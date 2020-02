Bordel s pivem! Všichni se smějou Babišovi. Takže Schillerová vystoupila, mávala novinama... Už je vám to jasné?

reklama

Vláda chce od května hospodským pomoci snížením DPH na točené pivo z 21 na 10 procent. Jenže rozdíl bude, jestli si je odnesete domů ve džbánku, nebo je vypijete přímo na místě. Vyšší daň budou mít nealko i stánkaři. „To bude bordel,“ píše Blesk.

„Snížení nastupuje od 1. května 2020, je to snížení vybraných sazeb DPH zejména pro činnosti s vysokým podílem lidské práce, ale zejména, a to určitě potěší, a já vím, že je to potěší, protože s celou řadou jsem mluvila, hospodské, majitele restaurací... Snižujeme DPH na stravovací služby. My jsme je už snížili, když se zaváděla první vlna. To znamená 1. 12. 2016 – z 21 na 15 a pokračujeme na 10 procent. To znamená, že stravovací služby budou v deseti procentech. Tím podporujeme naše restaurace, naše hospody a podporujeme tím venkov,“ zdůraznila Schillerová mávajíc novinami.

„Součástí stravovací služby, jsme se rozhodli, snížit DPH i na točené pivo, což můžeme podle směrnice a podle evropských předpisů udělat pouze tehdy, pokud je to součástí stravovací služby. Pokud si to točené pivo dáte k řízku v restauraci, kde máte obsluhu, kde máte zázemí, kde si k tomu můžete sednout. Tehdy jedině můžete alkohol, a my jsme se rozhodli, že to uděláme u točeného piva, snížit na 10 procent. Takže je jednoduchý limit. Prostě na pivo budou jenom dvě sazby. Buď si ho dáte někde venku, nebo si ho koupíte v obchodě, pak tam máte 21 procent. Nebo si ho dáte jako součást stravovací služby v tom zázemí, které je jasně definované, v té restauraci, v té hospůdce a pak tam bude procent deset. Takže já si myslím, že to je na pochvalu a že budou mít naši majitelé restaurací a hospod radost, než taková kampaň, která se kolem strhla. Takže jenom na vysvětlenou,“ zdůraznila.

