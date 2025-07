„To být za nás, byla by plná Letná.“ Nacher o „zameteném“ skandálu

Nedávno jste upozornil na paradox kolem nové povinnosti OSVČ registrovat se k poplatku pro ČT a ČRo – i když ve výsledku žádný poplatek platit nemají. Co vám na tomto kroku vadí nejvíc? Vidíte v tom byrokratickou přítěž, nebo spíš nebezpečný precedens pro další obcházení daňové logiky?



Mně tam vadí kombinace toho, že jednak tady vznikla administrativní povinnost i pro ty, kteří neplatí; druhak mi vadí, že ti poslanci, kteří to podporovali, hlasovali pro to, nebo dokonce zpravodajovali ten zákon, tak ani nevědí, co v tom zákoně je. Vadí mi i ta nulová komunikace a osvěta. A korunu tomu nasadila přímo ta veřejnoprávní média, která na svoje webové stránky napsala, že máte tuto povinnost se registrovat, ale v případě, že tak neuděláte a nemáte povinnost platit, tak vám žádná pokuta nehrozí. Jinými slovy oni uznali, že ten zákon a ta povinnost jsou tak absurdní, že nebudou vymáhat pokuty, které by podle zákona měly.



Na sociálních sítích zaznívaly hlasy, že se může jednat i o určitou formu odevzdávání osobních údajů...



V Partii Plus jste mluvil o tom, že vládní koalice šíří „evidentní lži“ a zakládá kampaň na klamání veřejnosti. Co vám v tomto ohledu přišlo nejkřiklavější?



Je to pořád dokola. Ta koalice má postavenu kampaň na strašení, přitom obviňuje nás, že strašíme my. Oni nedělají téměř nic jiného. Straší lidi, že pokud zvolí někoho jiného než je, tak je to příklon na východ a totalita, a tím devalvují tu politiku na povrchní úroveň této debaty typu východ a západ.



Četl jsem tweet nějakého příznivce Spolu, který přiznával, že je volil, že ho zklamali, že přijímají normy, které nemají logiku, neposouvají tuto zemi dopředu, jdou proti němu, zvyšují náklady podnikatelům, komplikují život všem... a přesto je bude volit. A ten jeho důvod je, že ty opoziční strany by tu zemi směřovaly opačným směrem na východ. A to je za mě nepřijatelné strašení.



Jak byste si tedy představoval férovou předvolební debatu?



Mělo by to vypadat tak, že ta současná vláda by se měla chlubit tím, co udělala. A opozice by to měla podrobit nějaké zpětné vazbě. Jenže to je jejich slabá stránka, protože když se lidi zeptají, co vláda udělala, tak vše je v rozporu s tím, co oni slibovali před volbami, ať už je to nezvyšování daní, nezvyšování věku odchodu do důchodu, nezvyšování koncesionářských poplatků, zlepšení pozice pro živnostníky a pro drobné podnikatele.



Takto by se měla vést debata – ale nevede, protože v tom jsou slabí.



Hrají na to, že ta nenávist vůči Babišovi je větší než touha po tom, slyšet od politiků reálné recepty na řešení problémů. Třetina populace na to slyší, všechno spolknou, všechno jim odpustí, protože ta nenávist vůči Babišovi je větší, než aby tam měli kompetentního politika. A na to oni hřeší, to si nechají i měřit, a proto se ta kampaň z jejich strany tímto způsobem vede.

Vy jste říkal, že zaryté jádro příznivců koalice Spolu „svým“ politikům nedostatky odpouští. Co třeba vládní bitcoinová kauza, o které se přestává mluvit, přitom jde o miliardy a velké podvody. Máte pocit, že se toto téma odsunulo? Měli by se k němu třeba politici, média nebo policie vrátit a více se mu věnovat?



Kdyby to bylo za nás, tak je opakovaně plná Letná, všichni by byli vyzýváni k rezignaci. Tady nastupuje můj klasický dvojí metr, že být ta samá situace za nás, tam by byl tak obrovský tlak, že by padaly hlavy, to by nestačil jen ministr spravedlnosti. Tady je to dokonce tak, že se Milion chvilek sejde s novou ministryni spravedlnosti, která je dokonce ze stejné strany jako předchozí ministr. Takže míra toho, že se to vyšetří, se limitně blíží nule, protože ona by poškodila tu značku, která ji tam poslala.



Jediný benefit, který z toho byli schopni prodat, tedy že by stát získal miliardu, tak i ten jediný benefit se obrátí ve ztrátu. Všichni ti, kteří si ty bitcoiny koupili a budou je chtít dále zpeněžit, jsou limitováni tím, že bude všude vždy cítit, odkud ten bitcoin je. Podle mě to dopadne tak, že budou chtít vrátit peníze, takže stát bude muset těm lidem nahradit škodu. K tomu přičtěte ten amatérismus, v roce 2025, u vlády, která se honosí tím, že preferuje moderní technologie a digitalizaci.



A navíc ti novináři, kteří se tomu nevěnují – za nás by se tomu věnovali dennodenně –, když jsem viděl, jaké jsou útoky na tu Zdislavu Pokornou, která to první psala, tam je krásně vidět ten dvojí metr, že kdybychom my si dovolili kritizovat novináře, nebo naši příznivci, jako to dělají oni vůči ní, tak by se všichni zbláznili. Tady je to ale pohoda, protože už otevřeně se od začátku nepíše o tom, jestli ta kauza je pravdivá, nebo ne, ale píše se o tom, že tím, že to otevřela a vrací se k tomu, tak tím že poškodí koalici Spolu, a „nám“ pomůže. Debata se posunula ne tam, kde je pravda, ale komu to pomůže, koho to poškodí.

Zmínil jste spolek Milion chvilek, který se v souvislosti s bitcoinovou kauzou schází s ministryní spravedlnosti Decroix. Když ale v roce 2021 na resortu působila Marie Benešová, Milion chvilek místo debaty rovnou plnil náměstí. Vnímáte to také jako dvojí metr, nebo si stav za Benešové opravdu žádal vyjít do ulic?



Nedává ale logiku, že oni hlídají toho, kdo tu moc nemá. Viděl jsem výroční zprávu ČT za rok 2024 – a nejvíc negativních zpráv tam bylo o Andreji Babišovi. Takže Česká televize touto optikou nejvíc hlídala Andreje Babiše.



Já když jsem byl zván do televizí jako koaliční poslanec a musel jsem ty kroky vlády hájit, byl tam moderátor a opoziční politik a nic mi nedarovali. Teď jsem se dostal do role opozičního aktéra, ale jsem pod stejným tlakem toho moderátora jako předtím. Pořád to samé dokola, role se nezměnily. Pozice těch novinářů zůstala stejná. Často tedy ten opoziční politik ve studiu je pod větším tlakem než koaliční. To je světová rarita, a tak by to být nemělo.



V posledních měsících se vedla debata o roli státu, médií a dezinformací. Není ale problém spíše v tom, že vláda selhává v komunikaci? Není nebezpečné, když o „pravdě“ rozhoduje úzký okruh lidí nebo organizací napojených na veřejné peníze? Neziskové organizace, máme tu třeba i vládní orgán vedený Otakarem Foltýnem...



Tato vláda, politici, pravice, liberální a svobodomyslní, vždy bojovali proti tomu, že by stát nahlížel a kontroloval, co lidé mají říkat, co si mají myslet. Kontroloval to pod tím rádoby ctihodným bojem proti šíření dezinformací nebo hate speech. A reálné výsledky? Máte tu několik odborů, oddělení nebo skupin, které toto kontrolují. Ať už je to plukovník Foltýn na Úřadu vlády, ten odbor strategické komunikace státu, kde on se ale jasně vymezuje vulgárně vůči lidem, kteří mají jiný názor – to nevím, jestli je ta správná komunikace. Pak je to ten tajemný tým KRIT a další na ministerstvu vnitra, kteří také kontrolují, co lidé říkají a dělají. Státní úředníci…



Zkuste si „test Babišem“ – kdyby stejné speciální odbory vznikaly za vlády ANO. To by se všichni zbláznili, že to je nástup cenzury, kontrola toho, co si myslíme a říkáme. Zatímco teď se to relativizuje, že přece proti dezinformacím je třeba bojovat, že lež není názor apod. Já vždycky všem doporučuji, i přesto, že nás třeba nemají rádi, nevolili nás a volit nebudou – jestli jsou aspoň trochu objektivní, ať si ten „test Babišem“ udělají, ať si dosadí do stejné situace Babiše, a uvidí, jestli by ta jejich reakce byla stejná.



Blíží se nám říjnové volby. Jejich součástí již bude korespondenční volba. Tu protlačila vládní většina navzdory výhradám opozice. Vy jste varoval, že bez pevné kontroly může jít o systém zneužitelný. Jaký jiný model byste navrhoval pro zajištění volebního práva Čechů v zahraničí – aby byl důvěryhodný a spravedlivý?



Svobodné, že si můžu zvolit, koho chci, aniž bych schytával nálepky. Ne ta svoboda, že jsem za plentou, předtím mohu říct všem, že jsem volil A, za plentou dám B, pak vyjdu ven a řeknu, že jsem volil A. Smutné, že se vytváří atmosféra, že člověk nepřizná, že to tak je.



Anonymní, že se na to nepřijde ani později, když se to naháže do urny a zamíchá.



Bezpečné, že se výsledky nedají falšovat.



Tři základní faktory. Vše ostatní už je navíc. Třeba aby byly pohodlné apod. Ale ta pohodlnost nemá být na úkor těchto tří hodnot. Ale já se obávám, že to, jak oni nastavili tu korespondenční volbu, že to je zvýšení pohodlnosti, ale může to být na úkor jednoho z těchto tří základních cílů. Navíc ti lidé, kteří tady několik let, nebo dokonce několik desítek let nebydlí, neplatí tady daně, tak vlastně mají víc práv, větší vějíř možností jak volit, než ti, kteří tady žijí. To mi přijde jako elementární nespravedlnost. Ano, mají nevýhodu. Já si zajdu na Proseku do školy a odvolím. A oni, v těch velkých zemích jako USA, Austrálie, Kanada… musejí dojíždět někdy i stovky kilometrů. To je nevýhoda člověka, který nežije v ČR. Ale má zase jiné výhody – nemusí platit třeba koncesionářské poplatky, když vzpomenu zrovna na první dotaz.



Pokud nechci ty lidi nutit jezdit někam volit několik hodin, tak se to dá řešit rozšířením volebních místností. To se týká USA, Austrálie, Kanady zejména. Tam když to rozšíříte, tak máte problém v zásadě vyřešen. A možná by to finančně vyšlo nastejno, nebo na méně. Tady, stejně jako u těch koncesionářských poplatků, je ten návrh administrativně tak složitý, musí proběhnout několik kroků, než ten člověk může korespondenčně volit, že spousta lidí to stejně nepodstoupí.



Bylo to také zbytečně nakvap, čehož je důkazem, že celý zákon o správě voleb platí od 1. 1. 2026, ale jenom ta malá výseč, která se týká korespondenčních voleb, má tu výjimku, že to je uspíšené od 1. 1. 2025, a to proto, aby do toho spadly ty parlamentní volby. Není větší důkaz toho, že to je uměle vztažené na tyto volby a že v tom byl kalkul. Kdyby to mysleli vážně, tak nechají vše od 1. 1. 2026 a nebudou tam dělat tu výjimku. První volby by nebyly parlamentní, ale jiné, na které by se to vztahovalo. Prvních parlamentních by se to týkalo až v roce 2029. To by i obrousilo hrany naší kritiky.



