Bradáčová se pustila do prezidenta i premiéra. Zpochybňujete stát, vytýká jim

Babišovo vyjádření ohledně možnosti objednání trestního stíhaní rozpoutalo mezi mnohými velké znepokojení a odpor. Mezi takové se řadí i Bradáčová, která prý nemá žádné takové poznatky, které by tyto výroky mohly podložit. „Pokud je kdokoli má, a teď mluvím o ověřitelných informacích, a nikoli o nějakých subjektivních pocitech, tak by je měl oznámit státnímu zastupitelství nebo policii,“ uvedla v rozhovoru pro Právo.

Pokud však neexistují takové ověřitelné poznatky považuje to podle serveru Forum24.cz Bradáčová za velmi nebezpečné gesto. „Toto gesto výrazně narušuje nejen důvěryhodnost justice, ale zpochybňuje institucionální fungování státu. Je to neodpovědný akt ve vztahu k institucím státu,“ řekla a doplnila, že by byla nerada, aby veřejnost kvůli neuváženým výrokům začala mít pocit, že nefungují všechny mechanismy tak, jak mají, a bude vládnout silná ruka v justici. „To je naivní a nebezpečná představa,“ uzavřela.

autor: nab