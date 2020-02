Božena Němcová? Zaorálek šokoval

Na spisovatelku Boženu Němcovou zavzpomínal ve svém statusu na facebookovém profilu ministr kultury Lubomír Zaorálek. Dnes je to totiž 200 let, co se tato slavná spisovatelka narodila.

„Přišel na to profesor Martin Putna. Babička Boženy Němcové je Bódhisattva – v buddhismu tak nazývají bytost, která je ‚probuzeným dobrem‘. Ztělesňuje to, čím bychom si ideálně přáli být. Člověk, který má radost z cesty, po které jde, zbavil se pochyb a odložil veškerý strach ze smrti. Jedná stejně jako myslí. Trpělivě snáší strasti bez negativní reakce. Prostá autorita, která se vyznačuje štědrostí, trpělivostí a mravní čistotou. Jakási vyšší úroveň bytí, která vidí do ostatních lidí a pomáhá jim dosáhnout pokroku,“ poznamenal Zaorálek ve svém dnešním statusu.

„Václav Bělohradský napsal, že Babička je ‚kýč‘ – vysněná reakční idyla světa, který nikdy takto neexistoval. No jo, ale z tohoto kýče vychází zvláštní záře – plane světlem, které spaluje překážky a dodnes přitahuje poutníky do ratibořického údolí... I nevěřící se tu přibližují jakési ‚svatosti‘. Někdo řekne ‚veteš‘, která patří na půdu, ale je to také ideální podoba nás samých a my ji máme rádi. Dnes je to 200 let, co se narodila Božena Němcová,“ dodal Zaorálek.

