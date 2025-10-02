Bomba s migranty. Budete jako v Německu, varuje Bystroň Čechy

02.10.2025 15:05 | Monitoring

Německý europoslanec českého původu Petr Bystroň, který od roku 2015 vede bavorskou organizaci strany Alternativa pro Německo (AfD), varuje, že i v Česku mohou brzy nastat problémy s nelegálními migranty, pokud příští české vlády přijmou migrační pakt. „Je to jen o politickém rozhodnutí, hájit zájmy vlastních občanů,“ říká Bystroň s tím, že SPD a Tomio Okamura jdou v tomto správným směrem.

Bomba s migranty. Budete jako v Německu, varuje Bystroň Čechy
Foto: Repro ESN
Popisek: Europoslanec AfD Petr Bystroň v europarlamentu

AfD je v současnosti nejsilnější stranou v Německu, což Bystroň komentuje ironicky: Většina Němců jsou tedy podle politického narativu vládních stran „dezoláti a extremisti“. Na adresu kancléře Friedricha Merze byl europoslanec ještě příkřejší. „Kancléř Merz před volbami sliboval, že bude dělat konzervativní politiku, vlastně politiku AfD, že bude odsunovat ilegální migranty a vykradl program AfD. Dostal pak 30 procent a my jsme měli 20 procent, takže bylo jasné, že většina lidí chce změnu. Tu on sliboval, ale ihned po volbách otočil a vytvořil vládu se socialisty,“ uvedl Bystroň v rozhovoru pro XTV.

„Azylový průmysl“ za miliardy

Podle něj kroky vlády k omezení migrace, například kontroly na hranicích s Českem a Francií, mají jen symbolický charakter. „Jasně, protože migranti k nám chodili z Česka. Ty kontroly tak maximálně tvoří na hranicích fronty a co je horší, Merzova vláda dál tajně přepravuje Afgánce do Německa letecky. Jsou k nám naváženi lidé, kteří jsou analfabeti, ať to jsou lidé ze Sýrie nebo Afghánistánu, kteří mají maximálně pár let na základní škole,“ kritizuje.

Jako alternativu zmiňuje přístup anglosaských zemí: „Kdyby byla politická vůle, tak by šlo, aby k nám chodili migranti vzdělaní, které potřebujeme. Tak, jak to funguje v USA, Kanadě, Austrálii, kam tito lidé míří. Tam se na to vypisují granty, musí se plnit jazykové schopnosti a ti migranti pak dostávají zelené karty.“

Německý systém označuje za „azylový průmysl“. „Je to byznys, který otočí ročně 50 miliard, které vytáhne z peněz daňových poplatníků. To jsou ty neziskovky, které se údajně starají o ty azylanty, a je to obrovský byznys a ti lidé z toho žijí. Jeden migrant stojí stát 35 až 80 tisíc eur ročně,“ tvrdí.

„Migrace se nevyplácí“

Ani zapojení cizinců na trh práce podle Bystroně nepřináší státu ekonomický užitek. „Za první rok, co sem přijdou, nepracuje nikdo z nich, to je jasné. Ale ani potom, co se zapojí na trh práce a dokonce ani když odvádějí daně, tak se to nevyplatí, protože ty jejich pracovní pozice a mzdy jsou velmi malé,“ říká.

Zároveň upozorňuje, že podobné problémy řeší i další země. „To není jen německé téma, podívejte se do Francie, tam už v zásadě platí několik let výjimečný stav, policie bojuje proti gangům, jsou tam znásilnění. Podívejte se do Británie, tam se znásilňují děti a stejné to bylo v USA. Ale jak ukazuje Donald Trump, bojovat se s tím dá, ale musí k tomu být vůle,“ varuje a dodává, že pokud by Česká republika kopírovala politiku západních států, stejným problémům se nevyhne.

Česká republika a EU pod tlakem

Velké riziko vidí Bystroň v novém migračním zákoně Evropské unie. „Když EU zavelí, že se bude přerozdělovat a česká vláda to začne plnit a začnou se shánět peníze na ty migranty a budou dostávat stejné dávky jako v Německu, tak se jim vyplatí chodit i do Česka a budete tady řešit stejné problémy. To je jednoduché, je to jen o vládnoucích politicích,“ uvedl.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
Z českých politiků ocenil Tomia Okamuru a SPD. „Je to jen o tom, že se musí hájit zájmy vlastní země. Jako to dělá Trump, který slíbil Ameriku na prvním místě, lidem se to líbilo a on to teď plní. To samé bych očekával od evropských politiků,“ dodal.

Válka na Ukrajině a role USA

Bystroň se vyjádřil i k válce na Ukrajině, kde podle něj už chybí motivace pokračovat v bojích. „To se moc neví, ale miliony mladých kluků odtamtud uteklo, půlka na západ, ale půlka dokonce do Ruska. Oni už nechtějí bojovat a ti, co zůstali a byli motivovaní, už po těch letech a statisících mrtvých, už bojovat nechtějí a přejí si mír, a to i za cenu ztráty těch obsazených území,“ uvedl.

Výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa vnímá jako součást jeho slibu podporovat domácí průmysl. „On slíbil, že pozvedne americký průmysl a export a zbraně jsou na tohle nejlepší. Ukrajina si to koupí a je navíc otázka, kdo to zaplatí, ale USA z toho bude těžit,“ míní. Stejně hodnotí i Trumpovu politiku v oblasti energetiky. „Však on lidem slíbil, že se bude v USA vrtat, že se navýší ropný průmysl, že se bude těžit a prodávat a nyní chce, aby to evropské státy braly od nich. Takže od USA je to jediný cíl, vytlačit Rusko z toho trhu a tlačí nás Evropany, že to máme kupovat od nich,“ dodává Bystroň s tím, že Evropa má svobodnou možnost opět odebírat ruskou ropu, pokud chce zabránit drahým energiím a ztrátě konkurenceschopnosti.

autor: Jakub Makarovič

