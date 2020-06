Bouřlivé studio u Moravce: Hulvát! poznamenal si nahlas na papír Vondráček. Vystrčil se zas rozpaloval kvůli Číňanům

reklama

Hned v úvodu pořadu Moravec ukázal tabulku, z níž bylo patrné, že v oblasti boje s korupcí vláda neudělala v poslední době vůbec nic a ze 42 hodnocených zemí je na tom nejhůř. Nejlepší jsou naproti tomu Finové. Jde o tabulku skupiny Greco – Group of States against corruption (GRECO), tzn. Skupina států proti korupci, jež byla založena v roce 1999 Radou Evropy.

„Naštěstí jsou to jen čísla z nějaké tabulky, protože doufám, že u tohoto stolu nikdo nepochybuje o tom, že když se srovnáme s Rumunskem a s Bulharskem, tak na tom s korupcí nejsme hůř,“ zdůraznil Vondráček. Jedním dechem dodal, že na Slovensku byl zavražděn novinář Jan Kuciak, ale k ničemu podobnému v českých podmínkách zatím nedošlo.

„Tomu, kdo vládne, se podařilo eliminovat protikorupční tlak, protože média vlastněná soukromými vlastníky o tom téměř nepíší, z politiků to téměř nikdo neřekne a korupce se realizuje tím, jak se přijímají zákony., protože když to jsou dotace, tak to není korupce,“ vypálil Vystrčil směrem k ANO.

Štěch konstatoval, že vláda přece jen nějaké zákony připravila a bude třeba je projednat.

Vondráček zdůraznil, že napsán je zákon o lobbingu, plánuje se zavedení institutu chráněných oznamovatelů korupce a tak podobně. „V letošním roce se to posune,“ sliboval Vondráček. Sněmovna prý dělá, co může, jednává dlouho do noci, ale zákony se dají přijímat podle pravidla umění možného.

Vystrčil trval na tom, že vláda má v boji s korupcí dělat víc. Uznal však, že protikorupční kodex poslanců a senátorů, který GRECO požaduje, je v podstatě k ničemu, pokud tento kodex nebude obsahovat vymahatelné sankce.

Štěch poté zmínil střet zájmů Andreje Babiše. Zdůraznil, že Agrofert je momentálně odložen ve svěřeneckém fondu, ale stále jde o jeho majetek. A člověk s takovýmto majetkem by podle Štěcha neměl být v takto vysoké exekutivní funkci, protože hraje roli např. při rozdělování dotací. „Kdyby to byl jen zákonodárce, tak je to jeden ze skupiny 281 lidí, ale premiér je prostě jen jeden,“ pravil Štěch.

Vláda projednala návrh zákona, podle nějž by korporace vložené do svěřenských fondů nemusely určovat své koncové vlastníky. I když by byli vlastníci nejasní, mohou se takové firmy ucházet o dotace, státní zakázky anebo dostávat investiční pobídky.

Podle šéfa české pobočky Transparency International Davida Ondráčky je to zákon šitý na míru Andreje Babiše.

Vondráček to okamžitě odmítl. „Já jsem si tady poznačil, napsal ‚hulvát‘,“ ohodnotil Ondráčkovo vystoupení Vondráček.

Štěch poukázal také na to, že Babišovo lavírování škodí i jiným českým zemědělcům, protože existuje prostor k úvahám o tom, že jakákoli pomoc českému zemědělství pomůže především Agrofertu, a ozve se kritika.

Vystrčil zdůraznil, že Andrej Babiš je majitelem Agrofertu a z tohoto pohledu je třeba hledět na možné střety zájmů.

Vondráček se proti takovéto argumentaci ohrazoval a přičítal ji na vrub blížícím se krajským a senátním volbám. „Babišobijci si vzali další argument,“ zdůraznil Vondráček.

Ve druhé polovině debaty došlo i na situaci v hnutí ANO v Brně, odkud odešel Petr Vokřál, neboť má za to, že část hnutí je pravděpodobně napojena na podsvětí, a on tomu nechce asistovat.

„Já si myslím, že je to propojeno se střetem zájmů Andreje Babiše, protože lidé v ANO mohou mít pocit, že si mohou cokoli dovolit, protože politici hnutí ANO mohou mít pocit, že se celkem nic neděje,“ poznamenal Vystrčil.

„Já jsem samozřejmě počítal při vstupu do politiky s jistou mírou demagogie, ale to, že za korupci v Brně může střet zájmů Andreje Babiše, to je teda majstrštyk,“ kroutil hlavou předseda Poslanecké sněmovny.

Zdůraznil, že Babiš bude situaci v Brně osobně řešit.

A v tu chvíli se ozval Štěch a konstatoval, že se ANO stalo totéž, co jakékoli jiné straně. Objevili se tam lidé, kteří nepřišli pracovat pro občany, ale pro sebe a pro své známé. To se stalo ve všech stranách, a teď se to děje v ANO. Ale jestliže se teď ANO chce očistit, bude to mít podle Štěcha složité, protože v barvách ANO působí řada ekonomicky silných hráčů, kteří nebudou chtít ustoupit ze získaných pozic.

Došlo i na možnou cestu předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila na Tchaj-wan.

Štěch konstatoval, že kdyby byl on předsedou horní komory Parlamentu na konci minulého roku, postupoval by asi jinak než zesnulý Jaroslav Kubera, ale počínání čínského velvyslance v této věci bylo, podle jeho názoru, natolik nešťastné, že Miloš Vystrčil teď nemá příliš mnoho možností.

„Pro mě velkým zklamáním bylo neprofesionální vystupování čínského velvyslance. Možná, že tam se to žádá, ale... to neznamená, že my nemůžeme mluvit s každým, s kým uznáme za vhodné hovořit,“ zdůraznil Štěch.

Varoval před tím, aby Vystrčilova cesta nebyla interpretována tak, že Česko uznává Tchaj-wan jako nezávislý stát, když oficiální vládní politika říká, že ctíme politiku jedné Číny.

Vystrčil poté plamenně vysvětlil, proč se na Čínu zlobí.

„Já když jsem se stal předsedou Senátu, tak jsem se snažil o to, aby si Čínská lidová republika uvědomila, co dělá. Reakcí bylo to, že mi nejdříve řekli, že se nemám fotit s tchajwanskou vlajkou, pak řekli, že můj ředitel kanceláře nemá co mluvit do médií a pak mi dopředu zavolali, aniž by dopředu věděli, co udělám, abych si dal pozor a nepsal blahopřejný dopis k inauguraci tchajwanské prezidentky, aniž by věděli, že já jsem to nehodlal udělat,“ rozčílil se Vystrčil.

„Co je zásadní pro zemi, která má svébytně fungovat. Jestliže se nevrátíme k tomu, co prosazoval Václav Havel, že si uvědomujeme, jak těžké je uchovat svobodu, tak skončíme,“ pokračoval Vystrčil, že získat svobodu v roce 1989 nám dalo velkou práci a teď si svobodu musíme uchovat a nesmíme se hrbit.

„Vy se nikde nehrbte, vy se chovejte podle toho, jaká je zahraniční politika České republiky,“ kontroval Vondráček.

Vystrčil trval na tom, že je třeba dál trvat na některých principech.

