěch Progresivního Slovenska proti Ficově straně SMER-SD.

Další z bývalých zaměstnanců agentury uvedl, že kampaň Zinc Network zaměřená na mladší voliče se rovnala „vměšování do vnitřních záležitostí suverénní země“.

Influencerům byly ukládány právní závazky, které jim zakazovaly zveřejnit zapojení vlády a před publikací videí k nim vládní úředníci měli poskytovat zpětnou vazbu.

„Je zde cílené úmyslné jednání cizí velmoci, která je naším spojencem v NATO, ve spolupráci s částí slovenských novinářů a ve spolupráci s částí slovenských politických influencerů, ovlivňovat volby v roce 2023,“ vyjádřil se k odhalení z portálu marker.sk na úterní tiskové konferenci slovenský premiér Robert Fico.

Na mušku si vzal i agentutu Zinc Network. „Tato agentura měla vyhledávat influencery, politické aktivisty v zemích střední a východní Evropy a ovlivňovat dění v těchto zemích,“ řekl Fico.

Podle Fica měli s Velkou Británií uzavřít dohodu i někteří slovenští novináři. „Naši slovenští novináři podepsali dohody s cizí velmocí,“ upozornil Fico.

Slovenská tisková agentura TASR informovala, že slovenská vláda si kvůli této věci předvolala britského velvyslance a požaduje vysvětlení celé kauzy i seznam zapojených politických aktivistů.

„Budeme žádat vysvětlení všech detailů případu,“ uvedl slovenský ministr zahraničních věcí Juraj Blanár a pohrozil, že pokud odpovědi z Velké Británie nebudou dostačující, vláda podnikne další kroky.

„Naším zájmem není vyhrocovat vztahy, ale vysvětlit si situaci,“ dodal premiér Fico.

Státní tajemník Marek Eštok oznámil, že Slovensko věc přednese i na úrovni Evropské unie, kde chce věc otevřít v rámci Rady EU pro vztahy s mezi Evropskou unií a Británií.

Zároveň hodlá Slovensko požádat Evropskou komisi o posouzení a nalezení mechanismů, jak problém řešit na oficiální úrovni s Velkou Británií.

Téma má zaznít i při zářijové debatě slovenských ministrů o hybridních hrozbách a zasahování do volebních kampaní.

Společnost pro obranu svobody projevu v příspěvku na facebooku navrhla, zda by nestálo za to se na zásah cizí moci do dění v České republice zeptat i britského velvyslance v ČR.

„Česká média by se mohla zeptat britského velvyslance Matta Fielda, který tak rád zasahuje do naší politiky, zda se to dělo i v ČR,“ uvedla Společnost pro obranu svobody projevu.

