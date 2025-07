ČT platit z nemocnic i domovů seniorů? „Zvěrstvo.“ Výbuch u Motoristů

Veřejnoprávní média a novelizace, která rozšířila okruh plátců koncesionářských poplatků, se stala hlavním tématem uplynulých měsíců, kdy ji vládní koalice v čele s ministrem kultury Martinem Baxou (ODS) prosadila i přes nevoli opozice a v předvolebních měsících tak mohou očekávat od České televize a Českého rozhlasu obsílky vyzývající k přihlášení k platbám i ty domácnosti, jež doposud koncesionářské poplatky platit nemusely. Není tedy divu, že se pro mnohé stalo toto téma stěžejní či dokonce to, které bude rozhodovat o úspěchu jednotlivých uskupení u voleb.

Téma kultury, veřejnoprávních médií a koncesionářských poplatků za Motoristy uvedla publicistka Gabriela Sedláčková, kandidující na prvním místě v Olomouckém kraji.

Zmínila, že Motoristé chtějí podporovat kulturu, která nebude dělaná na „politickém či ideologickém klíči“ a odmítla, že by kulturním posláním bylo veřejnost moralizovat či vychovávat.

U statusu umělce avizovala, že jde o téma, u nějž se chce zdržet. „Status umělce naprosto odmítáme a myslíme si, že je to reminiscence doby před listopadem 1989,“ započala s tím, že od něj „jsme jen krok od odměny za politickou angažovanost“.

Pokračovala s důrazem, že je třeba zavést kulturu pro všechny lidi a „nikoliv jen pro Prahu“. Pronesla, že regionální města by neměla být upozaďována metropolí.

Zapomínat bychom dle publicistky neměli ani na to, že je naše společnost postavena na židovsko-křesťanských kořenech. Sedláčková to dala do souvislosti například s tím, kdy někteří oslavovali brněnské představení, v němž Ježíš znásilňoval muslimku.

Veřejnoprávní média patří všem občanům

K samotným veřejnoprávním médiím Sedláčková podotkla, že Česká televize a Český rozhlas „patří všem občanům“ a jejich cílem není „šířit úzký názorový proud“. Potřeba je dle ní, aby byl kladen důraz na jejich objektivitu a vyváženost.

Co se týče koncesionářských poplatků, vymezila se proti návrhu opozičního hnutí ANO a jeho předsedy Andreje Babiše, jenž zmínil, že by je zrušil a média financoval ze státního rozpočtu. „Nechceme, aby byla veřejnoprávní média financována přímo ze státního rozpočtu, tím by se totiž stala vládními médii,“ uvedla pohled Motoristů.

Neznamená to však, že by strana souhlasila s aktuálním stavem. Motoristé mají požadovat zrušení novelizace a zavedení takového modelu pro výběr koncesionářských poplatků, který bude „přiměřenější, odpovědnější a férovější k občanům i firmám“. Takový model má podle Sedláčkové požadovat výsledky od veřejnoprávních médií.

Pro ParlamentníListy.cz poté přiblížila, že by Motoristé chtěli opět zúžit okruh plátců koncesionářských poplatků tak, aby je neplatili lidé jen proto, že mají mobil či tablet. „To je samozřejmě pro nás nepřijatelné,“ zdůraznila Sedláčková na sněmu Motoristů a naší redakci dodala, že by její strana chtěla změny dosáhnout skrze opětovnou změnu zákona.

„Jsme pro financování veřejnoprávních médiích, pokud by ovšem byly změněny některé podmínky jako je například vyvažování objektivity. Rozhodně ale nejsme pro poplatky vybírané od vlastníků mobilů a tabletů. U nich ani nedohlédneme, jestli je jejich vlastníci využívají ke sledování veřejnoprávních médií,“ popsala pro ParlamentníListy.cz.

„Bude to první věc, se kterou přijdeme“

Kritiku k aktuální podobě mediální novely netajil ani pražský lídr Motoristů Boris Šťastný. „Stávající vláda Petra Fialy na drobné podnikatele ušila bič, kdy všechny nutí k tomu, aby se přihlásili do nějakého systému, který navíc na internetu padá,“ poukázal s tím, že povinni jsou aktuálně se do daného systému přihlásit i ti podnikatelé, kterým povinnost platit koncesionářské poplatky nevznikla. „Toto jednoznačně zrušíme. Bude to první věc, se kterou přijdeme,“ zdůraznil pro ParlamentníListy.cz pražský lídr Motoristů.

Za „zvěrstvo“ následně Šťastný, jenž je povoláním lékař, při odpovědi na naše dotazy označil to, že koncesionářské poplatky dle aktuální novelizace mají platit též lidé v nemocnicích či domovech seniorů. „To nám přijde zcela asociální,“ zhodnotil a slíbil, že to bude také jedna z prvních změn, jež by chtěli Motoristé prosadit.